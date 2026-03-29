Новини
България »
България премина към лятното часово време

България премина към лятното часово време

29 Март, 2026 07:59, обновена 29 Март, 2026 08:02

  • време-
  • часовници-
  • стрелки

В 3:00 часа преместихме стрелките с един час напред

България премина към лятното часово време - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

България премина към лятно часово време в 3:00 ч. през нощта на 29 март, съобщиха от Българския институт по метрология.

Лятното часово време се въвежда в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2001 г. Съгласно нея, часовниците се преместват с един час напред.

Лятното часово време остава в сила до нощта срещу последната неделя на октомври (тази година – преди 25 октомври), когато часовниците се връщат с един час назад и преминаваме обратно към астрономическото време.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И кво....?!

    63 28 Отговор
    Хвалба ли е ?! Тази тъпотия няма край !!! Да оставят лятното, и да не го пипат повече !!!

    Коментиран от #5, #7, #18, #45, #48

    08:05 29.03.2026

  • 2 ха ха

    55 6 Отговор
    идиократите умора нямат

    Коментиран от #20

    08:09 29.03.2026

  • 3 Мда-даааааа

    18 40 Отговор
    Супер си е! Лятото светло до по-късно, зимата светло сутрин за работа.

    Коментиран от #11, #40

    08:10 29.03.2026

  • 4 евроцървул

    10 30 Отговор
    аз часа по московско време няма да си сменя! НЯ-МА!!!

    Коментиран от #9, #39

    08:13 29.03.2026

  • 5 Стенли

    50 8 Отговор

    До коментар #1 от "И кво....?!":

    Това така наречено лятно часово време е фалшиво истинското астрономическо е така нареченото зимно и ако остане това през зимата ще се разсъмва чак в девет часа

    Коментиран от #43

    08:13 29.03.2026

  • 6 Живот и здраве

    4 13 Отговор
    Браво! 👏👏👏👏

    08:14 29.03.2026

  • 7 а бе..

    68 15 Отговор

    До коментар #1 от "И кво....?!":

    Стига сте си играли с хората,махайте това изкуствено урсулско лятно време и есента като върнем стрелките да си остане завинаги зимното,то е астрономическото време в б-я

    Коментиран от #56

    08:15 29.03.2026

  • 8 Хейт

    17 16 Отговор
    Само на лятно и без да се пипа руснаците не го пипат напред назад .

    Коментиран от #12

    08:20 29.03.2026

  • 9 Ахах

    47 2 Отговор

    До коментар #4 от "евроцървул":

    Руснаците не си сменят часа.. Само глупаците

    08:21 29.03.2026

  • 10 Лятното е

    10 24 Отговор
    ....много по удачно за работещите, сутрин си час по рано и имаш час повече за много неща след работа. Защо ти е тоя час сутрин, какво ще го правиш, повече търлаляне из леглото и започваш да се опускаш, а ви предстои работа...

    Коментиран от #35, #60

    08:22 29.03.2026

  • 11 3522

    12 4 Отговор

    До коментар #3 от "Мда-даааааа":

    И аз не го разбирам мрънкалниците. Или смяна на времето или смяна на работното време. Иначе ще ходим на работа или по тъмно или пладне.....

    Коментиран от #15

    08:25 29.03.2026

  • 12 Пясъчен часовник

    18 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хейт":

    В Русия има 12 часови зони, в бг разликата е около 20 минути между София и Варна примерно. Би трябвало да се приеме два часа разлика от Гринуич, без да се сменя.

    08:25 29.03.2026

  • 13 Да, да

    18 10 Отговор
    Друго си е лятното време! Някакси по така е да се събудиш сутрин в отбора на богатите.

    Коментиран от #14

    08:26 29.03.2026

  • 14 Уточнение

    12 6 Отговор

    До коментар #13 от "Да, да":

    С левро по джобовете !

    08:28 29.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 1111

    14 4 Отговор
    С напредването на възрастта циркадният ритъм се измества по-рано. Много възрастни хора естествено се будят по-рано и заспиват по-рано. За тях зимното време съвпада по-добре с вътрешния им ритъм. Лятното време измества часовника напред и кара деня да „започва“ по-късно — нещо, което не е удобно за хора, които така или иначе стават в 5–6 сутринта.

    Младите и работещите имат нужда от повече светлина след работа. Работещите хора приключват деня си в 17–18 ч. При лятно време светлата част се измества и вечерите стават по-дълги. За младите това означава повече време за спорт, разходки, социален живот, пазаруване, хобита. За пенсионерите — които не са ограничени от работно време — това няма същата стойност.

    Коментиран от #17, #32, #33, #34

    08:33 29.03.2026

  • 17 Решение

    9 4 Отговор

    До коментар #16 от "1111":

    едните да я карат по Московското а другите по астрономическото, кой както си разбира.

    Коментиран от #23

    08:37 29.03.2026

  • 18 Нека

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "И кво....?!":

    да пипат леврото, така казват в рекламата !

    08:39 29.03.2026

  • 19 Браво

    17 1 Отговор
    Поредният успех за Демокрацията, ха-ха-ха...!

    08:41 29.03.2026

  • 20 Петър

    37 2 Отговор

    До коментар #2 от "ха ха":

    От над 10 години ЕС не може да спре местенето на часовника за зимно и лятно часово време, но същият този ЕС тръгнал да спира Русия!!!

    Коментиран от #21

    08:42 29.03.2026

  • 21 Защото

    16 4 Отговор

    До коментар #20 от "Петър":

    ЕССР е със затихващи функции !

    Коментиран от #44

    08:45 29.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Говедото

    20 2 Отговор
    Тази глупост отдавна я премахна Русия.

