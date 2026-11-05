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НОИ: Пенсии може да бъдат спрени заради „декларация живот“
  Тема: Икономика

НОИ: Пенсии може да бъдат спрени заради „декларация живот“

5 Ноември, 2026 17:52 1 122 8

  • пенсии-
  • нои-
  • декларация живот-
  • българи в чужбина-
  • социално осигуряване

Ключовият срок за част от българите зад граница е 31 декември 2026 г. Правилата зависят от държавата и начина на получаване на пенсията

НОИ: Пенсии може да бъдат спрени заради „декларация живот“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Пенсионерите, които получават българска пенсия и живеят извън страната, трябва да подадат т.нар. „декларация живот“, за да продължат да получават плащанията си през 2027 г. За част от българите зад граница крайният срок е 31 декември 2026 г., напомня Националният осигурителен институт.

Срокът до края на годината се отнася за хората, които живеят в държава извън Европейския съюз, с която България не прилага международен договор за социална сигурност. В периода за подаване пенсионерът трябва лично да се яви пред българска консулска служба или друг официален компетентен орган в държавата по местоживеене, който да завери документа.

„Само при наличието на подадена подобна декларация изплащането на пенсията ще продължи и през следващата година“, посочва НОИ. Заверката трябва да бъде направена между 1 ноември и 31 декември.

Как се подава документът

Заверената декларация се адресира до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията. Документът може да бъде внесен лично, чрез упълномощено лице или изпратен в оригинал чрез пощенски оператор.

Предвидено е и електронно подаване чрез Услуга 52 в Единния портал за електронни услуги на НОИ. За него са необходими квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код, издаден от НОИ.

При непредставяне на декларацията изплащането на пенсията се спира. Това не означава окончателна загуба на пенсионното право. След като необходимият документ бъде подаден, плащането може да бъде възстановено при спазване на приложимите правила.

Сроковете не са еднакви за всички

Различен ред важи за пенсионерите, които живеят в държави, за които се прилагат европейските правила за координация на системите за социална сигурност или международни договори на България. В тази група са държавите от Европейския съюз без Германия, както и Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария и Великобритания. Правилата обхващат още Канада, Израел, Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Бразилия, Албания, Южна Корея, Азербайджан и Тунис.

Когато пенсията се получава по лична сметка в България, декларацията се подава веднъж годишно между 1 ноември и 31 декември. При месечно плащане по сметка в чужбина документът се представя на всеки три месеца. Ако плащанията са за период, различен от един месец, декларацията се подава за всеки заявен период.

За българските пенсионери в Турция, чиито пенсии се изплащат чрез турския осигурителен институт SGK по споразумението между двете държави, е запазен отделен ред. Те представят декларацията два пъти годишно – през януари и юли.

НОИ е публикувал образци на документа, включително двуезични формуляри за различни държави и международни договори. От института препоръчват пенсионерите да не оставят подаването за последните дни, особено когато се изисква заверка от официален орган и изпращане на оригинала до България.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Правилно

    9 1 Отговор
    За да вземе пенсия, трябва да докаже, че е жив.

    17:55 05.11.2026

  • 2 честен ционист

    0 9 Отговор
    Не могат, а трябва да бъдат спрени. За какво са им на пенсионерите в чужбина мижавите БГ пенсийки по 200 евро? Та то това си е пълна подигравка, която няма в никоя друга европейска държава.

    17:55 05.11.2026

  • 3 Гост

    5 1 Отговор
    Отдавна трябваше да се направи. Интересно е колко ще отпаднат.

    18:05 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да, на Запад

    2 0 Отговор
    от години имат тази практика. Вие кажете кога България ще сключи двустранни Споразумения за признаване на Здравни осигуровки на българи, работещи в Държави извън ЕС?
    НС може да вземе това решение, а дипломатите ни да сключат подобни Двустранни договори.
    Срамота е до гроб да взимате Здравни от безработни, което товари семеен бюджет на работещият в семейството, сериозно. Срамота е самоосигуряващи се да плащат до гроб Здравни, СРАМОТА.
    Срамота е да не признавате стаж и осигуровки на българи работили и осигурява ли се в държави извън ЕС?
    Срамота е 40 години да се осигуряваш здравно в България, и накрая да ти кажат, че ще плащаш ДО ГРОБ Здравни, защото се самоосигуряваш, вместо да въведете НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ. Чист ГРАБЕЖ. Грам социална политика няма в Територията. В НС само се чудят как повишават преки и косвени данъци.

    18:36 05.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Защото не "фатмаците"

    1 0 Отговор
    40 години не въведоха Закони в осигурителна и здравна система.
    40 години едни и същи сте в НС и нищо не направихте за българите тук и в чужбина.
    Радев е премиер от 7 месеца, а вие сте 40 г. в управлението и нищо не направихте, косите ви побеляха в това НС, за себе си депутатите веднага си увеличават заплатите на всеки 3 месеца..
    Освен да унищожите енергетика, български лЪв, Конституция, граници.
    Да унищожавате Референдуми, да фалшифицирате дефицити и инфлации, какво направихте за българите????. Водата ни отнехте, българската качествена храна ни отнехте.
    За 40 г. унищожихте държавата България, и ни превърнахте в Територия.

    18:48 05.11.2026

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