Около 40% от установените от началото на годината нарушения при търговците са свързани с неиздаване на касови бележки. Това съобщи заместник изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Христо Марков.

По думите му проблемът засяга не само бюджета, но и потребителите, тъй като при укриване на обороти не се внасят дължимите данъци. Сред често установяваните нарушения са и несъответствията между касовата наличност и отчетения оборот. Има случаи, при които търговци изобщо не разполагат с касови апарати.

„Това е от съществено значение за финансовата дисциплина“, подчерта Христо Марков по повод призива потребителите винаги да изискват касова бележка.

От НАП препоръчват документът да се изисква при покупка в магазин, на коледен базар или при ползване на услуга. Касовата бележка има значение и при онлайн търговията, защото доказва извършената покупка и може да бъде необходима при спор с търговеца, включително при връщане или замяна на стока.

НАП няма да определя цените на коледните базари

Христо Марков коментира и цените на коледните базари. По думите му наемите за търговските къщички са малко под 15 хиляди евро. НАП обаче няма правомощия да се намесва във формирането на цените, ако търговците спазват законодателството.

„Това вече е решение на самия търговец. Ние няма как да се намесваме в начина, по който той формира цената, стига да спазва законодателството“, обясни Марков.

Около кампаниите за „Черния петък“ потребителите трябва да внимават за нелоялни търговски практики. Сред тях е изкуственото увеличение на цената преди обявяването на промоция, което създава впечатление за по-голямо намаление. Контролът върху тези практики е в правомощията на Комисията за защита на потребителите.

Рискови доходи в бюти сектора

НАП е направила анализ на риска в сектора на фризьорските и козметичните услуги. В него работят между 20 и 30 хиляди души, а при около 10 хиляди е установен рисков профил. Потенциалните щети от недекларирани доходи се оценяват на около 50 милиона лева.

Проблеми с декларирането на доходи има и при частните уроци и други услуги. Предвиждат се законодателни промени, които да позволят на гражданите да събират документи за определени разходи и да ги приспадат от данъчната си основа.

Проверките на НАП се извършват както по сигнали на граждани, така и в рамките на тематични кампании. Предстоят засилени контролни действия около Никулден, студентския празник на 8 декември и началото на зимния туристически сезон в курортите.