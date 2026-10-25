Михаела Доцова: Изборът ми е опитът и последователността

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова упражни правото си на глас на президентските избори и призова гражданите да участват във вота.

„Да гласуваме днес значи сами да определяме бъдещето си! Моят избор е опитът, държавническото отношение и последователността“, заяви Доцова.

Тя публикува снимки от гласуването си, без да посочва конкретен кандидат в изявлението.