Народното събрание одобри на второ четене промените в Закона за акцизите и данъчните складове, с които се въвежда акциз за нови и употребявани мощни автомобили и се ограничават държането и продажбата на домашна ракия в обекти със стопанска дейност.

Новият налог ще се прилага за леки автомобили с двигател с вътрешно горене с максимална полезна мощност от 250 kW, или 340 к.с., нагоре. Ставката е разделена на четири нива: 500 евро за автомобили от 250 до 300 kW, 1500 евро за тези от 301 до 350 kW, 3000 евро за мощност от 351 до 500 kW и 6000 евро за автомобили над 500 kW.

Кога ще се плаща акцизът

Задължението възниква при внос или въвеждане на автомобила в България, както и при придобиване на нов или употребяван автомобил, вече регистриран в страната, за който не е платен акциз.

При употребяван автомобил без внесен акциз плащането ще се дължи и при първото последващо прехвърляне на собствеността. Следващи препродажби няма да пораждат ново задължение, ако акцизът вече е платен.

Изцяло електрическите автомобили са изключени от режима. Изключение е предвидено и за линейки, противопожарни автомобили и други специализирани превозни средства със служебно предназначение. При хибридните автомобили ще се отчита само мощността на двигателя с вътрешно горене.

Ограниченията за домашната ракия

В обекти, в които се извършва стопанска дейност, се забраняват държането, възмездното предлагане и продажбата на домашна ракия. Разрешено остава държането на количество до 30 литра.

За юридическо лице или едноличен търговец, който наруши разпоредбата, е предвидена имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро. При повторно нарушение минималната санкция е 2000 евро.

Министерството на финансите заяви, че мярката е насочена към незаконната търговия в хотели, ресторанти и други стопански обекти и не засяга производството и консумацията на домашна ракия за лични нужди.

Текстовете предизвикаха възражения в пленарната зала. Асен Василев каза:

Самият факт, че въобще се занимаваме с ракията в данъчните закони и смятаме, че това по някакъв начин ще оправи бюджета, ми се струва безсмислено и безумно.

Десислава Танева също обяви, че е гласувала против ограниченията. По думите ѝ не е било взето предвид предложението да се изключат частните събития, при които традиционно се подарява домашна ракия.

Промените минаха през парламента за две седмици

Законопроектът беше одобрен на първо четене на 12 ноември със 118 гласа „за“, 67 „против“ и три „въздържал се“. На второ четене депутатите приеха окончателните размери на акциза и ограничението за домашната ракия.

Със законопроекта се въвеждат и срокове за продажба на акцизни стоки с бандерол от стар образец, както и промени, свързани с митническия контрол, глобите и имуществените санкции при нарушения на акцизното законодателство.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg