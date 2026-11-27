Над 33 млн. евро ще бъдат отделени за ремонт на старите влакове, докато бъде обновен подвижният състав на железниците. Средствата са заложени в бюджета на Министерството на транспорта за следващата година, представен от министъра Георги Пеев. Планира се и поръчката на още 23 нови влака, за чиято поддръжка са осигурени близо 33 млн. евро.

По данни, представени от транспортното ведомство, общият бюджет за 2027 г. е близо 628 млн. евро. За железопътния сектор са предвидени 123 млн. евро капиталови разходи, които трябва да бъдат насочени към инфраструктура, сигнализация и безопасност.

Остават 23 влака от договорените 35

Новите мотриси са част от договор за общо 35 влака „Алстом“. Дванадесет от тях вече са доставени в България, а останалите 23 се очаква да бъдат готови за доставка до април 2027 г. Това означава, че ремонтът на старите влакове ще върви паралелно с поетапното въвеждане на новия подвижен състав.

„Не можем веднага да обновим целия подвижен състав“, заяви Георги Пеев при представянето на бюджетната рамка. По думите му поддръжката на старите влакове остава необходима, докато новите мотриси бъдат доставени и включени в редовна експлоатация.

Спрени са процедури за над 350 млн. евро

Министерството е прекратило или спряло процедури за изграждане на железопътна инфраструктура за над 350 млн. евро заради съмнения за нарушения, липса на осигурено финансиране или неподходящи технически решения. Сред посочените обекти е железопътният участък Видин–Срацимир, за който са били предвидени близо 300 млн. евро.

Пеев заяви, че прегледът на проектите е показал нужда от пренасочване на средствата към вече започнати обекти и към дейности, свързани с безопасността на железопътния транспорт.

Предвиждат се 1800 съкращения на щатове

В структурите на Министерството на транспорта и подчинените му предприятия се планира съкращаване на 1800 щата, като по-голямата част от тях са незаети. Досега в самото министерство са освободени 10 души.

„Безцелното и безконтролното намаляване на разходи или съкращаване на определени бройки, просто за да се покаже, че нещо се прави, не е целесъобразно“, каза министърът. Той посочи, че има предприятия с дублиращи се функции, но и звена, в които липсва необходимият персонал. В БДЖ и „Български пощи“ ще продължи изпълнението на оздравителни планове.

Източници: bntnews.bg, 24plovdiv.bg, bta.bg