Студенти от НАТФИЗ отново искат оставката на ректора

Студенти от Факултета по екранни изкуства на НАТФИЗ излизат на пореден протест срещу ръководството на Академията. Демонстрацията е насрочена за 22 октомври от 18:00 часа пред сградата на НАТФИЗ в София, а след нея е планирано шествие до Министерството на образованието и науката.

Основното искане остава оставката на ректора проф. Мирослав Дачев. Този път протестиращите настояват и за оттеглянето на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев. По информация на Българското национално радио предстоящата демонстрация е обявена като десети пореден протест, а недоволството на студентите и част от преподавателите продължава вече около четири месеца.

„Протестираме за оставката на нашия ректор и на министъра на образованието и науката“, заяви пред БНР Пламен Желев. По думите му причината е липсата на институционален диалог в продължение на почти година и натрупването на проблеми в Академията.

Спорът около FilmEU и системата за оценяване

Сред основните теми е участието на НАТФИЗ в европейския алианс FilmEU. Студентите настояват да бъдат оповестени причините за започналата процедура, свързана с участието на Академията, предприетите действия, финансовите последици и евентуалният риск за студентските мобилности и програмата „Еразъм+“.

На 1 октомври протестиращи заявиха пред NOVA, че поне петима студенти са били изключени заради грешка в електронната система за оценяване. Те поставиха и въпроси за липсата на диалог с администрацията и за начина, по който се вземат решенията в Академията. Студенти и преподаватели настояват също за по-голяма прозрачност, отчетност и участие на студентската общност по въпроси, които засягат обучението и правата им.

Позицията на ръководството

Ректорът проф. Мирослав Дачев отхвърля твърденията за нарушения. На среща, организирана през юли от Министерството на образованието и науката и Националното представителство на студентските съвети, той заяви, че европейският алианс FilmEU ще продължи участието на НАТФИЗ и че Академията има институционална подкрепа.

„Европейският алианс FilmEU ще продължи, има институционална подкрепа, всичко друго са инсинуации, както това за уволнението. Няма репресии, няма уволнения, няма отнемане на подкрепа“, каза Мирослав Дачев.

Студентите обаче заявяват, че разговорите и създадените комисии не са довели до решение на спора. Протестът на 22 октомври е отложен от 20 октомври, за да се разграничи от друга демонстрация в София. Как ще реагират ръководството на НАТФИЗ и Министерството на образованието и науката на новите искания, предстои да стане ясно.

Източници: bnrnews.bg, nova.bg, bta.bg