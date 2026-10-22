Стефан Белчев: Целта е страната да постигне дефицит под 3% в края на 2028 г. и през 2029 г.

Депутатът от Прогресивна България и председател на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев обяви в ефира на Здравей, България, че бюджетът за 2027 г. ще бъде първият напълно прозрачен, а целта е страната да постигне дефицит под 3% в края на 2028 г. и през 2029 г.

Той посочи, че настоящото управление е наследило сериозни финансови проблеми, но работи за консолидиране на публичните финанси, без да увеличава основните данъци и без да спира икономическия растеж.

Белчев коментира и решението на Конституционния съд за бюджета за 2026 г., като го определи като открит урок за финансистите и допълни, че по-високият дефицит не оправдава противоконституционни действия.

По темата с цените на храните народният представител изрази надежда, че съвместните проверки на контролните органи ще изсветлят сектора. Според него скъпотията се дължи на липсата на достатъчно конкуренция, международната обстановка и цените на петрола, като настоя под наблюдение да бъдат поставени както големите вериги, така и малките магазини. Белчев отбеляза, че България е с най-ниски цени на горивата в Европейския съюз, но няма обяснение защо отчитаме най-голям ръст при тях.

По отношение на арестуваните кметове на Белица и Сунгурларе депутатът предположи, че случаите са свързани със схеми в пътната инфраструктура и разкритикува опозицията за мълчанието ѝ по казуса. Накрая той коментира и проваленото изслушване за помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, като подчерта, че казусът не трябва да се разследва от парламента, тъй като документацията вече е предадена на прокуратурата.