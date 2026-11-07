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Няма данни за пострадали българи при стрелбата в Краков

Няма данни за пострадали българи при стрелбата в Краков

7 Ноември, 2026 20:38 502 6

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  • посолство във варшава

Посолството ни във Варшава е в постоянен контакт с местните власти и е готово да окаже консулско съдействие

Няма данни за пострадали българи при стрелбата в Краков - 1
Снимкa: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Няма данни за пострадали български граждани при стрелбата на централен площад в Краков, съобщи Министерството на външните работи. Информацията е потвърдена от посолството на България във Варшава.

„Към момента няма данни за пострадали български граждани по време на атаката на централния площад в Краков“, посочва посолството. Дипломатическото представителство поддържа постоянен контакт с местните власти, следи развитието на ситуацията и е готово да окаже консулско съдействие при необходимост.

При стрелбата са загинали най-малко шестима души, а други най-малко 15 са ранени. Сред пострадалите има полицаи, като един от тях е в критично състояние.

По данни на БНТ заподозреният е полски гражданин. Той е бил ранен и откаран в болница, след като при опит да избяга е оказал съпротива. Задържан е за по-малко от половин час след началото на преследването.

Преди стрелбата на площада мъжът е стрелял по трамвай. Районът е отцепен, а мотивите за атаката се изясняват. Все още не е ясно дали заподозреният е действал сам.

Източници: bntnews.bg


Полша
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