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Заради продължаващата криза с водоснабдяването: Обявиха частично бедствено положение в Кюстендил

Заради продължаващата криза с водоснабдяването: Обявиха частично бедствено положение в Кюстендил

23 Октомври, 2026 16:17 450 1

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Бедственото положение е в сила от 12:00 ч. на 21 октомври за срок от седем дни

Заради продължаващата криза с водоснабдяването: Обявиха частично бедствено положение в Кюстендил - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Кметът на община Кюстендил е обявил частично бедствено положение на територията на град Кюстендил заради продължаващата криза с водоснабдяването за питейни и битови нужди. Това се посочва в заповед, издадена във връзка с решения на Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и подписана от заместник-кмета Николай Дочев, предават от БТА.

Бедственото положение е в сила от 12:00 ч. на 21 октомври за срок от седем дни, става ясно от публикувания документ, за който медиите не са били информирани. Като мотиви са посочени продължаващият режим на водоползване, въведен през август т.г., нарушаването на нормалния ритъм на живот на жителите и гостите на града, както и рискът от възникване на бедствие, свързано с увреждане на здравето на хората и нанасяне на значителни вреди на имуществото и икономиката.

Със заповедта се въвежда в действие Общинският план за защита при бедствия. За ръководител на операциите е определен управителят на „Кюстендилска вода“ ЕООД Даниел Орманков.

Общинският щаб е приведен в непрекъснат режим на работа и трябва да следи и анализира обстановката, да организира при необходимост доставка на вода с водоноски, да координира мерките за ограничаване на последиците от кризата и да информира населението и институциите за предприетите действия.

Сред поставените задачи са още организирането на дейности по възстановяване на водоподаването в засегнатите райони, мобилизирането на техническия и човешкия ресурс на „Кюстендилска вода“ ЕООД, както и осигуряването на взаимодействие с институциите от Единната спасителна система.

Съгласно заповедта информация за хода на неотложните аварийно-възстановителни работи трябва редовно да се предоставя на областния управител, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Министерството на вътрешните работи и средствата за масово осведомяване.

През август се състояха и протести пред сградата на „Кюстендилска вода“ ЕООД.


Кюстендил / България
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