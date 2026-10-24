Тази нощ връщаме часовниците с един час назад

В нощта срещу неделя, 25 октомври, България преминава към зимното часово време. В 04:00 часа стрелките и часовниците трябва да бъдат върнати с един час назад до 03:00 часа. Така се печели един час сън, но вечер ще се стъмва по-рано.

Промяната е връщане към астрономическото, или стандартното, часово време. Българският институт по метрология потвърди, че промяната ще бъде извършена в 04:00 часа местно време.

„Връщането към астрономическото часово време ще се извърши в 04:00:00 ч. местно време на 25 октомври 2026 г.“

Сезонната смяна на часа продължава да се прилага в България и останалите държави от Европейския съюз. Графикът за 2026 г. е определен в рамките на европейските правила, според които лятното часово време приключва в последната неделя на октомври.

Кои часовници трябва да бъдат настроени

Смартфоните, компютрите и повечето съвременни електронни устройства обикновено променят часа автоматично, ако са свързани с мрежа и настройката за автоматична дата и час е включена. Ръчни часовници, стенни часовници, часовници в автомобили и други устройства без автоматична синхронизация трябва да бъдат настроени ръчно.

След преминаването към зимно време сутрин ще се съмва по-рано, а денят ще приключва с един час по-рано спрямо лятното часово време. Следващата промяна ще бъде през март 2027 г., когато часовниците отново ще бъдат преместени с един час напред.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg