Новини
България »
Върнахме стрелките с час назад В 4:00 часа тази сутрин

Върнахме стрелките с час назад В 4:00 часа тази сутрин

26 Октомври, 2025 05:09, обновена 26 Октомври, 2025 04:11 519 6

  • време-
  • час-
  • връщане-
  • стрелки-
  • часовници

Преминахме към зимното часово време

Върнахме стрелките с час назад В 4:00 часа тази сутрин - 1
Снимка: БНР
БТА БТА

Тази сутрин в 04:00 часа (местно време) преминахме към зимното часово време и върнахме стрелките на часовника с час назад.

Промяната е в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2021 г., припомнят от Българския институт по метрология.

Преминаването към зимно или лятно часово време е регламентирано с Постановление 94 на Министерския съвет от 13 март 1997 г., сочи информация на отдел "Справочна" в БТА. Съгласно постановлението всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с час назад, а в последната неделя на март се преминава към лятно часово време, като часовниците се преместват с един час напред.

През март 2019 г. Европейският парламент гласува да бъде спряна практиката за преминаване към лятно и зимно часово време с един час през пролетта и есента до 2021 г., според справка на страницата на ЕП. Членовете на ЕП реагираха на резултатите от публична консултация на Европейската комисия, в която участваха 4,6 милиона души, като 84 % от отговорилите се обявиха в подкрепа на прекратяването на тази практика. Въпреки това, последвалото законодателно предложение за координирано прекратяване на тази практика не срещна същата амбиция в Съвета на ЕС, който все още не е изразил собствена съвместна позиция, се посочва на сайта на Европарламента.

Тази седмица дебатите дали да сменяме часовниците два пъти в годината бяха възобновени по инициатива на Испания, съобщава испанската агенция ЕФЕ, цитирана от БТА. Практиката, въведена за първи път от Германската империя по време на Първата световна война за пестене на енергия, беше възобновена след петролната криза през 70-те години и хармонизирана в рамките на Европейската общност през 1980 г., се припомня в информацията.

Всяка есен обаче дебатите за смисъла на тази практика се разпалват с нова сила. Испания смята, че смяната на времето е остаряла мярка и официално поиска възобновяване на дискусията в рамките на Европейския съюз, като постави въпроса в дневния ред на заседание на енергийните министри в Люксембург.

„Подкрепата за премахването на смяната на времето варира в различните страни от ЕС. В Германия 70% от гражданите я определят като „безсмислена“, по данни на агенция "Форза". В Швеция (58%) и Дания (56%) мнозинството също е против, сочи проучване на "Югов" от 2023 г. Португалия, Гърция и Кипър по-рано се обявиха срещу отмяна на сега действащата система, докато Франция заяви, че е отворена за обсъждане.

За да бъде приета промяна, е необходимо квалифицирано мнозинство в Съвета на ЕС, т.е. подкрепа от поне 15 държави членки, представляващи 65% от населението на ЕС.

В световен мащаб около 70 държави, обхващащи една трета от населението на планетата, все още сменят часовото време“, припомня в информацията си ЕФЕ.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЯМА

    7 0 Отговор
    Зимно и лятно а само едно АСТРОНОМИЧЕСКО ВРЕМЕ !

    04:23 26.10.2025

  • 2 Оня с коня

    1 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    04:36 26.10.2025

  • 3 Оня с коня

    7 0 Отговор
    ша виЕБАаПУТКАТАмайна с това време

    04:37 26.10.2025

  • 4 Петър

    1 6 Отговор
    Днес, България се върна в московското часово време.

    Коментиран от #5

    04:40 26.10.2025

  • 5 Уточнение

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Петър":

    Московското е винаги лятното часово време а укрите сега ще ги чешат по зимното, защото и те сменят, като нас нали са "европейци" !

    04:48 26.10.2025

  • 6 хмм

    0 0 Отговор
    И Тодор Живков ако можем да върнем

    05:16 26.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове