Служителите на Агенцията по вписванията излизат на едночасова ефективна стачка в цялата страна. Протестът е насрочен от 10:00 до 11:00 часа, а в София ще се проведе пред централното управление на агенцията на ул. „Елисавета Багряна“ №20 в кв. „Гео Милев“. Стачните действия са организирани от Синдиката на административните служители „Подкрепа“.

Основното искане е месечните възнаграждения да бъдат увеличени с фиксирана сума от 350 евро. Според синдиката средствата трябва да компенсират натрупаната инфлация и да запазят покупателната способност на работещите. Настоява се също за възстановяване на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, както и за равнопоставено третиране на служителите в държавната администрация.

„Държавата не може да изисква отговорност, професионализъм и резултати, докато продължава да подценява труда на хората, които ежедневно изпълняват тези отговорности на терен“, заявяват от Синдиката на административните служители „Подкрепа“.

От синдиката призовават правителството и народните представители да осигурят 54 млн. евро в държавния бюджет за 2027 г. за изпълнение на исканията на служителите. Стачката на Агенцията по вписванията е част от щафетни действия в седем държавни институции заради ниското заплащане, различията във възнагражденията и неравнопоставеното третиране в администрацията.

Щафетните стачки продължават до 1 декември

Протестната кампания започна на 23 ноември със стачка в Агенцията за социално подпомагане. Ден по-късно стачкуваха служители на Агенцията по заетостта, а на 25 ноември - работещи в Главната инспекция по труда.

След днешната акция са насрочени стачки в Агенцията по геодезия, картография и кадастър на 27 ноември, в Националния статистически институт на 30 ноември и в Националния осигурителен институт на 1 декември.

Източници: stolica.bg, nova.bg, bgonair.bg