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Повреда остави пътници на тъмно и студено във влака Добрич-София
  Тема: Градски транспорт

Повреда остави пътници на тъмно и студено във влака Добрич-София

9 Ноември, 2026 14:44 557 6

  • бдж-
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  • софия-
  • техническа неизправност

Неизправност в електрическото захранване е засегнала един от спалните вагони. БДЖ е предложило на пътниците да се преместят в друг вагон

Повреда остави пътници на тъмно и студено във влака Добрич-София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пътници са пътували на тъмно и студено във влака от Добрич за София, след като е възникнала техническа неизправност в електрическото захранване на един от спалните вагони. За случая са изпратени видеокадри, на които се вижда вагон без осветление.

По разказа на пътника Георги Трифонов в началото е имало приглушена светлина, но около половин час след потеглянето всички лампи са изгаснали. „Нямаше абсолютно никакво осветление, не можеха да се ползват тоалетни“, разказва той пред bTV. По думите му навън температурата е била минус 2 градуса, а във вагона е станало още по-студено. Пътуващи са посочили, че в спалния вагон е имало и майки с малки деца.

БДЖ е предложило преместване в друг вагон

Според Трифонов шафнерът е обяснил, че вагонът „се е сбъгясал“, което означавало, че до София няма да има ток и отопление. На пътуващите в повредения вагон е било предложено да им бъдат върнати парите за билетите, но при условие че напуснат влака.

От БДЖ са заявили пред bTV, че повредата е засегнала само един от спалните вагони, а в останалата част от композицията не е имало проблем. Като решение на ситуацията на пътниците е било предложено да бъдат настанени в друг вагон.

БДЖ се е извинило на пътуващите за причиненото неудобство. От компанията не са посочили допълнителни подробности за причината за техническата неизправност или за конкретен ред за обезщетяване на пътниците.

Източници: btvnovinite.bg, darik.bg


Добрич / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    2 0 Отговор
    И да ги обезщетяват, пътниците пак са си били на тъмно и студено и така са пристигнали на Централна гара в Софето.

    14:51 09.11.2026

  • 2 Докъто бг се управлява от българи

    3 1 Отговор
    Ще бъде зле и по зле и упадъка започва от 1876г

    Коментиран от #4

    15:05 09.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Възраждане

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Докъто бг се управлява от българи":

    Много си зле, от 1878 България се е управлявала от чужди владетели, а сега и от чужди посолства. За съжаление и при Радев се оказа същото

    15:11 09.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пенсионер ОСВ

    1 0 Отговор
    А ако беше в Япония,какви щяха да са последствията...

    15:21 09.11.2026

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