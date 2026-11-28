Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ призова шофьорите да пътуват само ако това е крайно необходимо заради очакваните значителни валежи и усложняването на обстановката в части от страната.

„Да се пътува само ако това е крайно наложително“, препоръчват от ГДПБЗН. При предприемане на път автомобилът трябва да има достатъчно гориво и да е подготвен за зимни условия. Шофьорите трябва да избират главни пътища, дори маршрутът да е по-дълъг, да носят топли дрехи и да тръгват със заредени мобилни телефони.

Предупреждение за дъжд, сняг и силен вятър

Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира валежите в Северна България и по високите западни полета да преминат от дъжд в сняг. Очакват се снежна покривка, виелици и навявания, а в Предбалкана тя може да надхвърли 30 сантиметра.

Има разминаване в публикуваните предупреждения за областите с червен код. В информацията на БТА са посочени Видин, Враца, Ловеч, Монтана, София-област, Велико Търново и Габрово. В съобщението на МВР от 27 ноември червеният код е посочен за шест области – Видин, Враца, Монтана, София-област, Ловеч и Габрово, а Велико Търново е включено в списъка с оранжев код. Същото разграничение е публикувано и от НИМХ.

Какво да се прави при наводнение

При наводнение хората трябва да се придвижат към по-високи места и да стоят далеч от дерета и реки. Не трябва да се пресичат бързотечащи води, да се застава под или върху мостове, както и да се използват подлези, надлези и други места, които могат да бъдат залети.

ГДПБЗН предупреждава и да не се навлиза с автомобили в наводнени участъци от пътя. МВР съобщава за възможни локални разливи в ниските части на Черноморския басейн в следобедните и вечерните часове, както и през нощта срещу 29 ноември.

Източници: bta.bg, mediapool.bg