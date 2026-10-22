Стефан Белчев: Целта е страната да постигне дефицит под 3% в края на 2028 г. и през 2029 г.

Депутатът от Прогресивна България и председател на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев обяви в ефира на Здравей, България, че бюджетът за 2027 г. ще бъде първият напълно прозрачен, а целта е страната да постигне дефицит под 3% в края на 2028 г. и през 2029 г.
Той посочи, че настоящото управление е наследило сериозни финансови проблеми, но работи за консолидиране на публичните финанси, без да увеличава основните данъци и без да спира икономическия растеж.
Белчев коментира и решението на Конституционния съд за бюджета за 2026 г., като го определи като открит урок за финансистите и допълни, че по-високият дефицит не оправдава противоконституционни действия.
По темата с цените на храните народният представител изрази надежда, че съвместните проверки на контролните органи ще изсветлят сектора. Според него скъпотията се дължи на липсата на достатъчно конкуренция, международната обстановка и цените на петрола, като настоя под наблюдение да бъдат поставени както големите вериги, така и малките магазини. Белчев отбеляза, че България е с най-ниски цени на горивата в Европейския съюз, но няма обяснение защо отчитаме най-голям ръст при тях.
По отношение на арестуваните кметове на Белица и Сунгурларе депутатът предположи, че случаите са свързани със схеми в пътната инфраструктура и разкритикува опозицията за мълчанието ѝ по казуса. Накрая той коментира и проваленото изслушване за помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, като подчерта, че казусът не трябва да се разследва от парламента, тъй като документацията вече е предадена на прокуратурата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ти ли
11:06 22.10.2026
2 Стига Крадахте !
Дефицита !
11:06 22.10.2026
3 8899
11:12 22.10.2026
4 пенсионер
11:17 22.10.2026
5 Абе
Но това е само върхът на айсберга. Реалното положение е още по-лошо, защото тези 4% бяха изкуствено удържани чрез две операции, които ограбиха следващата (сегашната) година.
Първо, изсмукаха държавните предприятия. Изтеглиха се 560 млн. евро дивидент авансово. За да се закърпи старата сметка, държавата декапитализира собствените си дружества и ги обрече на фалит. Парите, които трябваше да влязат в хазната сега, бяха изядени вчера. Второ, авансовият данък от банките. Миналото лято държавата „намери“ още едни 262 млн. евро, като накара банките да платят авансово данък печалба, дължим през настоящата 2026 г.
Равносметката? Над 800 млн. евро бъдещи приходи бяха изтеглени предварително. Ако икономиката ни се управляваше честно, дефицитът миналата година щеше да избухне на точно 4,7%. Ето това е цената на илюзията ни за Еврозоната. Сега плащаме сметката.
11:28 22.10.2026
6 Абе
Вината на сегашния финансов министър е, че надценява проблема и прогнозира по-висок дефицит. Вината на предишните е, че скриха истината под килима и отчетоха по-нисък дефицит от реалния. Кой е по-виновен? Честно да ви кажа, като макроикономист предпочитам някой да сбърка в прогнозата си напред, отколкото съзнателно да манипулира числата. Икономиката не търпи шмекерии на дребно.
11:31 22.10.2026
7 ЗНАЕЩ
11:51 22.10.2026