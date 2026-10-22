Георг Георгиев: Цените растат, а властта се занимава с театри

Депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш външен министър Георг Георгиев заяви, че държавата не може да се занимава с „театри“, докато цените на стоките и горивата растат. Той направи коментара в предаването „Денят започва“ на БНТ по повод публични изявления на президента Румен Радев и критиките му към политическите лидери Бойко Борисов и Делян Пеевски.
Според Георгиев политическото напрежение измества вниманието от проблемите, които пряко засягат гражданите. „Смятаме, че в момента, от цялото изнервяне на ситуацията, в която се намира, Радев открива единствения изход в отклоняване на вниманието от същинските въпроси, които вълнуват хората“, заяви депутатът.
Георгиев каза, че политическото противопоставяне не трябва да отменя отговорността на институциите да предлагат решения. По думите му поскъпването на горивата, стоките и храните е сред темите, които трябва да бъдат във фокуса на управлението.
Той заяви още, че Министерският съвет не трябва да бъде говорител на правоохранителните и правораздавателните органи. Повод за думите му са коментари на премиера по конкретни случаи и арести.„Не е Министерският съвет, най-малкото министър-председателят, този, който трябва да става говорител на правоприлагащите и правораздавателните органи“, каза депутатът.
Георгиев определи като „безпрецедентно“ премиерът да коментира конкретни случаи по време на заседание на Министерския съвет. Той постави под въпрос и момента, в който са извършени арестите в Сунгурларе и Белица, защото според него те са се превърнали в част от предизборното противопоставяне.
„В момента доминиращото на терена на кампанията не е кой какво предлага и по какъв начин ще се представи като кандидат за държавен глава“, заяви Георгиев. По думите му кандидатите са въвлечени в спор, свързан с наркотрафиканти, освободени от затвора и случая „Петрохан“, вместо да представят управленските си приоритети.
По темата за отношенията между ГЕРБ и ДПС Георгиев заяви, че взаимодействието между партиите е било свързано със стратегически цели за страната. Той посочи като примери влизането в еврозоната и присъединяването към Шенген.
Депутатът каза, че ГЕРБ е готова да бъде конструктивна по въпроси, свързани със стабилността и сигурността на България, включително в икономиката, отбраната и външната политика. Той допълни, че партията не е издигнала кандидат за президент, тъй като не разпознава сред кандидатите качествата, които според нея са необходими за държавен глава.
„Държавният глава не е придатък на властта“, заяви Георгиев. Той каза още, че ГЕРБ ще съсредоточи усилията си върху местната политика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
08:54 22.10.2026
2 Хмм
Коментиран от #22
08:54 22.10.2026
3 Гей не е мръсна дума
08:55 22.10.2026
4 провинциалист
08:55 22.10.2026
5 Папуц
Коментиран от #20
08:58 22.10.2026
6 Гориил
08:59 22.10.2026
7 ьаоико
09:00 22.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тоя със съкратеното име
Коментиран от #23
09:00 22.10.2026
10 Някой
И ако управляващите не бяха направили нищо срещу ОПГ, щяхте да питате защо нищо не се прави. Нещо като оня виц за зайчето и шапката.
09:04 22.10.2026
11 Абе
09:06 22.10.2026
12 Добри Колев Огнянов - Джанката
09:06 22.10.2026
13 ту-туу
09:06 22.10.2026
14 ШЕФА
Коментиран от #19
09:07 22.10.2026
15 Факти
09:08 22.10.2026
16 Гориил
09:09 22.10.2026
17 ежко
09:11 22.10.2026
18 Обявяване на Герб за икономич. терористи
Хем приеха еврото, хем съботираха цените на основните храни.
Време е някой да им го каже и им го каже в очите и прати кадрите им при бай ставри.При тях цените се обърнаха със 100 % нагоре за 2 месеца.
И обяснението е работа в полза на неприятелска държава.Няма друго.
09:11 22.10.2026
19 Копей, само това ли можа да измислиш
До коментар #14 от "ШЕФА":Слаба бира.
09:12 22.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Троян
09:15 22.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Боа
Завишена самооценка придружава навсякъде!
09:22 22.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Некой си
Сега вряскате Радев да оправя цените.
09:28 22.10.2026
27 хаха
Октомври 2026 г. (Бензин А95):
България: 1.66 крайна / 0.66 държава / 1.00 чиста
Франция: 2.21 крайна / 1.06 държава / 1.15 чиста
Германия: 2.16 крайна / 1.25 държава / 0.91 чиста
Италия: 2.05 крайна / 1.17 държава / 0.88 чиста
Гърция: 2.22 крайна / 1.22 държава / 1.00 чиста
Холандия: 2.34 крайна / 1.31 държава / 1.03 чиста
ГЕРБ-СДС да престанат да се държат като социалисти и да се върнат поне малко към дясно мислене:
- ниски данъци, за да може хората да имат повече да потребяват, реинвестират, събират като капитал за откриване на свой бизнес
- законова среда с равни възможности и третиране на всеки. не за едни 0 данък с офшорки или защото били на МРЗ, за други прогресивен да борим неравенство
- минимум регулации
- който е здрав и прав и не работи, да се оправя и как ще яде. който работи яко, да забогатява
От много години "десните" не са изказали веднъж дясна идея на тема икономика. Да фалираме като Франция и ние? Цените да са ни по 5-6 при доходи изядени от данъци(60-70% в данък) и да сме и ние по улиците като в Париж сега?
-
09:31 22.10.2026
28 Георг
Сега се скрии и не се показвай. Къде е тоя плъх Желязков?
09:34 22.10.2026
29 123
09:35 22.10.2026
30 0407
09:38 22.10.2026
31 9689
09:40 22.10.2026
32 И разни
09:44 22.10.2026
33 Груба грешка този ви се
Как ще коментира поведението на министър председателя ?
Ами, доучи се на етикет
Караш си все на ниво сос
Безобразие
09:55 22.10.2026
34 Клюкар
10:00 22.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ?????
Крадецът вика дръжте крадеца.
Нали Георг и аркадашите му натаманиха статистиката заедно с брюкселските лелки за да ни вкарат в еврозоната.
И сега същите тия искат да ни спасяват от последствията на тяхната еврозавера.
Имайте малко срам бре и поне помълчете.
10:18 22.10.2026