Изборът на нови членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота е стъпка в правилната посока, но няма да реши сам по себе си проблемите на съдебната система. Това заяви евродепутатът и лидер на ДСБ Радан Кънев в предаването „Лице в лице“ по bTV.

По думите му ГЕРБ и ДПС първоначално са определяли процедурата като „сглобка“ и „сватба“, но впоследствие са подкрепили 80% от кандидатите. Кънев посочи, че не може да разбере този подход по друг начин, освен като знак, че избраните кандидати са „оптималното в момента“.

„Не очаквам чудеса, един нов състав на ВСС няма да излекува българската съдебна система, но може би е стъпка в правилната посока“, заяви Радан Кънев.

Той подчерта, че досегашният състав на ВСС отдавна е с изтекъл мандат и определи избора като изпълнение на конституционно задължение от страна на народните представители. Според него изискването за мнозинство от 160 гласа поставя задачата да бъде избран състав, който е максимално независим.

Следващата стъпка е промяна в закона

Кънев заяви, че изборът на новия съвет трябва да бъде последван от промени в Закона за съдебната власт. По думите му те трябва да осигурят по-голяма независимост на магистратите от мрежи за влияние, свързани с политическата власт.

Лидерът на ДСБ посочи, че реформата трябва да гарантира пълната независимост на съдиите и отчетността на прокурорите. Той предупреди, че промяната няма как да стане за месец, тъй като според него зависимостите в съдебната система са изграждани в продължение на много години.

Кънев свърза съдебната реформа и с промени в службите. Според него без такава реформа няма да бъде постигната пълноценна промяна в правосъдието.