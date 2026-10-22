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Журналист е прегледан във ВМА и освободен за домашно лечение

Журналист е прегледан във ВМА и освободен за домашно лечение

22 Октомври, 2026 22:18, обновена 22 Октомври, 2026 22:21 1 110 27

  • вма-
  • нсо-
  • журналист-
  • пик-
  • инцидент

От лечебното заведение не съобщават подробности за здравословното му състояние. НСО е разпоредила проверка след инцидент с неин служител и представител на ПИК

Журналист е прегледан във ВМА и освободен за домашно лечение - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Журналист е постъпил в Спешното отделение на Военномедицинската академия, където са му извършени медицински прегледи, консултации и манипулации. След приключването им той е освободен за домашно лечение, съобщиха от ВМА.

От лечебното заведение не посочват конкретни данни за здравословното му състояние. „Обръщаме внимание, че информацията относно здравословното състояние на пациента представлява специална категория лични данни и е обект на медицинска тайна“, заявяват от ВМА.

От академията допълват, че такава информация не може да бъде предоставяна или разпространявана без изрично съгласие от пациента. Не са съобщени данни за необходимост от болнично лечение след извършените прегледи.

НСО проверява действията на служителите си

По-рано Националната служба за охрана съобщи, че е разпоредила проверка на действията на служителите по сигурността, довели до инцидент по време на мероприятие с присъствие на охранявани от службата лица.

В инцидента са участвали служители на НСО и представител на информационна агенция ПИК. Към момента не са оповестени допълнителни подробности за проверката или за предприети последващи действия.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    25 7 Отговор
    Може би заглавието трябваше да бъде актриса, а не журналист....

    Коментиран от #19, #25

    22:22 22.10.2026

  • 2 Мда

    20 7 Отговор
    Падналата за дузпа соня била изписана, ще се намаже с кремче. Типична герб/дпс постановка. Лелей...

    Коментиран от #7

    22:22 22.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    18 19 Отговор
    Блъснаха възрастната жена на паважа и я зарязаха като куче на улицата.Това не са хора.

    Коментиран от #20

    22:23 22.10.2026

  • 4 Журналист

    22 5 Отговор
    Журналист от ПИК журналист ли е? Това е въпросът.

    Коментиран от #18

    22:23 22.10.2026

  • 5 123

    18 4 Отговор
    Очаквайте змията Соня да бълва утре отрова

    22:24 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Зеления

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мда":

    "Падналата за дузпа соня била изписана, ще се намаже с кремче."

    Кремчето ще го доставя БЕЗПЛАТНО Ленче-Кремче от полски магазин без заплащане !

    22:25 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Анонимен

    10 3 Отговор
    Абе "богове" на чалгата и простащината тази контролирана изтривалка Колтуклиева, ако беше отваряла вратата на Копейката и НСО-то беше постъпило по същия начин какво щяхте да крякате тук ? Мишки такива възродени ! Защо не се разрешават коментари ПОД СТАТИИ ЗА КОПЕЙКАТА бе плъхове безмозъчни ?

    22:26 22.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Това Без Съмнение !

    5 3 Отговор
    Са Разпорежданията На Чорапа !

    Произхода на Котилото Е Един !

    Срещу България !

    И Българския Народ !

    Коментиран от #23

    22:32 22.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Това

    3 1 Отговор
    не е журналист.

    22:35 22.10.2026

  • 14 Четете между редовете

    5 6 Отговор
    Щом е освободена за лечение значи има нужда от лечение. А щом има нужда от лечение, а не от почивка, значи има увреждане. Гардът на НСО е предизвикал увреждане на Соня Колтуклиева.

    Коментиран от #24

    22:36 22.10.2026

  • 15 Ъхъ, да, разбира се

    1 2 Отговор
    Мунчо не трябва да отговаря на неудобни въпроси...

    22:36 22.10.2026

  • 16 Анонимен

    5 3 Отговор
    Радевите биячи нападат хора посред бял ден знаят че са недосегаеми РАДЕВ ОСТАВКА ЕГАТИ ТИ ДИКТАТУРАТА ЧЕРВЕНА ТАЗИ ДОЦОВА НЕ Е ЛИ НАЗНАЧЕНА ДА СЛУЖИ НА ГРАЖДАНИТЕ ПАРИ ПОЛУЧАВА ОТ РАБОТЕЩИТЕ БЪЛГАРИ ЕГАТИ НЕДОСЕГАЕМИТЕ

    22:37 22.10.2026

  • 17 Ту Туууу

    2 1 Отговор
    Тая кукувица трябваше да бъде с две счупени ръце,осем ребра и спукан череп.Толкова долно и гнусно същество

    22:37 22.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Георги

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    тя отвори вратата на колата на охранявано лице! Можеха да я приключат на място.

    22:38 22.10.2026

  • 21 Точно 9

    2 2 Отговор
    Поне да беше пуснала мобилният телефон.Като журналист ,много слаба ,пише само жълтурки а като артист "0" .С меко падане ефекта е никакъв,веднага освободена от болницата. Падане ама поне един ден за лечение.Сега трябва да следим дали има болнични и ПИК не източват ли Здравната каса ако уважи този документ.

    22:39 22.10.2026

  • 22 Ами сега

    4 3 Отговор
    Ива Михайлова я скатаха в Пирогов, а Соня я изгониха да се лекува в къщи

    22:40 22.10.2026

  • 23 Георги

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Това Без Съмнение !":

    ти от ония дето нсо размаза кола до Аксаково заради тях ли си или от онези дето размаза кола до Шумен?

    22:41 22.10.2026

  • 24 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Четете между редовете":

    и защо не са я оставили под лекарски надзор поне 24 часа, аз виках бърза помощ за една съседка за нараняване на крака, взеха я и остана в болница няколко дни, болниците използват и най-малкия повод да задържат пациент в болница, за да получат пари от здравната каса, в клипа се вижда че падна лошо, но това не оправдава поведението ѝ, атакува председателя на парламента, нарочно ли предизвика НСО с това отваряне на вратата?

    Коментиран от #27

    22:42 22.10.2026

  • 25 Да бе

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Направа артист

    22:43 22.10.2026

  • 26 .....

    0 0 Отговор
    Соня трябва да го съди тоя за нанасяне на умишлено увреждане в Наказателния кодекс какво пише?

    22:48 22.10.2026

  • 27 Четете между редовете

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хмм":

    Има лекар, който е поел отговорността и е преценил, че домашното лечение на този етап е достатъчно. Аз не съм този лекар и няма как да ти отговоря.

    22:49 22.10.2026

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