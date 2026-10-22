Георг Георгиев: Цените растат, а властта се занимава с театри

Депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш външен министър Георг Георгиев заяви, че държавата не може да се занимава с „театри“, докато цените на стоките и горивата растат. Той направи коментара в предаването „Денят започва“ на БНТ по повод публични изявления на президента Румен Радев и критиките му към политическите лидери Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Според Георгиев политическото напрежение измества вниманието от проблемите, които пряко засягат гражданите. „Смятаме, че в момента, от цялото изнервяне на ситуацията, в която се намира, Радев открива единствения изход в отклоняване на вниманието от същинските въпроси, които вълнуват хората“, заяви депутатът.

Георгиев каза, че политическото противопоставяне не трябва да отменя отговорността на институциите да предлагат решения. По думите му поскъпването на горивата, стоките и храните е сред темите, които трябва да бъдат във фокуса на управлението.

„На фона на огромното отчаяние, което настава у хората, на прага на задаващата се зима, при цени, горива, магазини и стоки - всичко, което лети главоломно в посока повишаване на цените, не може правителството да се вълнува от това каква нова сцена и какъв нов спектакъл да изиграе“, каза Георг Георгиев.

Той заяви още, че Министерският съвет не трябва да бъде говорител на правоохранителните и правораздавателните органи. Повод за думите му са коментари на премиера по конкретни случаи и арести.

„Не е Министерският съвет, най-малкото министър-председателят, този, който трябва да става говорител на правоприлагащите и правораздавателните органи“, каза депутатът.

Георгиев определи като „безпрецедентно“ премиерът да коментира конкретни случаи по време на заседание на Министерския съвет. Той постави под въпрос и момента, в който са извършени арестите в Сунгурларе и Белица, защото според него те са се превърнали в част от предизборното противопоставяне.

„В момента доминиращото на терена на кампанията не е кой какво предлага и по какъв начин ще се представи като кандидат за държавен глава“, заяви Георгиев. По думите му кандидатите са въвлечени в спор, свързан с наркотрафиканти, освободени от затвора и случая „Петрохан“, вместо да представят управленските си приоритети.

По темата за отношенията между ГЕРБ и ДПС Георгиев заяви, че взаимодействието между партиите е било свързано със стратегически цели за страната. Той посочи като примери влизането в еврозоната и присъединяването към Шенген.

Депутатът каза, че ГЕРБ е готова да бъде конструктивна по въпроси, свързани със стабилността и сигурността на България, включително в икономиката, отбраната и външната политика. Той допълни, че партията не е издигнала кандидат за президент, тъй като не разпознава сред кандидатите качествата, които според нея са необходими за държавен глава.

„Държавният глава не е придатък на властта“, заяви Георгиев. Той каза още, че ГЕРБ ще съсредоточи усилията си върху местната политика.