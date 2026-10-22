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Георг Георгиев: Цените растат, а властта се занимава с театри
  Тема: Избори

Георг Георгиев: Цените растат, а властта се занимава с театри

22 Октомври, 2026 08:50 783 36

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  • румен радев-
  • цени-
  • предизборна кампания

Депутатът от ГЕРБ-СДС обвини президента Румен Радев, че отклонява вниманието от поскъпването на стоките и горивата

Георг Георгиев: Цените растат, а властта се занимава с театри - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш външен министър Георг Георгиев заяви, че държавата не може да се занимава с „театри“, докато цените на стоките и горивата растат. Той направи коментара в предаването „Денят започва“ на БНТ по повод публични изявления на президента Румен Радев и критиките му към политическите лидери Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Според Георгиев политическото напрежение измества вниманието от проблемите, които пряко засягат гражданите. „Смятаме, че в момента, от цялото изнервяне на ситуацията, в която се намира, Радев открива единствения изход в отклоняване на вниманието от същинските въпроси, които вълнуват хората“, заяви депутатът.

Георгиев каза, че политическото противопоставяне не трябва да отменя отговорността на институциите да предлагат решения. По думите му поскъпването на горивата, стоките и храните е сред темите, които трябва да бъдат във фокуса на управлението.

„На фона на огромното отчаяние, което настава у хората, на прага на задаващата се зима, при цени, горива, магазини и стоки - всичко, което лети главоломно в посока повишаване на цените, не може правителството да се вълнува от това каква нова сцена и какъв нов спектакъл да изиграе“, каза Георг Георгиев.

Той заяви още, че Министерският съвет не трябва да бъде говорител на правоохранителните и правораздавателните органи. Повод за думите му са коментари на премиера по конкретни случаи и арести.

„Не е Министерският съвет, най-малкото министър-председателят, този, който трябва да става говорител на правоприлагащите и правораздавателните органи“, каза депутатът.

Георгиев определи като „безпрецедентно“ премиерът да коментира конкретни случаи по време на заседание на Министерския съвет. Той постави под въпрос и момента, в който са извършени арестите в Сунгурларе и Белица, защото според него те са се превърнали в част от предизборното противопоставяне.

„В момента доминиращото на терена на кампанията не е кой какво предлага и по какъв начин ще се представи като кандидат за държавен глава“, заяви Георгиев. По думите му кандидатите са въвлечени в спор, свързан с наркотрафиканти, освободени от затвора и случая „Петрохан“, вместо да представят управленските си приоритети.

По темата за отношенията между ГЕРБ и ДПС Георгиев заяви, че взаимодействието между партиите е било свързано със стратегически цели за страната. Той посочи като примери влизането в еврозоната и присъединяването към Шенген.

Депутатът каза, че ГЕРБ е готова да бъде конструктивна по въпроси, свързани със стабилността и сигурността на България, включително в икономиката, отбраната и външната политика. Той допълни, че партията не е издигнала кандидат за президент, тъй като не разпознава сред кандидатите качествата, които според нея са необходими за държавен глава.

„Държавният глава не е придатък на властта“, заяви Георгиев. Той каза още, че ГЕРБ ще съсредоточи усилията си върху местната политика.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    33 2 Отговор
    А вие от Гроб като бяхте на власт се занимавахте с обири и грабежи

    08:54 22.10.2026

  • 2 Хмм

    26 2 Отговор
    Тръмп каза, виновна е украйна, вие нали подкрепяте украйна, вие сте виновни

    Коментиран от #22

    08:54 22.10.2026

  • 3 Гей не е мръсна дума

    23 1 Отговор
    И ти се за затвора, Георги - и твоят ред ще дойде. И да свидетелстваш срещу бащицата, да знаеш виновни сте. За много неща.

    08:55 22.10.2026

  • 4 провинциалист

    24 2 Отговор
    Нали цените зависеха само и единствено от пазара и т.нар. "бизнес" всеки път квичи на умряло при намек за държавна намеса в ценообразуването? Освен това сме в клуба на богатите, за което партията на този има особено голяма роля.

    08:55 22.10.2026

  • 5 Папуц

    22 2 Отговор
    И целуването на ръце, и кяйкои други части - да започне сега!

