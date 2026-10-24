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Българите във Великобритания гласуват в 82 секции
  Тема: Избори

Българите във Великобритания гласуват в 82 секции

24 Октомври, 2026 20:13 579 27

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  • гласуване в чужбина-
  • президентски избори

В Лондон са разкрити 24 места за гласуване, а комисиите очакват висока активност. Част от сънародниците се притесняват, че лошото време може да ги спре

Българите във Великобритания гласуват в 82 секции - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българите във Великобритания ще могат да гласуват в 82 секции на президентските избори на 25 октомври. Това е най-големият брой избирателни секции сред държавите извън България. В Лондон са разкрити 24 места за гласуване, като по две има в районите Баркинг, Стратфорд и Палмърс Грийн.

„Повечето секции помагат на хората да имат достъп до районите, в които живеят, и по този начин няма да им се налага да пътуват дълго, за да стигнат до секцията“, казва Десислава Енчева, председател на СИК – Посолство 4 в Лондон, предаде bTV Новините.

Между 150 000 и 200 000 българи живеят в Обединеното кралство. На парламентарните избори през април до урните са отишли близо 30 000 души. За предстоящия президентски вот обаче подадените онлайн заявления за гласуване са около 5000 – приблизително два пъти по-малко спрямо парламентарните избори.

Очаква се висока активност

Секционните избирателни комисии очакват интересът към гласуването да бъде по-голям от броя на предварително подадените заявления. Българските граждани, които не са заявили предварително желание за гласуване, също могат да упражнят правото си на вот в открита секция.

Лошото време може да затрудни избирателите

Част от българите на Острова се опасяват, че метеорологичната обстановка ще се отрази на активността. Великобритания е засегната от втори пореден циклон, но за събота в Лондон се очаква по-спокойно време.

Вотът за президент и вицепрезидент ще се проведе в неделя, 25 октомври. Най-много възможности за гласуване извън страната са осигурени именно във Великобритания, където българската общност е сред най-многобройните.

Източници: btvnovinite.bg, nova.bg, bnrnews.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    7 4 Отговор
    На никой не му е ясно защо "българите" в чужбина имат право да определят кой да краде българите

    Коментиран от #5

    20:19 24.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И Киев е Руски

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    Грешиш има и голям процент петроханци

    Коментиран от #9

    20:21 24.10.2026

  • 4 В 82 секции

    2 2 Отговор
    Ку-кууу !

    20:33 24.10.2026

  • 5 6135

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Щото вкарваме в България повече пари от средностатистическия българин в България!

    Коментиран от #16

    20:34 24.10.2026

  • 6 А тея уж 150 000 в Украйна

    2 1 Отговор
    Надали и в една секция нали щото са не 150 000 а милион и 150 000 нали?

    20:34 24.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 От Англия

    4 2 Отговор
    До тези първите трима с коментари:
    Има българи в Лондон. Верно е, че има и доста брат"чеди и разни от смесени бракове.
    И не забравяйте, че много от българите тук са по-българи от вас самите. Много от тези българи продължават да изпращат пари в България и това до голямва степен помага на българската икономика. КОЙ допринася повече? Този който носи пари в държавата или този който изнася пари от държавата? Я сега се сетете КОЙ изнася пари от държавата като държи семейството си в ... примерно Дубай и редовно му се налага да лети до там на издръжка на данъкоплатците???

    Коментиран от #14, #15, #18

    20:38 24.10.2026

  • 11 Ромите във

    4 0 Отговор
    Великобритания гласуват в 82 секции... Браво

    20:46 24.10.2026

  • 12 Анонимен

    3 0 Отговор
    82 СЕКЦИИ РАДЕВИТЕ РАЗДАВАТ БЮДЖЕТНИТЕ ПАРИ БЕЗ ДА И ПУКА ЕГАТИ А МРЗ Е НИЩОЖНО Е НАЛИ ЙОТОВА ДА Е ПОЖИЗНЕНАТА РАДЕВИТЕ ОВЛАДЯВАНИЯ

    20:47 24.10.2026

  • 13 Здрасти

    2 0 Отговор
    Само номер 4

    Коментиран от #17

    20:47 24.10.2026

  • 14 Само роми

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "От Англия":

    И малко неграмотни българи има във Великобритания. Това е истината. Най лумпенизираната част от обществото ни

    Коментиран от #19

    20:47 24.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "От Англия":

    10 ХАХАХАХА АМА ТОЧНО РАДЕВИТЕ МАЛОУМНИЦИ СТЕ НЕ ИСКАМ ТАКИВА ТРЕТА КАТЕГОРИЯ ДА ГЛАСУВАТ АМА РАДЕВИЭМАЛОУМНИЦИ

    Коментиран от #20, #27

    20:52 24.10.2026

  • 19 6135

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Само роми":

    Аз лично съм със висше образование и получавам заплата в горния 1% за работещите в Англия. Всички българи, които познавам в Англия са образовани и с добри професии.
    Ако ти знаеш само за за роми и неграмотни в Англия, помисли си какво говори това за теб!

    20:53 24.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Помак

    2 0 Отговор
    Милене ти съвсем се загуби човешкото в теб ...ништо джи бджи ..по късните часове .....имам са мнейния че си остарял тотал дядка и не ти ...са... ...язак за теп

    21:16 24.10.2026

  • 26 Перо

    1 0 Отговор
    По най-безобразни начини се източва бюджета! Това не е демокрация, а най-голяма простотия от правителството!

    21:16 24.10.2026

  • 27 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Анонимен":

    Само малоумници ще гласуват в мутренската демокрация!

    21:19 24.10.2026

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