Михаела Доцова: Изборът ми е опитът и последователността

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова упражни правото си на глас на президентските избори и призова гражданите да участват във вота.
„Да гласуваме днес значи сами да определяме бъдещето си! Моят избор е опитът, държавническото отношение и последователността“, заяви Доцова.
Тя публикува снимки от гласуването си, без да посочва конкретен кандидат в изявлението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хммм
Коментиран от #25, #28
14:58 25.10.2026
2 гОШО
15:00 25.10.2026
3 КУТУЛИЙКАТА
15:02 25.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гарда
15:03 25.10.2026
6 Ох, горката
Коментиран от #10
15:03 25.10.2026
7 Сила
15:04 25.10.2026
8 Гражданин
15:04 25.10.2026
9 Монтана
15:05 25.10.2026
10 георги
До коментар #6 от "Ох, горката":а ако бяха кирчо и пр-ът му щяха да се снимат за "фейса" с нея на земята
15:06 25.10.2026
11 Стресирана съм
15:06 25.10.2026
12 Секцията
Коментиран от #14, #37
15:08 25.10.2026
13 Опит
15:08 25.10.2026
14 Сила
До коментар #12 от "Секцията":И с дронове и ПВО ...
15:10 25.10.2026
15 8899
15:13 25.10.2026
16 С какъв сурат
15:13 25.10.2026
17 Мда
15:13 25.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Председателката на НС
15:20 25.10.2026
20 Бързо
15:20 25.10.2026
21 Митко
15:20 25.10.2026
22 Гьон сурат
15:22 25.10.2026
23 Японец
15:22 25.10.2026
24 Анонимен
15:23 25.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Тук
15:26 25.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Последния Софиянец
Коментиран от #38
15:27 25.10.2026
30 Ами сега
15:28 25.10.2026
31 Журналист
Коментиран от #35
15:30 25.10.2026
32 Мърфи
15:32 25.10.2026
33 Мразим ви
15:32 25.10.2026
34 Оставка,
15:38 25.10.2026
35 Логично
До коментар #31 от "Журналист":"Разпоредителките" са по изпълнителната власт, не по законодателната.
15:40 25.10.2026
36 Нямате опит и последователност!
15:40 25.10.2026
37 Жоржета стресираща
До коментар #12 от "Секцията":Демек
От видин до капъ куле и шажла и кп.андр
15:41 25.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Някой
15:49 25.10.2026
40 сори майкъл
15:49 25.10.2026
41 Страхливка
15:56 25.10.2026
42 Лилави венци
16:01 25.10.2026
43 А Божков
16:01 25.10.2026
44 Стига ни
16:07 25.10.2026