НОИ: Пенсии може да бъдат спрени заради „декларация живот“

Пенсионерите, които получават българска пенсия и живеят извън страната, трябва да подадат т.нар. „декларация живот“, за да продължат да получават плащанията си през 2027 г. За част от българите зад граница крайният срок е 31 декември 2026 г., напомня Националният осигурителен институт.

Срокът до края на годината се отнася за хората, които живеят в държава извън Европейския съюз, с която България не прилага международен договор за социална сигурност. В периода за подаване пенсионерът трябва лично да се яви пред българска консулска служба или друг официален компетентен орган в държавата по местоживеене, който да завери документа.

„Само при наличието на подадена подобна декларация изплащането на пенсията ще продължи и през следващата година“, посочва НОИ. Заверката трябва да бъде направена между 1 ноември и 31 декември.

Как се подава документът

Заверената декларация се адресира до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията. Документът може да бъде внесен лично, чрез упълномощено лице или изпратен в оригинал чрез пощенски оператор.

Предвидено е и електронно подаване чрез Услуга 52 в Единния портал за електронни услуги на НОИ. За него са необходими квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код, издаден от НОИ.

При непредставяне на декларацията изплащането на пенсията се спира. Това не означава окончателна загуба на пенсионното право. След като необходимият документ бъде подаден, плащането може да бъде възстановено при спазване на приложимите правила.

Сроковете не са еднакви за всички

Различен ред важи за пенсионерите, които живеят в държави, за които се прилагат европейските правила за координация на системите за социална сигурност или международни договори на България. В тази група са държавите от Европейския съюз без Германия, както и Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария и Великобритания. Правилата обхващат още Канада, Израел, Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Бразилия, Албания, Южна Корея, Азербайджан и Тунис.

Когато пенсията се получава по лична сметка в България, декларацията се подава веднъж годишно между 1 ноември и 31 декември. При месечно плащане по сметка в чужбина документът се представя на всеки три месеца. Ако плащанията са за период, различен от един месец, декларацията се подава за всеки заявен период.

За българските пенсионери в Турция, чиито пенсии се изплащат чрез турския осигурителен институт SGK по споразумението между двете държави, е запазен отделен ред. Те представят декларацията два пъти годишно – през януари и юли.

НОИ е публикувал образци на документа, включително двуезични формуляри за различни държави и международни договори. От института препоръчват пенсионерите да не оставят подаването за последните дни, особено когато се изисква заверка от официален орган и изпращане на оригинала до България.

Източници: novini.bg