Новини
България »
Екип на ВМА трансплантира черен дроб на 44-годишна жена

Екип на ВМА трансплантира черен дроб на 44-годишна жена

16 Ноември, 2026 12:03 559 3

  • вма-
  • чернодробно-панкреатична хирургия-
  • трансплантология-
  • инфекция

Органната експлантация бе извършена от екип в състав д-р Цветан Тричков и д-р Иван Иванов

Екип на ВМА трансплантира черен дроб на 44-годишна жена - 1
Снимка: ВМА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На 15 ноември 2026 г. специалисти от Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на Военномедицинска академия (ВМА) извършиха поредна чернодробна трансплантация. Реципиентът е 44-годишна жена с напреднала чернодробна цироза вследствие на инфекция с вируса на хепатит Б, а донорът – жена на 45 години.

Операцията се проведе в късните часове на 15 ноември, премина успешно, с минимална кръвозагуба и обичайна продължителност. „В момента пациентката е в стабилно състояние – екстубирана, контактна и адекватна“, коментира професор д-р Васил Михайлов, ръководител на трансплантационния екип.

Възможността за нов живот стана реалност благодарение на донорска ситуация в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Органната експлантация бе извършена от екип в състав д-р Цветан Тричков и д-р Иван Иванов.

Ръководството на ВМА изказва своята дълбока признателност към близките на донора, които в изключително тежък за тях момент са взели благородното решение да дадат шанс за живот.

Признателност за професионализма и всеотдайността на всички медицински специалисти от ВМА, участвали в целия процеса, както и към Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, д-р Мина Вапирева, координатор по донорство, и дежурния екип на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ за добрата координация и съвместна работа.

С поредната чернодробна трансплантация ВМА затвърждава позициите си като водещ национален център в областта на трансплантационната медицина. Зад всяка подобна интервенция стоят висока професионална подготовка, прецизна организация и екипност, но преди всичко – едно изключително човешко решение: да дариш живот.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове