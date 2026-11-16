Екип на ВМА трансплантира черен дроб на 44-годишна жена

На 15 ноември 2026 г. специалисти от Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на Военномедицинска академия (ВМА) извършиха поредна чернодробна трансплантация. Реципиентът е 44-годишна жена с напреднала чернодробна цироза вследствие на инфекция с вируса на хепатит Б, а донорът – жена на 45 години.

Операцията се проведе в късните часове на 15 ноември, премина успешно, с минимална кръвозагуба и обичайна продължителност. „В момента пациентката е в стабилно състояние – екстубирана, контактна и адекватна“, коментира професор д-р Васил Михайлов, ръководител на трансплантационния екип.

Възможността за нов живот стана реалност благодарение на донорска ситуация в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Органната експлантация бе извършена от екип в състав д-р Цветан Тричков и д-р Иван Иванов.

Ръководството на ВМА изказва своята дълбока признателност към близките на донора, които в изключително тежък за тях момент са взели благородното решение да дадат шанс за живот.

Признателност за професионализма и всеотдайността на всички медицински специалисти от ВМА, участвали в целия процеса, както и към Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, д-р Мина Вапирева, координатор по донорство, и дежурния екип на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ за добрата координация и съвместна работа.

С поредната чернодробна трансплантация ВМА затвърждава позициите си като водещ национален център в областта на трансплантационната медицина. Зад всяка подобна интервенция стоят висока професионална подготовка, прецизна организация и екипност, но преди всичко – едно изключително човешко решение: да дариш живот.