    Коментиран от #20

    08:58 22.10.2026

  • 6 Гориил

    5 1 Отговор
    Правителството е длъжно да подкрепя театрите, които популяризират високата култура. Но театрите канят хора на премиери на мюзикъли като «Hair», «Cats» и «Jesus Christ Superstar». Това е разхищение на публични средства.

    08:59 22.10.2026

  • 7 ьаоико

    16 2 Отговор
    Тоя ГЕРБ некадърник, няма 1 ден да е работил нещо. От 18 годишен е в парламента и гласува закони??? Без образование, без нито 1 ден работа, и дава интервюта и акъли??? Само в България е възможно такъв калпаазанин без да е работил да го направят и Министър??? Тази подигравка с българите е безсрамна. Та тоя талибан, с другите разбойници в ГЕРБ приеха еврото, а сега цените са х2 най малко, и този целувач на ръце, задава въпроси??? Другите пак са виновни??? Те 15 г ограбваха България, а сега други са виновните??? До кога ще са на свобода такива нахалници??? По 10 хиляди евро на месец заплата лапа за това че ни ограбиха??? До кога??? До кога??? Слава на Господ Иисус Христос вече нямат мнозинство тези разбойници. Защо още са на свобода и ядат от парите ни???

    09:00 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тоя със съкратеното име

    19 2 Отговор
    Не принизявай театъра, глупенер. Театърът е за интелигентни хора, които разбират от изкуство, не за неуките чичови деца!

    Коментиран от #23

    09:00 22.10.2026

  • 10 Някой

    13 2 Отговор
    Гадно е, а? До сега вие правехте театрите, а сега ги прави друг. Но на народа му харесва - известни короулентни лица и приближените им са главни участници в този театър. А хората чакаха точно тази сценка, с точно тези главни герои, над 10 години.
    И ако управляващите не бяха направили нищо срещу ОПГ, щяхте да питате защо нищо не се прави. Нещо като оня виц за зайчето и шапката.

    09:04 22.10.2026

  • 11 Абе

    16 2 Отговор
    Георг, ти освен фекална маса какво друго си произвел?

    09:06 22.10.2026

  • 12 Добри Колев Огнянов - Джанката

    1 5 Отговор
    Колко симпатичен младеж!

    09:06 22.10.2026

  • 13 ту-туу

    18 1 Отговор
    А бе герберски б-к-ук нали се хвалеше мутрата ви от Банкя,че ни вкарал в шенген и ни на тресе еврото за това растат цените,а и вашите кметове крадат да ги подкарват

    09:06 22.10.2026

  • 14 ШЕФА

    17 2 Отговор
    Цените нямаше да растат ако този от снимката,техният Главатар Тулупа и цялото ОПГ ГРОБ за България бяха по затворите още преди 10 години.

    Коментиран от #19

    09:07 22.10.2026

  • 15 Факти

    13 2 Отговор
    Георг Георгиев: Цените растат, защото Ви натресохме леврото, а властта се занимава с театри

    09:08 22.10.2026

  • 16 Гориил

    11 2 Отговор
    Публиката сама ще подкрепя театрите, ако репертоарът им включва шедьоври на световната култура. Англосаксонските боклуци не си струват да се обсъждат. Нека се издържат сами и си плащат разходите.

    09:09 22.10.2026

  • 17 ежко

    10 1 Отговор
    Този пак да ни припомни какви ги плещеше за Еврозоната и клуба на богатите,че нещо сме забравили.Ами явно сме богати вече, значи можем да плащаме!Вместо да плямпате,марш на работа!

    09:11 22.10.2026

  • 18 Обявяване на Герб за икономич. терористи

    12 1 Отговор
    Нагли гербери...Техните кадри, мутреси и мутри направиха поскъпването.
    Хем приеха еврото, хем съботираха цените на основните храни.
    Време е някой да им го каже и им го каже в очите и прати кадрите им при бай ставри.При тях цените се обърнаха със 100 % нагоре за 2 месеца.
    И обяснението е работа в полза на неприятелска държава.Няма друго.

    09:11 22.10.2026

  • 19 Копей, само това ли можа да измислиш

    3 7 Отговор

    До коментар #14 от "ШЕФА":

    Слаба бира.

    09:12 22.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Троян

    5 2 Отговор
    Преди повече от две хиляди години Сула е е обявил коня си за сенатор в наши дни имаме двеста и четиридесет магарета във парламента.

    09:15 22.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Боа

    7 1 Отговор
    Как то винаги български политик не в час!
    Завишена самооценка придружава навсякъде!

    09:22 22.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Некой си

    9 0 Отговор
    Гробарите, сглобени с простокирчовците, нали твърдяхте, че след приемане на еврото няма да има увеличение на цените?
    Сега вряскате Радев да оправя цените.

    09:28 22.10.2026

  • 27 хаха

    1 0 Отговор
    Горивата ни са НА СЪЩАТА ЦЕНА, ДАЖЕ ПО-ЕВТИНИ ОТ В ЦЯЛ ЕС. Да, поскъпват, но това е заради НИСКИЯ НИ ВСЕ ОЩЕ АКЦИЗ. Звучи странно така казано. Тук наистина поскъпват с 42%, другаде по-малко(защото са с повече акциз и от там самото гориво поскъпва като у нас, но е по-малък дял). Чистата цена е без акциза, ДДС и в някои страни СО2 квоти(които по директива трябва да въведем до 1.2028 и ние).

    Октомври 2026 г. (Бензин А95):
    България: 1.66 крайна / 0.66 държава / 1.00 чиста
    Франция: 2.21 крайна / 1.06 държава / 1.15 чиста
    Германия: 2.16 крайна / 1.25 държава / 0.91 чиста
    Италия: 2.05 крайна / 1.17 държава / 0.88 чиста
    Гърция: 2.22 крайна / 1.22 държава / 1.00 чиста
    Холандия: 2.34 крайна / 1.31 държава / 1.03 чиста

    ГЕРБ-СДС да престанат да се държат като социалисти и да се върнат поне малко към дясно мислене:
    - ниски данъци, за да може хората да имат повече да потребяват, реинвестират, събират като капитал за откриване на свой бизнес
    - законова среда с равни възможности и третиране на всеки. не за едни 0 данък с офшорки или защото били на МРЗ, за други прогресивен да борим неравенство
    - минимум регулации
    - който е здрав и прав и не работи, да се оправя и как ще яде. който работи яко, да забогатява
    От много години "десните" не са изказали веднъж дясна идея на тема икономика. Да фалираме като Франция и ние? Цените да са ни по 5-6 при доходи изядени от данъци(60-70% в данък) и да сме и ние по улиците като в Париж сега?
    -

    09:31 22.10.2026

  • 28 Георг

    11 0 Отговор
    Обясни ни след като знаехте какво ще се случи като влезем в еврозоната защо го направихте?
    Сега се скрии и не се показвай. Къде е тоя плъх Желязков?

    09:34 22.10.2026

  • 29 123

    7 0 Отговор
    А при вас цените падаха ли ? Тоя бая е загладил бузките и на него трябва да "благодарим" за еврото и за двойното поскъпване на всичко.Така че да млъкне и да не се обажда.

    09:35 22.10.2026

  • 30 0407

    3 0 Отговор
    разбрахмече у ГЕРБ "нема"кандидати за президент...щото не разпознава качествата...а.. преди това как беше......качеатво до качества до безкрай.......

    09:38 22.10.2026

  • 31 9689

    4 0 Отговор
    Пропуск в заглавието-и целуващ разни работи.

    09:40 22.10.2026

  • 32 И разни

    4 0 Отговор
    безполезни целувачи се смятат за фактор и ръсят мозък !

    09:44 22.10.2026

  • 33 Груба грешка този ви се

    2 0 Отговор
    ли доразви до ниво
    Как ще коментира поведението на министър председателя ?
    Ами, доучи се на етикет
    Караш си все на ниво сос
    Безобразие

    09:55 22.10.2026

  • 34 Клюкар

    2 0 Отговор
    Аман от разбирачи кой вкара еврото с фалшиви данни, кой обещаваше,че няма да има сътресения за народа ,много бързо забравяте какво сте говорили преди 1год. и сега се правите на ощипани моми

    10:00 22.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ?????

    2 0 Отговор
    Ха ха.
    Крадецът вика дръжте крадеца.
    Нали Георг и аркадашите му натаманиха статистиката заедно с брюкселските лелки за да ни вкарат в еврозоната.
    И сега същите тия искат да ни спасяват от последствията на тяхната еврозавера.
    Имайте малко срам бре и поне помълчете.

    10:18 22.10.2026

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