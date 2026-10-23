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Тристранката обсъжда данъчните закони и домашната ракия
  Тема: Икономика

Тристранката обсъжда данъчните закони и домашната ракия

23 Октомври, 2026 06:41 646 7

  • данъчни закони-
  • домашна ракия-
  • тристранка-
  • акцизи-
  • минимална работна заплата

В дневния ред са осем законопроекта и размерът на минималната заплата за 2027 г. Финансовото министерство уверява, че личната употреба на домашен алкохол не се забранява

Тристранката обсъжда данъчните закони и домашната ракия - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда осем законопроекта, свързани с данъчното облагане, счетоводството, финансовия одит и хазарта. Заседанието е насрочено за 9:30 часа в Министерския съвет. В дневния ред е включен и проектът за промени в Закона за акцизите и данъчните складове, който предизвика обществен спор заради текстовете за домашната ракия.

Тристранката ще разгледа още проектите за промени в законите за данъците върху доходите на физическите лица, корпоративното подоходно облагане, данъка върху добавената стойност, местните данъци и такси, счетоводството, независимия финансов одит и хазарта. Деветата точка е проект на постановление за размера на минималната работна заплата от 1 януари 2027 г.

Какво предвиждат спорните текстове

Проектът за акцизния закон беше публикуван за обществено обсъждане на 23 септември, като срокът за становища изтича на 23 октомври. Сред предложенията е ограничение за държането на ракии, произведени в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране, когато алкохолът се намира у лице, различно от посочения получател в акцизния данъчен документ или от член на неговото семейство.

Текстът беше разчетен като възможност за санкции при подарена или съхранявана извън дома домашна ракия. Именно това предизвика политически реакции и настояване за оттегляне или прецизиране на разпоредбата.

Министерството на финансите заяви, че домашната ракия не е обект на забрана. Според ведомството целта е да се пресече продажбата на алкохол с неясен произход в търговски обекти и други стопански помещения, а не да се ограничава производството и консумацията за лични нужди.

„Нито сме имали идея да забраняваме държането на домашна ракия по домовете“, заяви Гълъб Донев.

Финансовият министър каза, че спорният текст ще бъде редактиран, за да не допуска тълкуване, при което контролните органи могат да санкционират граждани за личното съхранение на домашен алкохол. По думите му проверките са насочени към нерегламентирана търговия в стопански обекти, а не към домовете на хората.

Работодателите настояват за промени

Българската стопанска камара заяви, че подкрепя част от предложените облекчения, но възразява срещу мерки, които увеличават данъчната и административната тежест. Камарата не подкрепя въвеждането през 2027 г. на еднократен данък от 33% върху свръхпечалбата на избрани групи предприятия.

Сред останалите предложения на работодателската организация са реално превалутиране на глобите, а не механична замяна на левове с евро, както и достатъчно време за подготовка при въвеждането на електронното фактуриране. БСК подкрепя поетапното увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС до 75 000 евро през 2029 г. и предложението минималната работна заплата да стане 660 евро от началото на 2027 г.

Днешното заседание е част от процедурата преди проектите да бъдат внесени за разглеждане от Министерския съвет и Народното събрание. За домашната ракия окончателното съдържание на разпоредбите ще стане ясно след приключването на общественото обсъждане и редактирането на законопроекта.

Източници: bta.bg, offnews.bg, novini247.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    гълъб ке долети и ке нацвъка България.

    06:49 23.10.2026

  • 3 Промил

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    9:30 сутринта не е ли малко рано да се обсъждат такива сериозни въпроси?

    06:56 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Става страшно и зловещо

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    21 октомври 2026 г., 16:07 ч.

    07:00 23.10.2026

  • 6 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Костадин Костадинов който има и рекламен договор с този сайт е прав да иска арест за Радев и Йотова! Сега погледнах 1 час след публикацията му е подкрепен вече от 26 хиляди граждани. Асен Василев от преди 2 часа има подкрепа 31 хиляди ,Борисов 16 хиляди ,бившия началник на кабинета на Радев в първият му мандат - Калоян Методиев 15 хиляди. Да не изброявам и останалите. Стотици хиляди реални хора в мрежите а не няколко трола. Радев няма как да продължи да е на власт занапред - всички са го разкрили. Единствено правилен ход е да поиска доверие от народа по примера на Вучич в Сърбия преди няколко месеца с про- правителствена проява и да събере 100-150 хиляди човека на митинга си или както се казва събитието. Да покаже че народната подкрепа е най важна а не че всички политически формации и лидери са срещу него! Също както и Чаушеску малко преди да бъде ликвидиран,изкара около 300 хиляди членове на Румънската комунистическа партия ,но протестиращите срещу него в Букурещ ,Тимишоара ,Плоещ и други градове изкараха над милион.Мислите ли че Радев би могъл да събере 100 хиляди в негова подкрепа? Че той и 1000 не може да събере? Кой ще го подкрепи - купените роми в гетата или кодираните в софтуера на машините негови гласоподаватели? Дори олигархията зад него да опита да плаща за платени автобуси от страната няма как да се купят толкова защото ще стане видно и много ще споделят. А Радев няма народна подкрепа също както от никоя друга политическа формация.
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    07:01 23.10.2026

  • 7 По времето на диктатора Сталин...

    1 0 Отговор
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    07:38 23.10.2026

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