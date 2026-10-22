Новини
България »
София »
Сътрудничество в противодействието на организираната престъпност обсъдиха посланикът на ОАЕ и министър Демерджиев СНИМКИ

Сътрудничество в противодействието на организираната престъпност обсъдиха посланикът на ОАЕ и министър Демерджиев СНИМКИ

22 Октомври, 2026 13:04 475 7

  • абдулрахман ахмед султан еса ал джабер-
  • оае-
  • посланик-
  • мвр-
  • академия на мвр

Те посетиха Академията на МВР, където бяха посрещнати от ректора ѝ старши комисар Илин Савов и заместник-ректора комисар Милорад Йорданов, които са участвали в разговорите

Сътрудничество в противодействието на организираната престъпност обсъдиха посланикът на ОАЕ и министър Демерджиев СНИМКИ - 1
Снимка: МВР
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в противодействието на организираната и транснационалната престъпност, киберпрестъпността и съвременните заплахи за обществената сигурност, обсъдиха извънредният и пълномощен посланик на Обединените арабски емирства в Република България Н. Пр. Абдулрахман Ахмед Султан Еса Ал Джабер, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник-министърът Калоян Калоянов, съобщиха от МВР на сайта си.

Те посетиха Академията на МВР, където бяха посрещнати от ректора ѝ старши комисар Илин Савов и заместник-ректора комисар Милорад Йорданов, които са участвали в разговорите.

Обсъдено е било и развитието на стратегическо партньорство между Академията на МВР и полицейските академии в Абу Даби и Дубай, включително обмен на професионален опит, съвместни обучения, научноизследователски инициативи и прилагане на съвременни технологии в полицейската подготовка.

Сътрудничество в противодействието на организираната престъпност обсъдиха посланикът на ОАЕ и министър Демерджиев СНИМКИ
Снимка: МВР

Преди дни министър Демерджиев се срещжа с Бригите Щробел-Шол, представител на Секретариата на Глобалната оперативна мрежа на правоприлагащите органи за борба с корупцията (GlobE Network), функционираща под егидата на Службата на ООН по наркотиците и престъпността. Нашата цел е международните антикорупционни стандарти да се превръщат в реални резултати – ефективни разследвания, проследяване на престъпните финансови потоци и ограничаване на възможностите за укриване на незаконни активи, каза министърът тогава.

Източник: www.bta.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дебелян, Таки, Боко у сие

    4 0 Отговор
    Следят много внимателно новините.....

    13:12 22.10.2026

  • 2 Колко парички с "честен труд"

    4 0 Отговор
    Са отлетели там...

    13:15 22.10.2026

  • 3 Овчар

    1 0 Отговор
    Един събуден българин никога няма да поиска да работи в една корумпирана държава...! Крадеш за да имаш или работиш за да умреш млад и да бъдеш красив труп..!

    13:25 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Правилното заглавие е :

    1 0 Отговор
    Посланика на ОАЕ и министъра на вътрешните работи , защото министър не е титла и не може да съществува самостоятелно. Никой не е министър сам по себе си , а е министър в дадено министерство .

    13:34 22.10.2026

  • 6 Нашата цел е...ясна !!!

    2 0 Отговор
    Всичко преведено от " Джи пи" и "Ружа" на Таки в Дюбай,
    да бъде върнато , по банкова сметка в София!!!

    Парите на Феномена и Банкера от Банкя , са под международно издирване!

    13:39 22.10.2026

  • 7 Няма смисъл,

    1 0 Отговор
    каквото и да правиш ще е ти ги прибираш, те ги помилват!

    13:49 22.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове