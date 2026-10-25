Българите в Испания и Бенелюкс гласуват в 85 секции

Общо 85 избирателни секции ще бъдат отворени за българските граждани в Испания, Белгия и Люксембург на президентските избори. В Испания секциите са 67, а в Белгия и Люксембург – 18. Централната избирателна комисия определи местата за гласуване извън страната за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.
В Испания близо 2000 души са подали предварителни заявления, че ще гласуват. В Барселона ще бъдат открити три секции вместо две, както беше на парламентарните избори през април. В останалите населени места в Каталуния и Арагон ще работят още седем секции.
В двете секции, които ще бъдат разположени в сградата на Генералното консулство на България в Барселона, ще има общо четири машини за гласуване. Близо 500 са предварителните заявления за гласуване в секциите в Каталуния и Арагон. Увеличаването на броя на секциите в Барселона цели да ограничи образуването на опашки.
Как ще гласуват избирателите в Испания
Българските граждани, които не фигурират предварително в списъка на избрана секция в чужбина, ще могат да гласуват след попълване на декларация пред член на секционната комисия. В нея те трябва да заявят, че отговарят на условията за гласуване, не са упражнили правото си на вот и няма да гласуват на друго място.
Секциите в Испания ще отворят в 7:00 часа местно време и ще работят до 20:00 часа. Ако след този час има чакащи избиратели, изборният ден може да бъде удължен до 21:00 часа.
Една секция по-малко в Белгия
В Белгия ще бъдат разкрити 16 секции, а в Люксембург – две. Това е с една секция по-малко за Белгия в сравнение с парламентарните избори. Секцията в Масмехелен няма да работи заради ниския брой гласували през последните години.
На местата за гласуване в двете държави ще бъдат разположени общо 10 машини. Предвидени са и дежурни телефони при евентуални технически проблеми.
Секциите в Белгия и Люксембург ще работят от 7:00 до 20:00 часа местно време. При наличие на опашки в края на изборния ден работата им може да бъде удължена с още един час. Избирателите, които не са включени предварително в списъците, ще трябва да подадат и подпишат декларациите си пред членовете на секционните комисии.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Процедура
Коментиран от #3, #4
05:39 25.10.2026
3 Не, на живеещите в
До коментар #2 от "Процедура":страни членки на ЕС, трябва да им бъде разрешено
06:14 25.10.2026
4 Време за избори
До коментар #2 от "Процедура":Е, браво! Какво като българите в Испания са от ДПС? В Испания е яко чалга и Софка, и Азис не слизат от колите, тировете и татуировките, затова и леля Гошка удари джакпота тука, а направи хосписи в Бг! Обикновено българите в Испания, говорят на турски ама много им ходи тукашния климат на кожата! Идеално адаптирани сме! Ще си гласуваме и още как! Аз като бях в Москва 3 пъти НЕ МЕ ПУСНАХА В БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО НА МОСФИЛМОВСКАЯ! Там и една секция е много - колите в паркинга на българското посолство са черни мерцедеси V250 с ТИМаджийски ДОБРУДЖАНСКИ номера "ТХ" - е там няма как да гласуваш за друг, освен ако не си "ТИМаджия" - там секцията е "само за наши"!
06:22 25.10.2026
5 И като пишете
06:33 25.10.2026