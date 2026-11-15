Почина журналистът от „България Днес“ Владимир Клисуров

Журналистът от вестник „България Днес“ Владимир Клисуров е починал неочаквано в събота, съобщиха от редакцията. „Загубихме Владо“, написаха неговите колеги.

В съобщението се посочва, че Клисуров е бил всеотдаен в работата си, както и към семейството и приятелите си. Колегите му отбелязват още, че той е подкрепял любимия си отбор и е бил човек, на когото винаги са можели да разчитат.

„Всички знаехме, че винаги можем да му се доверим и той спокойно, професионално и с желание ще помогне“, написаха от „България Днес“.

Редакцията изрази болката си от загубата на журналиста и заяви, че няма да го забрави. „От днес редакцията на „България Днес“ няма да е същата“, се казва в съобщението.