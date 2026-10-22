Сътрудничество в противодействието на организираната престъпност обсъдиха посланикът на ОАЕ и министър Демерджиев СНИМКИ

Възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в противодействието на организираната и транснационалната престъпност, киберпрестъпността и съвременните заплахи за обществената сигурност, обсъдиха извънредният и пълномощен посланик на Обединените арабски емирства в Република България Н. Пр. Абдулрахман Ахмед Султан Еса Ал Джабер, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник-министърът Калоян Калоянов, съобщиха от МВР на сайта си.

Те посетиха Академията на МВР, където бяха посрещнати от ректора ѝ старши комисар Илин Савов и заместник-ректора комисар Милорад Йорданов, които са участвали в разговорите.

Обсъдено е било и развитието на стратегическо партньорство между Академията на МВР и полицейските академии в Абу Даби и Дубай, включително обмен на професионален опит, съвместни обучения, научноизследователски инициативи и прилагане на съвременни технологии в полицейската подготовка.

Снимка: МВР

Преди дни министър Демерджиев се срещжа с Бригите Щробел-Шол, представител на Секретариата на Глобалната оперативна мрежа на правоприлагащите органи за борба с корупцията (GlobE Network), функционираща под егидата на Службата на ООН по наркотиците и престъпността. Нашата цел е международните антикорупционни стандарти да се превръщат в реални резултати – ефективни разследвания, проследяване на престъпните финансови потоци и ограничаване на възможностите за укриване на незаконни активи, каза министърът тогава.

Източник: www.bta.bg