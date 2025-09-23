Kога местим стрелките с час назад?

В понеделник 22 септември, в 21:19 часа българско време, настъпи астрономическата есен. Това събитие съвпада с есенното равноденствие – моментът в годината, когато денят и нощта са почти равни по дължина.
След този момент светлата част на деня постепенно започва да намалява, а нощите се удължават.
Есента в Северното полукълбо обхваща месеците септември, октомври и ноември. Тази част от годината е характерна с постепенното застудяване, пожълтяването на листата и подготовката на природата за зимата.
През есента през 2025 г. ще преминем и към зимно часово време – на 26 октомври, неделя, в 4:00 часа стрелките на часовниците ще бъдат преместени с един час назад.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
08:53 23.09.2025
2 Стига бе
08:54 23.09.2025
3 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Апропо, нали щяха да го отменят лятното, какво стана?!
08:55 23.09.2025
4 Една и съща драма
09:01 23.09.2025
5 Бърза
09:17 23.09.2025