    08:50 29.03.2026

  • 25 Повръща ми се

    26 2 Отговор
    от тази смяна!
    Целият ти ритъм на живот се преобръща!
    Спрете с тази смяна и оставете на мира часовниците целогодишно!!!

    08:54 29.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Това е

    15 3 Отговор
    крррррррретенизъм!

    Коментиран от #61

    08:57 29.03.2026

  • 28 надарена кака

    20 4 Отговор
    Трябва България да е по астрономическото време,а не да въртим стрелките напред и назад. Това е пречка в здравето наше!

    08:59 29.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ВРЕМЕ Е

    15 3 Отговор
    ДА СПРЕТНЕМ ЕДИН РЕФЕРЕНДУМ ПРОТИВ ЛЯТНОТО ЧАСОВО ВРЕМЕ! ИНАЧЕ ЩЕ СИ ПРОДЪЛЖАВА ТАКА! И НИКАКВИ БРЮКСЕЛСКИ УЙДУРМИ!

    09:01 29.03.2026

  • 31 Костадин Костадинов

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ужаст":

    Там сме товариш

    09:01 29.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 79522275

    1 6 Отговор

    До коментар #16 от "1111":

    Пенсионерите могат да лягат и стават когато им душа сака. Работеше твърдо трябва да са 9 на работа. А 9, без смяна на времето, ще се пада или точно по изгрев или по близо до обяд и ти отива подягодите всякакъв режим и здраве..... и на децата също.

    09:02 29.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Неразбрал

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Ужаст":

    А ние еврошенгенците от "клуба на богатите" ?

    09:04 29.03.2026

  • 37 айде, че помогнем

    1 2 Отговор
    Буташ часовника с половин час и всички зяпват удивени: -Я, то било лесно, бе...

    09:05 29.03.2026

  • 38 Пълна тъпотия

    2 3 Отговор
    Тъпите комунисти изкопираха тая тъпотия от Запада и до ден днешен продължаваме да въртим.

    09:06 29.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Зур

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Мда-даааааа":

    Пълни глупости са това. Да не разнасяш вестшцш сутрин в 5 часа.

    09:07 29.03.2026

  • 41 ЕСтествено

    5 8 Отговор
    Нефелна Урсула, която на две магарета сено не може да раздели не можа и с лятното часово време да се оправи!

    Коментиран от #46

    09:08 29.03.2026

  • 42 Оmтвратително

    14 4 Отговор
    Усещане, няма ли да се премахне това Безумие😠. Отдавна причината я няма

    09:09 29.03.2026

  • 43 Цък

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    На който му пречи да си смени работното време. Защо трябва всички да ручат жабета без да има смисъл? Една от съвременните и дори най-голама безлислица.

    09:09 29.03.2026

  • 44 и твоя пулс

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Защото":

    тоже!

    09:09 29.03.2026

  • 45 2554

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "И кво....?!":

    Проблемът е, че ще оставят зимното ...

    09:11 29.03.2026

  • 46 тебе

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "ЕСтествено":

    те деляг 2 магарета.от пред и от zaд

    09:14 29.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ти да видиш

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "И кво....?!":

    Да оставят ЗИМНОТО!

    09:16 29.03.2026

  • 49 копейкйгите

    2 3 Отговор
    из трещаа

    09:17 29.03.2026

  • 50 Европейският

    7 1 Отговор
    парламент е гласувал вече за отмяната на часовото време. Въпрос на отделните държави е да решат кога да стане това във всяка отделна държава.

    09:18 29.03.2026

  • 51 13675

    1 5 Отговор
    Егати, елементарните хора статия за времето и коментари за "Русия". А, и във Русия не може да пишеш за друга държава особено за европейска не, че можеш просто няма интернет

    09:37 29.03.2026

  • 52 Българин

    6 2 Отговор
    Ура. Пак сме в един час с Москва и така трябва да остане за винаги.

    09:39 29.03.2026

  • 53 Тото 1 и Тото 2

    4 1 Отговор
    Въпреки , че няма полза от това !

    09:45 29.03.2026

  • 54 свиреп ОХЛЮВ

    1 0 Отговор
    Има ли смисъл от това да има време и часовници ?
    Само си представете света без тези неща !

    09:46 29.03.2026

  • 55 доктор ОХ боли

    5 1 Отговор
    Не разбирам нещо - защо англо-американетата , които имат ярд , фунт , галон , инч , фут , фаренхайт, либра , също ползват МИНУТАТА в своите часовници ?
    Как могат да сторят таквази грешка - да са като другите хора ?
    Я веднага да се поправят !

    09:51 29.03.2026

  • 56 Е,как урсулско

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "а бе..":

    Как урсулско, след като в България смяната се въвежда през 1979 година за да се пести енергия по време на комунистическия рай, когато всички реактори в АЕЦ работят, а българите вечерите сме на газени лампи

    09:58 29.03.2026

  • 57 Сделка

    1 1 Отговор
    Кво стана с Интернет времето , ИИ знае ли колко е часа кибер зоната.

    10:10 29.03.2026

  • 58 Не и не

    3 1 Отговор
    Не искаме час напред. Желаем горещо 36 години назад.

    Коментиран от #59

    10:51 29.03.2026

  • 59 хихихи

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Не и не":

    Ако беше хубаво тогава, комуниста Путин нямаше да е президент повече от 20 години на капиталистическа Русия.

    10:56 29.03.2026

  • 60 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лятното е":

    Този час сутрин ми е за сех.

    11:23 29.03.2026

  • 61 Капиталист

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Това е":

    Лятното време не е кретенизъм. Така можем да накараме вас плебеите да работите всеки ден по един час повече безплатно за нас.

    16:20 29.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове