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Одитът в НАТФИЗ взриви студентите, вече искат оставката и на министър Вълчев

Одитът в НАТФИЗ взриви студентите, вече искат оставката и на министър Вълчев

15 Октомври, 2026 12:17 1 937 19

  • натфиз-
  • георги вълчев-
  • мирослав дачев-
  • студентски протест-
  • одитен доклад

Те обвиняват министъра в политическа протекция над ректора Мирослав Дачев и насрочиха нов протест за 20 октомври от 18:00 часа

Одитът в НАТФИЗ взриви студентите, вече искат оставката и на министър Вълчев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Студентите от НАТФИЗ вече искат оставката не само на ректора проф. Мирослав Дачев, но и на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев. Нов протест е насрочен за 20 октомври от 18,00 часа, съобщиха от инициативния комитет на протестиращите.

Недоволството в Академията продължава повече от четири месеца. Повод за поредната ескалация е среща между ректора и протестиращи студенти след заседание на Академичния съвет на 9 октомври. Според студентите Дачев е отрекъл да има нарушения в НАТФИЗ, въпреки констатациите в одитния доклад на Министерството на образованието и науката.

Протестиращите твърдят, че след разговора служители на администрацията са ги нарекли „дришльовци“. Те разпространиха видеозаписи от случилото се и заявиха, че ръководството продължава да отказва отговори по поставените от тях въпроси.

Какво установява одитът на МОН

Одитът обхваща периода от 1 януари 2023 г. до 30 септември 2025 г. В парламентарен отговор министър Вълчев посочи, че проверката е била извършена от звеното за вътрешен одит на МОН.

Сред констатациите е липсата на регламентирани правила за работа на Съвета на настоятелите на НАТФИЗ. В доклада е посочено и че няма документи, удостоверяващи проведени заседания и взети решения на съвета през проверявания период. Одиторите са отчели още пропуски при вътрешния контрол, отделни плащания, граждански договори и процедури за възлагане.

Докладът посочва и изплащане на допълнително месечно възнаграждение от 960 лева на ректора във връзка с възложени функции, за които не е имало ресорен заместник-ректор. Плащането е прекратено след връчването на предварителния одитен доклад. МОН съобщава също, че при част от установените плащания сумите са били възстановени още преди одита.

В заключението на министерството се казва, че констатациите в окончателния доклад не са наложили сезиране на други компетентни органи.

Спорът за прокуратурата и АДФИ

Именно отказът да бъдат сезирани прокуратурата и Агенцията за държавна финансова инспекция е сред основните причини студентите да насочат исканията си и към министъра. Въпросът беше поставен от депутата Павел Попов от „Демократична България“.

В отговора си Георги Вълчев заяви: „Ако е имало причина и достатъчен повод да се мисли, че описаните нарушения представляват обект на прокурорска проверка или на последваща проверка в Сметната палата, това е щяло да бъде извършено още от предишния министър.“

Попов от своя страна настоя, че част от констатациите са достатъчно сериозни, за да бъдат предадени на компетентните органи за последваща проверка. Така спорът остава по въпроса дали описаните в одита нарушения представляват основание за действия извън системата на вътрешния контрол.

Студентите говорят за политическа протекция

Протестиращите виждат в бездействието на министъра политическа протекция над ректора и заявяват, че той носи политическа отговорност за управлението на проф. Дачев. Те поставят под въпрос и ролята на настоятелството, председателствано от проф. Лиляна Вълчева, лидер на синдиката „Висше образование и наука“ към КНСБ.

По думите на студентите Вълчева е номинация на министъра и може да бъде оттеглена, но това не се прави. Те настояват липсата на протоколи от заседанията и на правилник за дейността на настоятелството да бъде изяснена, а отговорността да бъде поета от всички институции, които са били уведомени за проблемите.

На протеста на 20 октомври студентите ще поискат оставките и на ректора Мирослав Дачев, и на министъра на образованието Георги Вълчев. Отделно от това те очакват ръководството на НАТФИЗ и МОН да дадат отговори по одитните констатации и по действията, предприети след публикуването на доклада.

Източници: offnews.bg, bgonair.bg, opgbg.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    8 1 Отговор
    3.139.професора и 8.000 кандидат професори ( доценти) скоро момчето със здравните кражби ще извади фактите..!

    Коментиран от #8, #10, #13

    12:20 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Студентите

    7 10 Отговор
    от нормалните държави протестират и искат оставка на некадърните си правителства, а нашите искат оставка на дъртия Вълчев?!

    12:24 15.10.2026

  • 4 Добитъка !

    9 2 Отговор
    Да Си Ходи !

    12:24 15.10.2026

  • 5 Оня под Коня

    16 4 Отговор
    Група студенти от София в родопски ресторант си поръчаха пържени картофи. Явно ги харесаха и попитаха келнера дали Може да им съдейства да получат КАРТОФЕНИ ДРЪВЧЕТА да си ги посеят....

    12:25 15.10.2026

  • 6 Прогресистите са поредните комунисти

    4 12 Отговор
    Одитът в НАТФИЗ взриви студентите, вече искат оставката и на министър Вълчев
    Те обвиняват министъра в политическа протекция над ректора Мирослав Дачев и насрочиха нов протест за 20 октомври от 18:00 часа
    -;-
    А как само ще бутнем Боташа??????????????

    12:26 15.10.2026

  • 7 И тук

    7 1 Отговор
    Нали казаха, че и балканите се включили в протестите на учащите във Франция и Европа. И тук ли се включват

    12:27 15.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Стюди

    8 3 Отговор
    Професорите много се въдят.Вече е далавера от най лесните.

    12:28 15.10.2026

  • 10 Пропадането продължава

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    1 Кина:
    3.139.професора и 8.000 кандидат професори ( доценти) скоро момчето със здравните кражби ще извади фактите..!
    -;-
    можем още да пропадаме

    12:28 15.10.2026

  • 11 Мунчо Десов

    6 3 Отговор
    Няма да закачате министрите на Мунчо и Деса! Те са подбрани по умения да са подлоги и много крадливи.

    12:48 15.10.2026

  • 12 Анонимен

    5 1 Отговор
    СТУДЕНТИТЕ ИЗПОЛЗВАХА ВИ ЖЕСТОКО ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ВИЖТЕ СЕГА КАК ГРАБЯТ ВИЖТЕ КАК ВИ ИЗПОЛЗВАХА

    12:50 15.10.2026

  • 13 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    1 ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КЛЕВЕТИ ПО САЙТОВЕТЕ ОТ ГОДИНИ Е НИКОЙ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ В ДЕЙСТВИЕ

    12:52 15.10.2026

  • 14 Оставка

    4 1 Отговор
    На всички корумпирани и крадливи служители и техни покровители. Струва ли си да крадете пари? Превърнахте държавата в кръчма за рушвети.

    12:56 15.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дзак

    1 0 Отговор
    Трябва да знаят, че когато прокуратурата отхвърли искането, ректорът става недосегаем!

    13:15 15.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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