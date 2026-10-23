Два нови специализирани кораба ще подпомагат безопасното корабоплаване по Дунав

България и Румъния разполагат с два нови специализирани кораба, които ще подпомагат поддържането на навигационните знаци и безопасното корабоплаване по река Дунав. Плавателните съдове „Тимок“ и „Дисмар“ са доставени по проекта от стратегическо значение DISMAR, финансиран по Програма Интеррег VI-A Румъния–България 2021–2027, и бяха официално кръстени на церемония в Русе на 22 октомври 2026 г.

Единият кораб ще се използва от българската Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД), а другият – от румънската Администрация за Долен Дунав – Галац (AFDJ). Основната им задача е обслужването и поддържането на бреговите навигационни знаци, които обозначават корабоплавателния път по реката.

Кръстница на двата кораба стана Маргарида Маркес, европейски координатор на транспортния коридор „Рейн–Дунав“. Имената на плавателните съдове също носят своята символика. „Тимок“ продължава традицията корабите на ИАППД да носят имената на български притоци на Дунав, а „Дисмар“ е кръстен на проекта, благодарение на който двата съда са доставени.

Двата кораба са част от по-мащабна инвестиция за модернизиране на навигацията по общия българо-румънски участък на Дунав. Проектът DISMAR, с бюджет над 13,5 млн. евро, предвижда изграждането на единна интегрирана система за маркиране на корабоплавателния път по цялото течение на реката. По проекта вече са доставени над 2000 брегови и 300 плаващи навигационни знака, оборудвани със соларни панели и автоматична идентификационна система. Внедрена е и обща платформа, която позволява проследяването им в реално време.

Областният управител на Русе проф. д-р Любомир Владимиров подчерта стратегическото значение на проекта и посочи, че придобиването на двата кораба е важна стъпка за утвърждаване на мястото на България и Румъния в европейската транспортна мрежа.

Изпълнителният директор на ИАППД Ивелин Занев благодари на екипажите, които са преодолели тежки хидроложки и метеорологични условия при прехода на корабите от корабостроителницата до местата на тяхното базиране.

Проектът DISMAR се изпълнява съвместно от ИАППД и румънската AFDJ с подкрепата на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява функциите на Национален орган по програмата.

На церемонията присъстваха представители на Европейската комисия, Управляващия и Националния орган на програмата, изпълнителната и местната власт.