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Комисията прие Хартата за културна политика

Комисията прие Хартата за културна политика

9 Октомври, 2026 03:25 456 1

  • министерство на културата-
  • евтим милошев-
  • харта за културна политика-
  • национален фонд „култура“-
  • натфиз

Евтим Милошев съобщи за планове за „Евровизия“, културния календар за 2027 г. и ремонти в Пловдив

Комисията прие Хартата за културна политика - 1
Кадър БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Комисията по културата и медиите изслуша министъра на културата Евтим Милошев по актуални въпроси и прие Хартата за културна политика. Дневният ред на заседанието беше одобрен с 19 гласа „за“, а документът за културната политика получи подкрепата на 16 депутати.

В отговор на въпрос за подготовката на „Евровизия“ Милошев съобщи, че Министерството на културата подготвя съпътстваща програма, която да популяризира България по света. По думите на заместник-министър Марина Василева проектът за културния календар за 2027 г. вече е финализиран и структуриран.

Шест направления в културния календар

В календара са включени национални фестивали и събития в сценичните изкуства, чествания на годишнини и културна памет, събития в музеи, галерии и библиотеки, представяне на българската култура по света и международни събития в България и извън страната. Шестото направление е свързано със съпътстващи събития към „Евровизия“.

По темата за размяната на тленните останки на цар Самуил срещу културни артефакти министърът заяви, че това не е търговска сделка, а „културен и емоционален обмен на светини“. Милошев посочи, че меморандумът регламентира размяната и съдържа клауза за конфиденциалност.

Конкурс за директор на Национален фонд „Култура“

Министърът съобщи, че за първи път в историята на Национален фонд „Култура“ се обявява конкурс за изпълнителен директор. Станимир Бояджиев уточни, че срокът за кандидатстване ще бъде между 10 и 14 дни, а процедурата ще бъде публична.

Милошев коментира и подготвяните промени в Устройствения правилник на Министерството на културата. „Аз много страдам, че няма достатъчно хора в Инспектората, в НИНКН, в НФЦ“, каза той и посочи, че ефективността на работата е приоритет заради недостига на служители в отделни звена.

По Закона за меценатството министърът съобщи, че в Министерството на културата е постъпил нов законопроект, изготвен по инициатива на независима организация. Среща с вносителите може да се проведе още следващата седмица, а развитие по темата се очаква до края на октомври. Милошев обаче не пое ангажимент за срок за приемане на промените.

Ремонти в Пловдив и нова харта

Програмата за народните читалища ще бъде разширена през 2027 г., като се предвижда и предложение, свързано с дейността на фолклорните ансамбли. Министерството работи и по решение за спешно начало на ремонта на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ в Пловдив. Паралелно се търси възможност за задвижване на ремонта на сградата на Пловдивската опера.

Хартата за културна политика беше представена от директора на „Обсерватория по икономика на културата“ Диана Андреева-Попйорданова. Документът обединява 62 проблемни точки и е резултат от близо 15 години работа и 15 поредни предизборни дискусии.

В края на заседанието Александра Стеркова съобщи, че са проведени три срещи в работна група за възстановяване на диалога в НАТФИЗ. По думите ѝ срокът, в който ректорът проф. Мирослав Дачев се е ангажирал да започне решаването на проблемите, изтича на 18 октомври.

Източници: bta.bg


София / България
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