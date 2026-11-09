Повреда остави пътници на тъмно и студено във влака Добрич-София

Пътници са пътували на тъмно и студено във влака от Добрич за София, след като е възникнала техническа неизправност в електрическото захранване на един от спалните вагони. За случая са изпратени видеокадри, на които се вижда вагон без осветление.

По разказа на пътника Георги Трифонов в началото е имало приглушена светлина, но около половин час след потеглянето всички лампи са изгаснали. „Нямаше абсолютно никакво осветление, не можеха да се ползват тоалетни“, разказва той пред bTV. По думите му навън температурата е била минус 2 градуса, а във вагона е станало още по-студено. Пътуващи са посочили, че в спалния вагон е имало и майки с малки деца.

БДЖ е предложило преместване в друг вагон

Според Трифонов шафнерът е обяснил, че вагонът „се е сбъгясал“, което означавало, че до София няма да има ток и отопление. На пътуващите в повредения вагон е било предложено да им бъдат върнати парите за билетите, но при условие че напуснат влака.

От БДЖ са заявили пред bTV, че повредата е засегнала само един от спалните вагони, а в останалата част от композицията не е имало проблем. Като решение на ситуацията на пътниците е било предложено да бъдат настанени в друг вагон.

БДЖ се е извинило на пътуващите за причиненото неудобство. От компанията не са посочили допълнителни подробности за причината за техническата неизправност или за конкретен ред за обезщетяване на пътниците.

Източници: btvnovinite.bg, darik.bg