Журналист е прегледан във ВМА и освободен за домашно лечение

Журналист е постъпил в Спешното отделение на Военномедицинската академия, където са му извършени медицински прегледи, консултации и манипулации. След приключването им той е освободен за домашно лечение, съобщиха от ВМА.

От лечебното заведение не посочват конкретни данни за здравословното му състояние. „Обръщаме внимание, че информацията относно здравословното състояние на пациента представлява специална категория лични данни и е обект на медицинска тайна“, заявяват от ВМА.

От академията допълват, че такава информация не може да бъде предоставяна или разпространявана без изрично съгласие от пациента. Не са съобщени данни за необходимост от болнично лечение след извършените прегледи.

НСО проверява действията на служителите си

По-рано Националната служба за охрана съобщи, че е разпоредила проверка на действията на служителите по сигурността, довели до инцидент по време на мероприятие с присъствие на охранявани от службата лица.

В инцидента са участвали служители на НСО и представител на информационна агенция ПИК. Към момента не са оповестени допълнителни подробности за проверката или за предприети последващи действия.

Източници: bta.bg