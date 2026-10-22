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Стефан Белчев: Целта е страната да постигне дефицит под 3% в края на 2028 г. и през 2029 г.

Стефан Белчев: Целта е страната да постигне дефицит под 3% в края на 2028 г. и през 2029 г.

22 Октомври, 2026 10:51 528 7

  • стефан белчев-
  • бюджет-
  • дефицит

По темата с цените на храните народният представител изрази надежда, че съвместните проверки на контролните органи ще изсветлят сектора

Стефан Белчев: Целта е страната да постигне дефицит под 3% в края на 2028 г. и през 2029 г. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от Прогресивна България и председател на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев обяви в ефира на Здравей, България, че бюджетът за 2027 г. ще бъде първият напълно прозрачен, а целта е страната да постигне дефицит под 3% в края на 2028 г. и през 2029 г.

Той посочи, че настоящото управление е наследило сериозни финансови проблеми, но работи за консолидиране на публичните финанси, без да увеличава основните данъци и без да спира икономическия растеж.

Белчев коментира и решението на Конституционния съд за бюджета за 2026 г., като го определи като открит урок за финансистите и допълни, че по-високият дефицит не оправдава противоконституционни действия.

По темата с цените на храните народният представител изрази надежда, че съвместните проверки на контролните органи ще изсветлят сектора. Според него скъпотията се дължи на липсата на достатъчно конкуренция, международната обстановка и цените на петрола, като настоя под наблюдение да бъдат поставени както големите вериги, така и малките магазини. Белчев отбеляза, че България е с най-ниски цени на горивата в Европейския съюз, но няма обяснение защо отчитаме най-голям ръст при тях.

По отношение на арестуваните кметове на Белица и Сунгурларе депутатът предположи, че случаите са свързани със схеми в пътната инфраструктура и разкритикува опозицията за мълчанието ѝ по казуса. Накрая той коментира и проваленото изслушване за помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, като подчерта, че казусът не трябва да се разследва от парламента, тъй като документацията вече е предадена на прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ти ли

    8 1 Отговор
    си страната , бе , другарино ? Че и до 29 - а година умува ?! То за няколко седмици така я забатачите тая държава , че сума ти и време ще ѝ трябва да се отърси горката.

    11:06 22.10.2026

  • 2 Стига Крадахте !

    5 0 Отговор
    За Да се Оправи !

    Дефицита !

    11:06 22.10.2026

  • 3 8899

    5 0 Отговор
    Най - неадекватния .

    11:12 22.10.2026

  • 4 пенсионер

    3 0 Отговор
    другарю беличев та ние то тогава няма да сме живи или траи коньо за зелена трева обещания обещания но само на думи

    11:17 22.10.2026

  • 5 Абе

    4 1 Отговор
    помните ли как миналата година ни казаха, че сме отличници? Бюджетният дефицит бил точно 3%. Магия. Всички критерии за Еврозоната - уж изпълнени. Да погледнем логиката на това “творческо счетоводство”. Пролетта отчетите показаха, че всъщност сме на 3,5%. Онзи ден Евростат хвана поредната „грешка“ и закова дефицитът за 2025 г. на 4%. При 116 млрд. евро БВП, това е счетоводна „грешка“ от 1,1 млрд. евро. Изчезнали, скрити, замазани. Само и само да се харесаме на Брюксел.
    Но това е само върхът на айсберга. Реалното положение е още по-лошо, защото тези 4% бяха изкуствено удържани чрез две операции, които ограбиха следващата (сегашната) година.
    Първо, изсмукаха държавните предприятия. Изтеглиха се 560 млн. евро дивидент авансово. За да се закърпи старата сметка, държавата декапитализира собствените си дружества и ги обрече на фалит. Парите, които трябваше да влязат в хазната сега, бяха изядени вчера. Второ, авансовият данък от банките. Миналото лято държавата „намери“ още едни 262 млн. евро, като накара банките да платят авансово данък печалба, дължим през настоящата 2026 г.
    Равносметката? Над 800 млн. евро бъдещи приходи бяха изтеглени предварително. Ако икономиката ни се управляваше честно, дефицитът миналата година щеше да избухне на точно 4,7%. Ето това е цената на илюзията ни за Еврозоната. Сега плащаме сметката.

    11:28 22.10.2026

  • 6 Абе

    3 1 Отговор
    А днес? Към края на септември сегашният дефицит е 2,8%. Ако онези 800 млн. евро бяха влезли сега, където им е мястото по закон, дефицитът ни в момента щеше да е едва 2,1%. Затова, когато днес критикуваме финансовия министър за надценения дефицит (а той има за какво да бъде критикуван), трябва да сме честни пред цифрите. Този дефицит не е резултат от „сватбарско харчене“ за доходи и пенсии на хората. Той е директно следствие от това, че в миналото изядохме бъдещето, за да си купим настоящето.
    Вината на сегашния финансов министър е, че надценява проблема и прогнозира по-висок дефицит. Вината на предишните е, че скриха истината под килима и отчетоха по-нисък дефицит от реалния. Кой е по-виновен? Честно да ви кажа, като макроикономист предпочитам някой да сбърка в прогнозата си напред, отколкото съзнателно да манипулира числата. Икономиката не търпи шмекерии на дребно.

    11:31 22.10.2026

  • 7 ЗНАЕЩ

    1 0 Отговор
    Откак се измерва бюджетният баланс 1990г., до последното вкарано 2024г., Полша е само в дефицит, както и Китай. Харчене на пари които нямаш е класическа схема за растеж. Всеки нов лев в обращение, всеки нов лев за потребление е вдигане с толкова и повече на БВП, и дори само с ДДС се връща отново в държавата.

    11:51 22.10.2026

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