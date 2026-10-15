Одитът в НАТФИЗ взриви студентите, вече искат оставката и на министър Вълчев

Студентите от НАТФИЗ вече искат оставката не само на ректора проф. Мирослав Дачев, но и на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев. Нов протест е насрочен за 20 октомври от 18,00 часа, съобщиха от инициативния комитет на протестиращите.

Недоволството в Академията продължава повече от четири месеца. Повод за поредната ескалация е среща между ректора и протестиращи студенти след заседание на Академичния съвет на 9 октомври. Според студентите Дачев е отрекъл да има нарушения в НАТФИЗ, въпреки констатациите в одитния доклад на Министерството на образованието и науката.

Протестиращите твърдят, че след разговора служители на администрацията са ги нарекли „дришльовци“. Те разпространиха видеозаписи от случилото се и заявиха, че ръководството продължава да отказва отговори по поставените от тях въпроси.

Какво установява одитът на МОН

Одитът обхваща периода от 1 януари 2023 г. до 30 септември 2025 г. В парламентарен отговор министър Вълчев посочи, че проверката е била извършена от звеното за вътрешен одит на МОН.

Сред констатациите е липсата на регламентирани правила за работа на Съвета на настоятелите на НАТФИЗ. В доклада е посочено и че няма документи, удостоверяващи проведени заседания и взети решения на съвета през проверявания период. Одиторите са отчели още пропуски при вътрешния контрол, отделни плащания, граждански договори и процедури за възлагане.

Докладът посочва и изплащане на допълнително месечно възнаграждение от 960 лева на ректора във връзка с възложени функции, за които не е имало ресорен заместник-ректор. Плащането е прекратено след връчването на предварителния одитен доклад. МОН съобщава също, че при част от установените плащания сумите са били възстановени още преди одита.

В заключението на министерството се казва, че констатациите в окончателния доклад не са наложили сезиране на други компетентни органи.

Спорът за прокуратурата и АДФИ

Именно отказът да бъдат сезирани прокуратурата и Агенцията за държавна финансова инспекция е сред основните причини студентите да насочат исканията си и към министъра. Въпросът беше поставен от депутата Павел Попов от „Демократична България“.

В отговора си Георги Вълчев заяви: „Ако е имало причина и достатъчен повод да се мисли, че описаните нарушения представляват обект на прокурорска проверка или на последваща проверка в Сметната палата, това е щяло да бъде извършено още от предишния министър.“

Попов от своя страна настоя, че част от констатациите са достатъчно сериозни, за да бъдат предадени на компетентните органи за последваща проверка. Така спорът остава по въпроса дали описаните в одита нарушения представляват основание за действия извън системата на вътрешния контрол.

Студентите говорят за политическа протекция

Протестиращите виждат в бездействието на министъра политическа протекция над ректора и заявяват, че той носи политическа отговорност за управлението на проф. Дачев. Те поставят под въпрос и ролята на настоятелството, председателствано от проф. Лиляна Вълчева, лидер на синдиката „Висше образование и наука“ към КНСБ.

По думите на студентите Вълчева е номинация на министъра и може да бъде оттеглена, но това не се прави. Те настояват липсата на протоколи от заседанията и на правилник за дейността на настоятелството да бъде изяснена, а отговорността да бъде поета от всички институции, които са били уведомени за проблемите.

На протеста на 20 октомври студентите ще поискат оставките и на ректора Мирослав Дачев, и на министъра на образованието Георги Вълчев. Отделно от това те очакват ръководството на НАТФИЗ и МОН да дадат отговори по одитните констатации и по действията, предприети след публикуването на доклада.

Източници: offnews.bg, bgonair.bg, opgbg.com