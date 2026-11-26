Ивайло Мирчев: В Брюксел Румен Радев обърна палачинката - България ще дава пари на Украйна

Току-що стана ясно, че Радев в Брюксел е готов да се присъедини към заема за Украйна. Радев в София обаче обясняваше как няма да дава пари за Украйна.



Стефан Янев поиска гаранции за заема от 20 млрд. евро за Украйна

Стефан Янев поиска премиерът Румен Радев да обясни как ще бъде гарантирано, че средствата от невоенната част на новия заем за Украйна ще бъдат използвани за хуманитарни цели. Става дума за компонент на стойност 20 млрд. евро, в който България ще участва, докато няма да финансира военната част от 25 млрд. евро.



Благомир Коцев: Казваха ми да се разбера с „шефа“

Кметът на Варна Благомир Коцев заяви, че общински съветници често са му казвали „Разбери се с шефа“, когато е търсел подкрепа за определено решение. Той направи коментара в предаването „Още от деня“ по БНТ.



Бабикян: ТИМ вече не са само варненски фактор

ТИМ отдавна не са само местен фактор във Варна и вече са достатъчно мощни, за да бъде вземана властта в града без тях. Това заяви пиар експертът Арман Бабикян, който коментира пред Българското национално радио интервюто на Марин Митев – един от основателите на ТИМ.



Шишков: Трябва да се установят поръчителите за АМ „Хемус“

Обществото очаква да разбере кои са поръчителите зад схемата с авансовите плащания за автомагистрала „Хемус“. Това заяви регионалният министър Иван Шишков в предаването „Лице в лице“ по bTV.



Магистрати и съдебни служители с коледна премия от 1240 евро

Съдии, прокурори, следователи и съдебни служители ще получат коледна премия от 1240 евро. Решението е на Пленума на Висшия съдебен съвет, който даде съгласие за изплащането на допълнителните възнаграждения.



Антон Гицов: Радев клекна пред Урсула дер Лайен за сметка на българските денъкоплатци

Ето новина от новина в Euronews:



Чило Попов: Както е казал сръбският народ, ово je стандарт! Наемът на коледния базар в Мюнхен е по-изгоден от този в София

Наскоро стана известно, че една мекица на коледния пазар в София струва 10€.



Благомир Коцев остава кмет на Варна до края на делото

Благомир Коцев остава кмет на Варна, след като Административният съд спря предварителното изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване на мандата му. Това означава, че Коцев може да изпълнява кметските си функции, докато съдът не се произнесе окончателно по жалбата му.



Доц. д-р Йосиф Аврамов: МРЗ да се увеличи от € 660 на поне € 672

Минималната работна заплата за 2027 г. да бъде увеличена от 660 на поне 672 евро. За това настоява доц. д-р Йосиф Аврамов, който смята, че по-високият размер трябва да бъде осигурен в рамките на бюджета.



Петър Витанов нарече Асен Василев „кияк“ и получи забележка

Остри реплики и наказание белязаха заседанието на Народното събрание при обсъждането на данъчните промени за 2027 г. Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов получи наказание „забележка“ заради оскърбителна реплика към Асен Василев. Преди това Витанов нарече депутата от „Продължаваме промяната“ „кияк“ и заяви, че парламентът не е „детска площадка“.



Радев в Брюксел: Няма да спират еврофондовете за България ОБЗОР

Премиерът Румен Радев определи като несправедливо евентуалното финансово санкциониране на България заради свръхдефицита. В Брюксел той заяви, че процедурата при прекомерен дефицит не трябва да се превръща в наказание за страната, която по думите му планира значително свиване на дефицита през 2027 г.



Възможни са смущения на електрозахранването в общините Горна Малина и Елин Пелин

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че на 1 декември 2026 г. ще осъществи ремонтни дейности в подстанция 110/20 кV „Елин Пелин“. Дейностите в съоръжението налагат промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия в общините Горна Малина и Елен Пелин, Софийска област.



ДБ предлага 1000 евро инвестиция за всяко новородено

„Демократична България“ е внесла законопроект за създаване на лични инвестиционни сметки за новородени. Предложението е от 1 януари 2027 г. държавата да инвестира по 1000 евро за всяко новородено дете. Идеята беше представена от депутатите Йордан Иванов и Владислав Панев.

