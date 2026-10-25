Българите в Испания и Бенелюкс гласуват в 85 секции

Общо 85 избирателни секции ще бъдат отворени за българските граждани в Испания, Белгия и Люксембург на президентските избори. В Испания секциите са 67, а в Белгия и Люксембург – 18. Централната избирателна комисия определи местата за гласуване извън страната за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

В Испания близо 2000 души са подали предварителни заявления, че ще гласуват. В Барселона ще бъдат открити три секции вместо две, както беше на парламентарните избори през април. В останалите населени места в Каталуния и Арагон ще работят още седем секции.

В двете секции, които ще бъдат разположени в сградата на Генералното консулство на България в Барселона, ще има общо четири машини за гласуване. Близо 500 са предварителните заявления за гласуване в секциите в Каталуния и Арагон. Увеличаването на броя на секциите в Барселона цели да ограничи образуването на опашки.

Как ще гласуват избирателите в Испания

Българските граждани, които не фигурират предварително в списъка на избрана секция в чужбина, ще могат да гласуват след попълване на декларация пред член на секционната комисия. В нея те трябва да заявят, че отговарят на условията за гласуване, не са упражнили правото си на вот и няма да гласуват на друго място.

Секциите в Испания ще отворят в 7:00 часа местно време и ще работят до 20:00 часа. Ако след този час има чакащи избиратели, изборният ден може да бъде удължен до 21:00 часа.

Една секция по-малко в Белгия

В Белгия ще бъдат разкрити 16 секции, а в Люксембург – две. Това е с една секция по-малко за Белгия в сравнение с парламентарните избори. Секцията в Масмехелен няма да работи заради ниския брой гласували през последните години.

На местата за гласуване в двете държави ще бъдат разположени общо 10 машини. Предвидени са и дежурни телефони при евентуални технически проблеми.

Секциите в Белгия и Люксембург ще работят от 7:00 до 20:00 часа местно време. При наличие на опашки в края на изборния ден работата им може да бъде удължена с още един час. Избирателите, които не са включени предварително в списъците, ще трябва да подадат и подпишат декларациите си пред членовете на секционните комисии.

Източници: bnrnews.bg