Журналист е прегледан във ВМА и освободен за домашно лечение

Журналист е постъпил в Спешното отделение на Военномедицинската академия, където са му извършени медицински прегледи, консултации и манипулации. След приключването им той е освободен за домашно лечение, съобщиха от ВМА.
От лечебното заведение не посочват конкретни данни за здравословното му състояние. „Обръщаме внимание, че информацията относно здравословното състояние на пациента представлява специална категория лични данни и е обект на медицинска тайна“, заявяват от ВМА.
От академията допълват, че такава информация не може да бъде предоставяна или разпространявана без изрично съгласие от пациента. Не са съобщени данни за необходимост от болнично лечение след извършените прегледи.
НСО проверява действията на служителите си
По-рано Националната служба за охрана съобщи, че е разпоредила проверка на действията на служителите по сигурността, довели до инцидент по време на мероприятие с присъствие на охранявани от службата лица.
В инцидента са участвали служители на НСО и представител на информационна агенция ПИК. Към момента не са оповестени допълнителни подробности за проверката или за предприети последващи действия.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #19, #25
22:22 22.10.2026
2 Мда
Коментиран от #7
22:22 22.10.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #20
22:23 22.10.2026
4 Журналист
Коментиран от #18
22:23 22.10.2026
5 123
22:24 22.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Зеления
До коментар #2 от "Мда":"Падналата за дузпа соня била изписана, ще се намаже с кремче."
Кремчето ще го доставя БЕЗПЛАТНО Ленче-Кремче от полски магазин без заплащане !
22:25 22.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Анонимен
22:26 22.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Това Без Съмнение !
Произхода на Котилото Е Един !
Срещу България !
И Българския Народ !
Коментиран от #23
22:32 22.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Това
22:35 22.10.2026
14 Четете между редовете
Коментиран от #24
22:36 22.10.2026
15 Ъхъ, да, разбира се
22:36 22.10.2026
16 Анонимен
22:37 22.10.2026
17 Ту Туууу
22:37 22.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Георги
До коментар #3 от "Последния Софиянец":тя отвори вратата на колата на охранявано лице! Можеха да я приключат на място.
22:38 22.10.2026
21 Точно 9
22:39 22.10.2026
22 Ами сега
22:40 22.10.2026
23 Георги
До коментар #11 от "Това Без Съмнение !":ти от ония дето нсо размаза кола до Аксаково заради тях ли си или от онези дето размаза кола до Шумен?
22:41 22.10.2026
24 Хмм
До коментар #14 от "Четете между редовете":и защо не са я оставили под лекарски надзор поне 24 часа, аз виках бърза помощ за една съседка за нараняване на крака, взеха я и остана в болница няколко дни, болниците използват и най-малкия повод да задържат пациент в болница, за да получат пари от здравната каса, в клипа се вижда че падна лошо, но това не оправдава поведението ѝ, атакува председателя на парламента, нарочно ли предизвика НСО с това отваряне на вратата?
Коментиран от #27
22:42 22.10.2026
25 Да бе
До коментар #1 от "Европеец":Направа артист
22:43 22.10.2026
26 .....
22:48 22.10.2026
27 Четете между редовете
До коментар #24 от "Хмм":Има лекар, който е поел отговорността и е преценил, че домашното лечение на този етап е достатъчно. Аз не съм този лекар и няма как да ти отговоря.
22:49 22.10.2026