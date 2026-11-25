Лидерите на партиите бягат като ужилени от случващото се във Варна. Разграничават се от своите хора в ОИК и в общинския съвет.

Това коментира във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Искат оставки. Това води на 2 извода:

1. Представителите им във Варна са се еманципирали и не признават лидерството на партийните водачи.

2. Партийните лидери са знаели и са участвали, но сега бързат да се дистанцират.

И двете говорят крайно лошо за тях. А най- лошо говори за Радев, който обяви, че олигархията вече е отстранена от властта. Така ли е? Предстоят местни избори. За никого не е тайна феодализацията в общините. Варна не е единичен случай. Задкулисието е дълбоко проникнало на всички равнища на управлението.

Само смели хора с решителни действия могат да преборят завладяната държава и да извадят България от това блато.