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Тази нощ връщаме часовниците с един час назад

Тази нощ връщаме часовниците с един час назад

24 Октомври, 2026 06:40 486 4

  • зимно часово време-
  • смяна на часа-
  • астрономическо време-
  • часовници

В 04:00 часа в неделя стрелките се връщат на 03:00 часа. Така България преминава към зимното, или астрономическото, часово време

Тази нощ връщаме часовниците с един час назад - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В нощта срещу неделя, 25 октомври, България преминава към зимното часово време. В 04:00 часа стрелките и часовниците трябва да бъдат върнати с един час назад до 03:00 часа. Така се печели един час сън, но вечер ще се стъмва по-рано.

Промяната е връщане към астрономическото, или стандартното, часово време. Българският институт по метрология потвърди, че промяната ще бъде извършена в 04:00 часа местно време.

„Връщането към астрономическото часово време ще се извърши в 04:00:00 ч. местно време на 25 октомври 2026 г.“

Сезонната смяна на часа продължава да се прилага в България и останалите държави от Европейския съюз. Графикът за 2026 г. е определен в рамките на европейските правила, според които лятното часово време приключва в последната неделя на октомври.

Кои часовници трябва да бъдат настроени

Смартфоните, компютрите и повечето съвременни електронни устройства обикновено променят часа автоматично, ако са свързани с мрежа и настройката за автоматична дата и час е включена. Ръчни часовници, стенни часовници, часовници в автомобили и други устройства без автоматична синхронизация трябва да бъдат настроени ръчно.

След преминаването към зимно време сутрин ще се съмва по-рано, а денят ще приключва с един час по-рано спрямо лятното часово време. Следващата промяна ще бъде през март 2027 г., когато часовниците отново ще бъдат преместени с един час напред.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Европеец

    0 0 Отговор
    Пълна глупост е това....

    06:48 24.10.2026

  • 2 Нещо ни шашавите 🤭

    0 0 Отговор
    Е как тази нощ пък в Неделя 🙉

    06:57 24.10.2026

  • 3 Значи

    0 0 Отговор
    край на Московското часово време !

    06:58 24.10.2026

  • 4 ЦК на БКП

    0 0 Отговор
    А комунягите се "върнаха" още през 1989г...

    07:06 24.10.2026

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