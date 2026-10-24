Българите във Великобритания гласуват в 82 секции

Българите във Великобритания ще могат да гласуват в 82 секции на президентските избори на 25 октомври. Това е най-големият брой избирателни секции сред държавите извън България. В Лондон са разкрити 24 места за гласуване, като по две има в районите Баркинг, Стратфорд и Палмърс Грийн.

„Повечето секции помагат на хората да имат достъп до районите, в които живеят, и по този начин няма да им се налага да пътуват дълго, за да стигнат до секцията“, казва Десислава Енчева, председател на СИК – Посолство 4 в Лондон, предаде bTV Новините.

Между 150 000 и 200 000 българи живеят в Обединеното кралство. На парламентарните избори през април до урните са отишли близо 30 000 души. За предстоящия президентски вот обаче подадените онлайн заявления за гласуване са около 5000 – приблизително два пъти по-малко спрямо парламентарните избори.

Очаква се висока активност

Секционните избирателни комисии очакват интересът към гласуването да бъде по-голям от броя на предварително подадените заявления. Българските граждани, които не са заявили предварително желание за гласуване, също могат да упражнят правото си на вот в открита секция.

Лошото време може да затрудни избирателите

Част от българите на Острова се опасяват, че метеорологичната обстановка ще се отрази на активността. Великобритания е засегната от втори пореден циклон, но за събота в Лондон се очаква по-спокойно време.

Вотът за президент и вицепрезидент ще се проведе в неделя, 25 октомври. Най-много възможности за гласуване извън страната са осигурени именно във Великобритания, където българската общност е сред най-многобройните.

Източници: btvnovinite.bg, nova.bg, bnrnews.bg