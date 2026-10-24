Българите във Великобритания гласуват в 82 секции

Българите във Великобритания ще могат да гласуват в 82 секции на президентските избори на 25 октомври. Това е най-големият брой избирателни секции сред държавите извън България. В Лондон са разкрити 24 места за гласуване, като по две има в районите Баркинг, Стратфорд и Палмърс Грийн.
„Повечето секции помагат на хората да имат достъп до районите, в които живеят, и по този начин няма да им се налага да пътуват дълго, за да стигнат до секцията“, казва Десислава Енчева, председател на СИК – Посолство 4 в Лондон, предаде bTV Новините.
Между 150 000 и 200 000 българи живеят в Обединеното кралство. На парламентарните избори през април до урните са отишли близо 30 000 души. За предстоящия президентски вот обаче подадените онлайн заявления за гласуване са около 5000 – приблизително два пъти по-малко спрямо парламентарните избори.
Очаква се висока активност
Секционните избирателни комисии очакват интересът към гласуването да бъде по-голям от броя на предварително подадените заявления. Българските граждани, които не са заявили предварително желание за гласуване, също могат да упражнят правото си на вот в открита секция.
Лошото време може да затрудни избирателите
Част от българите на Острова се опасяват, че метеорологичната обстановка ще се отрази на активността. Великобритания е засегната от втори пореден циклон, но за събота в Лондон се очаква по-спокойно време.
Вотът за президент и вицепрезидент ще се проведе в неделя, 25 октомври. Най-много възможности за гласуване извън страната са осигурени именно във Великобритания, където българската общност е сред най-многобройните.
Източници: btvnovinite.bg, nova.bg, bnrnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
Коментиран от #5
20:19 24.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 И Киев е Руски
До коментар #2 от "Гробар":Грешиш има и голям процент петроханци
Коментиран от #9
20:21 24.10.2026
4 В 82 секции
20:33 24.10.2026
5 6135
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Щото вкарваме в България повече пари от средностатистическия българин в България!
Коментиран от #16
20:34 24.10.2026
6 А тея уж 150 000 в Украйна
20:34 24.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 От Англия
Има българи в Лондон. Верно е, че има и доста брат"чеди и разни от смесени бракове.
И не забравяйте, че много от българите тук са по-българи от вас самите. Много от тези българи продължават да изпращат пари в България и това до голямва степен помага на българската икономика. КОЙ допринася повече? Този който носи пари в държавата или този който изнася пари от държавата? Я сега се сетете КОЙ изнася пари от държавата като държи семейството си в ... примерно Дубай и редовно му се налага да лети до там на издръжка на данъкоплатците???
Коментиран от #14, #15, #18
20:38 24.10.2026
11 Ромите във
20:46 24.10.2026
12 Анонимен
20:47 24.10.2026
13 Здрасти
Коментиран от #17
20:47 24.10.2026
14 Само роми
До коментар #10 от "От Англия":И малко неграмотни българи има във Великобритания. Това е истината. Най лумпенизираната част от обществото ни
Коментиран от #19
20:47 24.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Анонимен
До коментар #10 от "От Англия":10 ХАХАХАХА АМА ТОЧНО РАДЕВИТЕ МАЛОУМНИЦИ СТЕ НЕ ИСКАМ ТАКИВА ТРЕТА КАТЕГОРИЯ ДА ГЛАСУВАТ АМА РАДЕВИЭМАЛОУМНИЦИ
Коментиран от #20, #27
20:52 24.10.2026
19 6135
До коментар #14 от "Само роми":Аз лично съм със висше образование и получавам заплата в горния 1% за работещите в Англия. Всички българи, които познавам в Англия са образовани и с добри професии.
Ако ти знаеш само за за роми и неграмотни в Англия, помисли си какво говори това за теб!
20:53 24.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Помак
21:16 24.10.2026
26 Перо
21:16 24.10.2026
27 Перо
До коментар #18 от "Анонимен":Само малоумници ще гласуват в мутренската демокрация!
21:19 24.10.2026