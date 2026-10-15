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„Кинематограф“: Протестите в НАТФИЗ са проблем за цялата кинообщност

„Кинематограф“: Протестите в НАТФИЗ са проблем за цялата кинообщност

15 Октомври, 2026 12:38 472 7

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Сдружението призовава киноорганизации и институции да се присъединят към студентите, които настояват за оставката на ректора Мирослав Дачев

„Кинематограф“: Протестите в НАТФИЗ са проблем за цялата кинообщност - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сдружение „Кинематограф“ изрази пълна подкрепа към протестиращите студенти и преподаватели в НАТФИЗ и призова киноорганизациите и институциите да се присъединят към новия протест на 20 октомври от 18,00 часа пред академията и Министерството на образованието и науката.

В отворено писмо сдружението посочва, че протестите продължават повече от четири месеца. Основното искане на студентите и преподавателите е оставката на ректора проф. Мирослав Дачев, както и решаване на проблемите, които според тях са довели до тежка криза в НАТФИЗ.

Поредица от срещи и протести

На 13 юли протестиращите проведоха шествие от НАТФИЗ към МОН, а след това и към Министерството на културата. Два дни по-късно в Студентския дом се състоя среща между студентите, ръководството на академията, представители на МОН, Министерството на културата и Националното представителство на студентските съвети.

Според протестиращите разговорът не е довел до решение. Те заявяват, че по направените по време на срещата твърдения и разкрития до момента няма публични становища от участващите институции. Сдружение „Кинематограф“ отправя критика и към Министерството на културата, което според писмото не е обявило резултати от поетия ангажимент за посредничество.

„Изразяваме пълна подкрепа към студентите и призоваваме всички съсловни кино организации и заинтересовани институции да изразят публична позиция“, се казва в писмото.

Одитът на МОН и спорът за FilmEU

МОН публикува одитен доклад за управлението и дейността на НАТФИЗ за периода от 1 януари 2023 г. до 30 септември 2025 г. В него са посочени пропуски във вътрешния контрол, при отделни плащания и граждански договори, както и при някои процедури за обществени поръчки. Докладът установява две неправомерни плащания и некоректно счетоводно отразяване на разходи за 53 489 евро по паралелно изпълнявани европейски проекти. Отчетените разходи по проекта FilmEU+ към края на одитирания период са 480 461 евро.

По темата за участието на НАТФИЗ в европейския университетски алианс FilmEU има различни публични твърдения. През юли БНР съобщи за писмо от координатора на алианса, в което се обсъждат възможно поетапно прекратяване на участието на академията или алтернативен статут. В парламентарен отговор обаче МОН посочва, че няма официално решение за изключване на НАТФИЗ и че констатираните нередности не представляват заплаха за участието му. Министерството заявява, че е отправило препоръки към академията и ще продължи да следи диалога с партньорите от FilmEU.

Сдружение „Кинематограф“ заявява, че протестите ще продължат, докато не бъде поета отговорност за установените проблеми и не бъде възстановен диалогът между ръководството, студентите и преподавателите. Следващата демонстрация е насрочена за 20 октомври от 18,00 часа.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буздуган

    4 2 Отговор
    Кирливите професорски ризи скоро ще излязат на хоризонта..!

    12:40 15.10.2026

  • 2 Милчо Лаков

    6 0 Отговор
    Не е ясно за какво протестират....Ще махнат този ректор,ще турят Атанасов,много важно.Четох,че ВИТИЗ вади около стотина артисти и режисьори годишно.Къде отиват тези кандидати за славата?Струва ми се,че институтът е повече хранилка за преподавателите преподавателите.В България,на 5млн.народ има 51 университета.Абсолютна "капачка".

    12:49 15.10.2026

  • 3 Оня под Коня

    3 1 Отговор
    Понеже няма средства, капацитет, потенциал финансов, творчески, материален за пълноценно кино, остава опция за реализация в стил къс романтизъм по епопеята на Кама сутра... Има Надежда в Влад Въргал, Тед Москоу, сценаристите от шоуто на Славун, но само за комедия да ги обучат...

    Коментиран от #6

    12:53 15.10.2026

  • 4 Цвете

    2 2 Отговор
    КАКЪВ МОРАЛ МОЖЕ ДА ПРИТЕЖАВАШ ,КОГАТО ТИ ИСКАТ ОСТАВКАТА ? ДО КОГА ЩЕ СЕ ТЪРПЯТ НАЗНАЧЕНИЯТА ПО ПРИЯТЕЛСКИ ? 🤔🇧🇬🤦‍♂️

    12:57 15.10.2026

  • 5 Било ли е някога още

    3 1 Отговор
    В първи курс да знаеш кой колко е способен от преподавателите и да стачкуващ
    Какво оценка можеш да даваш толкова като си невеж ?
    Това са подстрекавани дейности

    13:12 15.10.2026

  • 6 Груба грешка

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Оня под Коня":

    Точно тези не
    Знае се защо

    13:15 15.10.2026

  • 7 Хмм

    1 0 Отговор
    студентските протести почнаха и при нас, нали така бодакова стана депутат, искат и други

    13:22 15.10.2026

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