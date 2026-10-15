„Кинематограф“: Протестите в НАТФИЗ са проблем за цялата кинообщност

Сдружение „Кинематограф“ изрази пълна подкрепа към протестиращите студенти и преподаватели в НАТФИЗ и призова киноорганизациите и институциите да се присъединят към новия протест на 20 октомври от 18,00 часа пред академията и Министерството на образованието и науката.

В отворено писмо сдружението посочва, че протестите продължават повече от четири месеца. Основното искане на студентите и преподавателите е оставката на ректора проф. Мирослав Дачев, както и решаване на проблемите, които според тях са довели до тежка криза в НАТФИЗ.

Поредица от срещи и протести

На 13 юли протестиращите проведоха шествие от НАТФИЗ към МОН, а след това и към Министерството на културата. Два дни по-късно в Студентския дом се състоя среща между студентите, ръководството на академията, представители на МОН, Министерството на културата и Националното представителство на студентските съвети.

Според протестиращите разговорът не е довел до решение. Те заявяват, че по направените по време на срещата твърдения и разкрития до момента няма публични становища от участващите институции. Сдружение „Кинематограф“ отправя критика и към Министерството на културата, което според писмото не е обявило резултати от поетия ангажимент за посредничество.

Одитът на МОН и спорът за FilmEU

„Изразяваме пълна подкрепа към студентите и призоваваме всички съсловни кино организации и заинтересовани институции да изразят публична позиция“, се казва в писмото.

МОН публикува одитен доклад за управлението и дейността на НАТФИЗ за периода от 1 януари 2023 г. до 30 септември 2025 г. В него са посочени пропуски във вътрешния контрол, при отделни плащания и граждански договори, както и при някои процедури за обществени поръчки. Докладът установява две неправомерни плащания и некоректно счетоводно отразяване на разходи за 53 489 евро по паралелно изпълнявани европейски проекти. Отчетените разходи по проекта FilmEU+ към края на одитирания период са 480 461 евро.

По темата за участието на НАТФИЗ в европейския университетски алианс FilmEU има различни публични твърдения. През юли БНР съобщи за писмо от координатора на алианса, в което се обсъждат възможно поетапно прекратяване на участието на академията или алтернативен статут. В парламентарен отговор обаче МОН посочва, че няма официално решение за изключване на НАТФИЗ и че констатираните нередности не представляват заплаха за участието му. Министерството заявява, че е отправило препоръки към академията и ще продължи да следи диалога с партньорите от FilmEU.

Сдружение „Кинематограф“ заявява, че протестите ще продължат, докато не бъде поета отговорност за установените проблеми и не бъде възстановен диалогът между ръководството, студентите и преподавателите. Следващата демонстрация е насрочена за 20 октомври от 18,00 часа.