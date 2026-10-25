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Българите в Испания и Бенелюкс гласуват в 85 секции
  Тема: Избори

Българите в Испания и Бенелюкс гласуват в 85 секции

25 Октомври, 2026 05:25, обновена 25 Октомври, 2026 05:29 499 5

  • избори 2026-
  • българи в чужбина-
  • испания-
  • белгия-
  • люксембург

В Испания са разкрити 67 секции, а в Белгия и Люксембург – 18. В Барселона ще има повече секции, докато в Белгия отпада една заради ниска активност

Българите в Испания и Бенелюкс гласуват в 85 секции - 1
Снимка: БНР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо 85 избирателни секции ще бъдат отворени за българските граждани в Испания, Белгия и Люксембург на президентските избори. В Испания секциите са 67, а в Белгия и Люксембург – 18. Централната избирателна комисия определи местата за гласуване извън страната за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

В Испания близо 2000 души са подали предварителни заявления, че ще гласуват. В Барселона ще бъдат открити три секции вместо две, както беше на парламентарните избори през април. В останалите населени места в Каталуния и Арагон ще работят още седем секции.

В двете секции, които ще бъдат разположени в сградата на Генералното консулство на България в Барселона, ще има общо четири машини за гласуване. Близо 500 са предварителните заявления за гласуване в секциите в Каталуния и Арагон. Увеличаването на броя на секциите в Барселона цели да ограничи образуването на опашки.

Как ще гласуват избирателите в Испания

Българските граждани, които не фигурират предварително в списъка на избрана секция в чужбина, ще могат да гласуват след попълване на декларация пред член на секционната комисия. В нея те трябва да заявят, че отговарят на условията за гласуване, не са упражнили правото си на вот и няма да гласуват на друго място.

Секциите в Испания ще отворят в 7:00 часа местно време и ще работят до 20:00 часа. Ако след този час има чакащи избиратели, изборният ден може да бъде удължен до 21:00 часа.

Една секция по-малко в Белгия

В Белгия ще бъдат разкрити 16 секции, а в Люксембург – две. Това е с една секция по-малко за Белгия в сравнение с парламентарните избори. Секцията в Масмехелен няма да работи заради ниския брой гласували през последните години.

На местата за гласуване в двете държави ще бъдат разположени общо 10 машини. Предвидени са и дежурни телефони при евентуални технически проблеми.

Секциите в Белгия и Люксембург ще работят от 7:00 до 20:00 часа местно време. При наличие на опашки в края на изборния ден работата им може да бъде удължена с още един час. Избирателите, които не са включени предварително в списъците, ще трябва да подадат и подпишат декларациите си пред членовете на секционните комисии.

Източници: bnrnews.bg


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Процедура

    5 1 Отговор
    Живеещите в чужбина не трябва да имат право за гласуване. Такова зконодателство има в повечето цивилизовани страни.

    Коментиран от #3, #4

    05:39 25.10.2026

  • 3 Не, на живеещите в

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Процедура":

    страни членки на ЕС, трябва да им бъде разрешено

    06:14 25.10.2026

  • 4 Време за избори

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Процедура":

    Е, браво! Какво като българите в Испания са от ДПС? В Испания е яко чалга и Софка, и Азис не слизат от колите, тировете и татуировките, затова и леля Гошка удари джакпота тука, а направи хосписи в Бг! Обикновено българите в Испания, говорят на турски ама много им ходи тукашния климат на кожата! Идеално адаптирани сме! Ще си гласуваме и още как! Аз като бях в Москва 3 пъти НЕ МЕ ПУСНАХА В БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО НА МОСФИЛМОВСКАЯ! Там и една секция е много - колите в паркинга на българското посолство са черни мерцедеси V250 с ТИМаджийски ДОБРУДЖАНСКИ номера "ТХ" - е там няма как да гласуваш за друг, освен ако не си "ТИМаджия" - там секцията е "само за наши"!

    06:22 25.10.2026

  • 5 И като пишете

    0 0 Отговор
    за Бенелюкс и колко са секциите в Белгия и Люксембург - колко са в Нидерландия ?

    06:33 25.10.2026

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