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Костадинов търси подкрепа за семейство, което мечтае за дете
  Тема: Избори

Костадинов търси подкрепа за семейство, което мечтае за дете

22 Октомври, 2026 16:55, обновена 22 Октомври, 2026 16:58 1 134

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  • възраждане

Сам не може да помогне поради дело - политическа бухалка и запор на заплатата му като депутат

Костадинов търси подкрепа за семейство, което мечтае за дете - 1
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Кандидатът за президент се обърна към всички свои последователи в социалната мрежа Фейсбук. Причината е търсенето на помощ за семейство, което мечтае за дете. Костадинов, който е известен с отзивчивостта си при нужда от подкрепа за нуждаещи се, за пореден път не е останал безразличен. Само че този път политическо дело - бухалка му пречи да доведе делото си докрай.

“Уважаеми сънародници, днес ще се обърна към вас с молба за подкрепа. От години насам помагам лично на много семейства, които не могат да заченат по естествен път и имат нужда от финансова помощ за процедури ин-витро.

Последната такава двойка е сем. Чолакови от Царево. Бях им обещал подкрепа, но за съжаление, няма да мога, защото следващите почти две години едва ще съумявам да издържам себе си. Причината е, че бившият политик Даниел Лорер ми заведе дело за обида, твърдейки, че като в моята страница е бил наречен българомразец и е била публикувана негова карикатура съм проявил антисемитско деяние спрямо него.

В делото той претендира за 100 000 евро обезщетение и в тази връзка ми е запорирал заплатата. Това е класическо дело-шамар, както знаете такива случаи има много, при които основно биват съдени журналисти. В моя случай в следващите почти две години от заплатата ще ми бъдат оставяни само две минимални заплати, останалото ще се запорира.

Не приемайте това като оплакване. Бях уведомен за делото в началото на кампанията, като смятам за очевидно каква е целта - да бъда уязвен и ударен по най-лошия начин в президентската кампания. Но казвам чак сега, защото Георги и Надежда имат нужда от помощ, каквато им бях обещал, но няма да мога да им дам. Тъй като партийната субсидия не може да се ползва за подобни цели, аз съм с вързани ръце. Затова се обръщам към вас. Банковата сметка, на която да им помогнете със средства, е следната:

Централна Кооперативна Банка - CCB

IBAN: BG31CECB97901066702902

Георги Божидаров Чолаков

основание за превод: дарение за ин-витро

Всяка сума ще е от значение, независимо колко е голяма, дори и да е символична. Бъдещето на България са децата, така че трябва да правим всичко в тяхно име.

Що се отнася до бившия политик Лорер, искам дебело да подчертая, че опитът някой да репресира и да дискриминира когото и да било на база негов етнически произход, е осъден многократно от историята. За съжаление обаче, ние, българите, очевидно сме дискриминирани в собствената си държава, а на мен ми предстои дълга съдебна битка, в която да защитя не само честта си като българин и политик, но и достойнството на българския народ, чийто представител в парламента съм”, написа Костадинов в социалната мрежа.

Припомняме, че преди време “Възраждане“ реализира отново кампания в помощ и подкрепа на Милан Димитров, който днес е в България при семейството си благодарение на усилията на българската политическа партия.

Както “Възраждане” като организация така и народните ѝ представители по примера на Костадинов също помагат в лично качество на български граждани в нужда винаги и когато могат.


България
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