Няма да се стигне до спиране на европейски средства за България, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Здравко Марков в ефира на „Здравей, България“. По думите му санкцията на Европейската комисия е свързана с недостатъчни разходни мерки в Бюджет 2026 и не се отнася до бюджета за 2027 г.

Марков посочи, че според данни на Евростат до март 2026 г. дефицитът е бил 7,4%, а впоследствие е свит до 5,7%. Той заяви, че при приемането на бюджета за 2027 г. Европейската комисия ще оцени траекторията, по която се движат публичните финанси.

Препоръката за горна граница на ръста на нетните разходи е 3,5%, докато кабинетът залага увеличение от 2,5%, каза депутатът. „Това говори, че гледаме консервативно на нещата и се опитваме да вкараме публичните финанси обратно в релсите“, заяви Марков.

Той посочи, че бюджетните разходи трябва да намалеят от 43,5% през 2026 г. до 39,6% през 2027 г. Сред мерките, които правителството представя като част от консолидацията на публичните финанси, са спиране на разходни „течове“, реформа в публичната администрация и съкращаване на над 5000 щатни бройки.

Какво предвижда процедурата за дефицита

Европейската комисия препоръча на Съвета на Европейския съюз да установи, че България не е предприела ефективни действия за коригиране на прекомерния дефицит. Комисията предлага и нова коригираща траектория, която да се прилага от 2027 г.

В същото време Брюксел посочва, че мерките, заложени в бюджетния план за 2027 г., ще допринесат за коригирането на дефицита и призовава България да запази пълния си достъп до финансиране от Европейския съюз. Реакцията на страната по новата траектория ще бъде оценена през пролетта на 2027 г.

Данъкът върху свръхпечалбата остава

Марков защити и предлагания еднократен данък върху свръхпечалбата, въпреки предупреждението на Европейската централна банка за рискове. Той заяви, че Нидерландия, Италия и Белгия са въвеждали подобен налог.

Според депутата няма основание банките да увеличават таксите и комисионните си. Той посочи, че около 40% от печалбите им се формират от такси и комисионни, а не от кредитна дейност.

Промени в рекламата на хазарта

Предлаганите промени в Закона за хазарта предвиждат забрана на рекламата на хазартни игри по билбордовете и в медиите. Ще остане възможността имената на хазартни компании да бъдат изписвани по стадиони, спортни терени и екипи на спортисти.

Марков заяви, че спортни предавания ще могат да се излъчват, когато на терена има странични рекламни банери на хазартни оператори. По думите му ще бъде разрешено и спонсорството на спортни и културни събития.

Източници: nova.bg