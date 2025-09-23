Новини
Kога местим стрелките с час назад?

23 Септември, 2025 08:47 1 128 5

  • астрономическо време-
  • часовник-
  • стрелки-
  • време

Есента в Северното полукълбо обхваща месеците септември, октомври и ноември

Kога местим стрелките с час назад? - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В понеделник 22 септември, в 21:19 часа българско време, настъпи астрономическата есен. Това събитие съвпада с есенното равноденствие – моментът в годината, когато денят и нощта са почти равни по дължина.

След този момент светлата част на деня постепенно започва да намалява, а нощите се удължават.

Есента в Северното полукълбо обхваща месеците септември, октомври и ноември. Тази част от годината е характерна с постепенното застудяване, пожълтяването на листата и подготовката на природата за зимата.

През есента през 2025 г. ще преминем и към зимно часово време – на 26 октомври, неделя, в 4:00 часа стрелките на часовниците ще бъдат преместени с един час назад.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    5 0 Отговор
    Само суверенни държави не местят стрелките на часовниците.

    08:53 23.09.2025

  • 2 Стига бе

    4 0 Отговор
    Ептем ошашашавихте народс

    08:54 23.09.2025

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 0 Отговор
    Колко пъти трябва да ви обяснявам, че се връщаме към АСТРОНОМИЧЕСКОТО часово време, няма зимно часово време, има само лятно!
    Апропо, нали щяха да го отменят лятното, какво стана?!

    08:55 23.09.2025

  • 4 Една и съща драма

    3 0 Отговор
    Всяка година. Рев, вой и мъка с "адаптирането". Как не ви омръзна?

    09:01 23.09.2025

  • 5 Бърза

    1 0 Отговор
    тая скумрия с тая статия има цял месец до смяната

    09:17 23.09.2025

