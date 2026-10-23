Мъж е с опасност за живота след падане от влака Пловдив – Стара Загора

Шестдесет и пет годишен мъж е настанен в болница в тежко състояние и с опасност за живота след инцидент на железопътната гара в Чирпан, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал при потеглянето на пътническия влак, пътуващ по направлението от Пловдив за Стара Загора, когато пострадалият е паднал от вагона директно върху перона на гарата.

Първоначално мъжът е бил прегледан от медицински екип на място, но е отказал по-нататъшно лечение и е бил освободен. На следващия ден обаче състоянието му се е влошило, което го е принудило отново да потърси помощ в Спешния медицински център. Оттам той е транспортиран по спешност в болницата в Стара Загора за допълнителни изследвания, където е хоспитализиран в критично състояние.