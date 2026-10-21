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Шефът на НАП: От години се говори, че веригите у нас държат по-високи цени спрямо градове като Париж и Мадрид

Шефът на НАП: От години се говори, че веригите у нас държат по-високи цени спрямо градове като Париж и Мадрид

21 Октомври, 2026 21:46 469 12

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  • продукти

Резултатите от проверките на големите вериги може да очакваме в следващите седмици

Шефът на НАП: От години се говори, че веригите у нас държат по-високи цени спрямо градове като Париж и Мадрид - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес започнахме тези проверки в складовете на големите хранителни вериги, но резултати може да очакваме в следващите седмици, защото данъчните работят бавно, но сигурно. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA” изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов.

„От години се говори, че веригите у нас държат по-високи цени спрямо градове като Париж и Мадрид, а невинаги качеството отговаря на европейското. Ние се съсредоточаваме към декларираното към нас, а ние наблюдаваме цените на стоките със завишен фискален риск – това са месо, млечни продукти, плодове и зеленчуци. Определено ще ни е необходимо време”, каза Михайлов.

Според него обявените по-рано цифри от КЗП не бива да бъдат допускани.

„Ние сме правили проверки с БАБХ, но за първи път се обединяваме толкова много институции заедно. Крайно време е българите да разберат, че държавата стои зад тях. Десетилетия наред не сме имали такава държава”, каза той.

Михайлов каза за договори за консултантски услуги на стойност 50 милиона евро. „Те са лоялни към нас с издаването на фискалните бонове и плащането на данъците. Въпросът е дали декларират всичко, което печелят и дали си намаляват приходите чрез т.нар. „легални данъчни трикове”. Трябва да преценим колко е законосъобразно”, обясни той.

В допълнение директорът на НАП каза, че това до момента са само предположения и докато не бъде направена проверка не може да се конкретизира. Михайлов допълни, че подобни практики са обявени от КЗП и това е схема, чрез която да бъде намалена печалбата.

Експертът коментира каква е ситуацията и в малките магазини. Той обясни, че на 3 проверени обекта, в един се установяват нарушения.

„В кварталите магазините имат доста високи надценки, в сравнение с веригите. Те купуват от борсите, но в интерес на истината правят така, че да занесат продукта до дома. При тях оборота е много по-малък. Работим при пазарна икономика и е съвсем нормално хората да печелят”, каза Михайлов.

Той коментира идеите за данъчни облекчения на родители, чиито деца участват в извънкласни дейности. Според него по този начин няма да бъде затруднена данъчната система, а този законопроект е опит за изсветляване.

„Никой учител, който идва в дома ви или водите детето си в неговия дом, не издава касови бележки”, каза той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Въпросът е: Противозаконно ли е да скубят и дерат стадото?!
    Отговорът е: Няма закон, който да им забрани да свалят кожата на робите!

    21:50 21.10.2026

  • 2 🦄🌈🍭

    1 2 Отговор
    Къв е тоя, от къде го изкопа Мунчо 🙉

    21:54 21.10.2026

  • 3 кина

    2 0 Отговор
    Обърнете внимание на манифестът на Карл Маркс и Енгелс и пожара в ЕС ....? Какво искат хората , синдикатите и срещу кого тръгват обединени...? Разлики почти НЯМА..?

    21:54 21.10.2026

  • 4 Така де

    2 3 Отговор
    Основна цел на правителството е да прогони всички немски вериги магазини. И никакви немски инвестиции повече у нас! Толкоз! Амма ха! Печалбари!

    Коментиран от #6

    21:55 21.10.2026

  • 5 Гост

    0 1 Отговор
    Утре стадото да се замисли, а дано, ама надали, като хукне като изоглаво да пазарува на примоция! За такова стадо, такова стригане, до кожа!!! Кът не мисли, да блее в края на месеца!!!

    21:55 21.10.2026

  • 6 По точно

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "Така де":

    Ликвидацията на немските вериги магазини е основна цел в борбата с олигархията в България. Затова правителството действа усилено в тая насока!

    21:57 21.10.2026

  • 7 Гост

    2 1 Отговор
    Скъпо било, ама Ганя първа писта там! Мазохисти!!! И всички вече ще мрът от глад!
    И като им кажеш 20% отстъпка и пълни багажника стадото, па после...

    21:58 21.10.2026

  • 8 Така е

    1 0 Отговор
    Веригите си плащат на правителството да не ги пипа. Измислиха кошница с грижа да успят материала.

    22:01 21.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Соломон

    0 0 Отговор
    Кисело мляко Беленско в Кауфланд струва 1,02 евро.Във магазините на Еко асорти същото мляко в 0,69 евро а в момента има промоция и цената е 0,59 евро.Във Кауфланд цената на промоция е 0,70 евро а промоцията е ден преди да му изтече срока на годност

    22:02 21.10.2026

  • 11 пазар

    0 0 Отговор
    Сравнете не само цените, а и количествата неизкупени и бракувани заради изтекъл срок на годност стоки и ще стане ясно коя е несправедливата цена.

    22:03 21.10.2026

  • 12 АБЕ

    0 0 Отговор
    Като знаете,че е така от години,вие какво направихте, а???
    Вземахте си големите заплати,бонуси,рушвети и си кротувахте.

    22:03 21.10.2026

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