Няма данни за пострадали българи при стрелбата в Краков

Няма данни за пострадали български граждани при стрелбата на централен площад в Краков, съобщи Министерството на външните работи. Информацията е потвърдена от посолството на България във Варшава.
„Към момента няма данни за пострадали български граждани по време на атаката на централния площад в Краков“, посочва посолството. Дипломатическото представителство поддържа постоянен контакт с местните власти, следи развитието на ситуацията и е готово да окаже консулско съдействие при необходимост.
При стрелбата са загинали най-малко шестима души, а други най-малко 15 са ранени. Сред пострадалите има полицаи, като един от тях е в критично състояние.
По данни на БНТ заподозреният е полски гражданин. Той е бил ранен и откаран в болница, след като при опит да избяга е оказал съпротива. Задържан е за по-малко от половин час след началото на преследването.
Преди стрелбата на площада мъжът е стрелял по трамвай. Районът е отцепен, а мотивите за атаката се изясняват. Все още не е ясно дали заподозреният е действал сам.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хванали са Петров.
20:47 07.11.2026
2 Либералната демокрация е в
20:48 07.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Браво на полските полицаи от снимката
20:51 07.11.2026
5 Изобщо не ви пука
20:53 07.11.2026
6 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
21:14 07.11.2026