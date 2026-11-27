Пети ден продължава щафетната предупредителна стачка в държавната администрация, организирана от Синдиката на административните служители „Подкрепа“. Днес за един час работа спират служители от поделенията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в цялата страна.

Синдикатът настоява заплатите в седем администрации да бъдат увеличени с 350 евро от началото на 2027 г. Акцията е представена като протест за „достойни възнаграждения“. По данни на „Подкрепа“ за изпълнение на искането са нужни още 54 милиона евро, които да бъдат заложени в държавния бюджет между двете му четения. Средствата са предназначени за над 12 000 нископлатени служители.

От синдиката посочват, че стартовите брутни възнаграждения в засегнатите ведомства са малко над минималната заплата за страната. Специалисти със стаж получават около 1000 евро. Наред с увеличението с фиксирана сума синдикатът настоява за възстановяване на допълнителното заплащане за трудов стаж и професионален опит, както и за равно третиране на служителите в държавната администрация.

Стачката продължава с НСИ и НОИ

Щафетната акция започна на 23 ноември и обхваща както централните управления в София, така и териториалните структури в страната. В първите дни стачни действия имаше в Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта, а след това протестът премина през Главната инспекция по труда и Агенцията по вписванията.

Следващата седмица са планирани едночасови стачки в Националния статистически институт и Националния осигурителен институт. По предварителния график акцията трябва да продължи до 1 декември, като всеки работен ден различна администрация спира работа за един час.

Седемте структури са сред институциите, с които гражданите и бизнесът контактуват при социално подпомагане, търсене на работа, трудови проверки, регистрация на фирми и сделки с имоти, кадастрални услуги, статистика и осигуряване. До този момент няма обявено решение за исканото допълнително финансиране, а синдикатът продължава да настоява средствата да бъдат включени в бюджета за 2027 г.

Източници: bnrnews.bg, bta.bg, bntnews.bg