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След арестите на кметове: Кой ще заеме постовете им в Белица и Сунгурларе

След арестите на кметове: Кой ще заеме постовете им в Белица и Сунгурларе

23 Октомври, 2026 12:49 555 7

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Заместник-кметът застава начело на общината след ареста на Радослав Ревански. За Сунгурларе все още не е посочен временен заместник

След арестите на кметове: Кой ще заеме постовете им в Белица и Сунгурларе - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заместник-кметът Сабит Гагъм временно поема управлението на Белица след ареста на кмета Радослав Ревански. Назначението е направено два дни след задържането на градоначалника и ден след като Окръжният съд в Бургас го остави под стража.

Гагъм е един от заместниците на Ревански и ще изпълнява временно длъжността кмет. В съобщената информация не е посочено кой ще заеме временно поста на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов, който също остава в ареста.

Двамата кметове са обвиняеми

Ревански и Гавазов са обвиняеми за участие в престъпно сдружение, свързано с търговия с влияние. По делото обвиняем е и областният координатор на ДПС в Бургас Христо Широков. Според прокуратурата предполагаемият престъпен сговор е започнал в Община Сунгурларе в началото на 2024 г. и е продължил повече от две години.

Държавното обвинение твърди, че разследването е свързано с обществени поръчки за около 7 милиона евро. По данни на прокуратурата между 25 и 35 процента от стойността на поръчките са били предназначени за участниците в сдружението. Тези твърдения са предмет на разследването и не представляват установена вина.

Окръжният съд в Бургас остави двамата кметове в ареста. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Апелативния съд. Защитата на Димитър Гавазов заяви, че по делото няма достатъчно доказателства.

Подготовката за изборите в Белица продължава

Арестът на Ревански предизвика притеснения сред част от жителите на Белица за провеждането на президентските избори в неделя. Районната избирателна комисия в Благоевград увери, че организацията на вота продължава нормално.

„Организацията за вота продължава нормално.“

Изборните книжа вече са доставени в общината, а на следващия ден трябва да бъдат предадени на секционните избирателни комисии. Междувременно общинската администрация в Белица продължава работа под временното ръководство на Сабит Гагъм.

Източници: bntnews.bg


България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сила

    4 1 Отговор
    Други свине ...нема ора бе !!! Нема ора ...

    12:51 23.10.2026

  • 3 Що за главорези

    3 3 Отговор
    Вместо да гонят и бият бандитите, преторианците бият жени и журналисти 👎🏿

    12:52 23.10.2026

  • 4 Как кой

    1 0 Отговор
    Мвр се слагат, респектират

    12:53 23.10.2026

  • 5 Ха мит ха ни мит

    1 0 Отговор
    Кандидати бол. Като за президент и вицепрезидент.

    12:56 23.10.2026

  • 6 Е па я

    2 2 Отговор
    Сунгурларе - Белица - Колтуклиева
    Цитирам: “Сензационна прогноза: Отвратителното нападение над Колтуклиева обръща резултата на президентските избори”

    12:58 23.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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