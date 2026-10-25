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Михаела Доцова: Изборът ми е опитът и последователността
  Тема: Избори

Михаела Доцова: Изборът ми е опитът и последователността

25 Октомври, 2026 14:56 755 44

  • михаела доцова-
  • президентски избори-
  • избирателна активност-
  • народно събрание-
  • цик

Председателят на Народното събрание упражни правото си на глас на президентските избори и призова гражданите да участват във вота

Михаела Доцова: Изборът ми е опитът и последователността - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова упражни правото си на глас на президентските избори и призова гражданите да участват във вота.

„Да гласуваме днес значи сами да определяме бъдещето си! Моят избор е опитът, държавническото отношение и последователността“, заяви Доцова.

Тя публикува снимки от гласуването си, без да посочва конкретен кандидат в изявлението.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хммм

    4 12 Отговор
    Eдин вид не лявата резба Гюров!

    Коментиран от #25, #28

    14:58 25.10.2026

  • 2 гОШО

    15 1 Отговор
    ИзбираМ " колегите" от НСО

    15:00 25.10.2026

  • 3 КУТУЛИЙКАТА

    3 3 Отговор
    НЯМА ЛИ Я ЗА ИНТЕРВЮ??

    15:02 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гарда

    13 1 Отговор
    Някой да набием,тука сме

    15:03 25.10.2026

  • 6 Ох, горката

    29 4 Отговор
    стресирана чиновничка и лъжкиня. Ако беше честен човек и порядъчна, щеше да стане от колата и да помогне на Колтуклиева за линейката. Всичките на Радев са некадърни калинки и самозабравили се простакеси.

    Коментиран от #10

    15:03 25.10.2026

  • 7 Сила

    22 3 Отговор
    Къде гласува селянчето Доца , на село при тате ...?!?

    15:04 25.10.2026

  • 8 Гражданин

    11 1 Отговор
    Хубави зъби зайко

    15:04 25.10.2026

  • 9 Монтана

    18 3 Отговор
    Не те харесва доцова

    15:05 25.10.2026

  • 10 георги

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "Ох, горката":

    а ако бяха кирчо и пр-ът му щяха да се снимат за "фейса" с нея на земята

    15:06 25.10.2026

  • 11 Стресирана съм

    15 0 Отговор
    само изпълнявам нареждания....

    15:06 25.10.2026

  • 12 Секцията

    10 0 Отговор
    е отцепена на две преки!

    Коментиран от #14, #37

    15:08 25.10.2026

  • 13 Опит

    22 2 Отговор
    във фалш , лъжи , некомпетентност , подлост , безсърдечност , никакъв респект към хората ! Ухилена с издадени зъби напред , простовата и ехидна , хукнала да гласува със зелена фуста , войнишки цвят . И всеки ден - фризьор , като , че ли е говорител в телевизията . Елементарна провинциалистка , ама много елементарна ......

    15:08 25.10.2026

  • 14 Сила

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Секцията":

    И с дронове и ПВО ...

    15:10 25.10.2026

  • 15 8899

    12 0 Отговор
    Щом се е отърсила от стреса.

    15:13 25.10.2026

  • 16 С какъв сурат

    17 1 Отговор
    това студенокръвно двукопитно кадърче на Фатмака от село Славяново се показва пред хората? С какъв сурат! Лъжкиня, долна лъжкиня, тоест - чиста проба "прогресвина" нахалница! Ибяга с луксозната служебна кола като истинска престъпница, оставяйки жена да лежи просната на тротоара, нокаутирана от онзи изверг, пазвантина й! Махнете тази противна за гледане внучка на дядо Доцо, защото е отврат и отвращава хората! Остави, ами ще пордължат да падат процентите на Йотовата фатмашка слугиня, те и без това вече паднаха катастрофално! Махнете снимката на внучката на дядо Доцо, че да поне малко да спасите Йотовица от позора!

    15:13 25.10.2026

  • 17 Мда

    11 0 Отговор
    Опитът в измъкванията !

    15:13 25.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Председателката на НС

    12 0 Отговор
    Чийто гард прасна Колтуклиева, се извини на феновете, че малодушно е избягала от местопроизшествието."Разбира се,можех да се върна и да я изритам по главата.Но още съм неопитна,не съм свикнала с ролята си на първа сред равни.Още не съм осъзнала,че на мен ми е позволено това, което не е позволено на добитъка".

    15:20 25.10.2026

  • 20 Бързо

    12 0 Отговор
    се разстресира!?

    15:20 25.10.2026

  • 21 Митко

    17 1 Отговор
    Тази ако има опит , аз съм трамвай !Жено , ти морал нямаш и в какво имаш опит ?

    15:20 25.10.2026

  • 22 Гьон сурат

    12 1 Отговор
    Още ли не е подала оставка?

    15:22 25.10.2026

  • 23 Японец

    10 1 Отговор
    Ако беше японка, следваше сепуко.

    15:22 25.10.2026

  • 24 Анонимен

    10 2 Отговор
    НА ДЪРЖАВНА ИЗДРЪЖКА Е ТАЯ ЧЕРВЕНА БАРОНЕСА ОСТАВКА НАГЛОСТ МУТРЕНСКА

    15:23 25.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тук

    10 0 Отговор
    Става дума за опита и последователността в избягването от вина и отговорност !

    15:26 25.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Доца е нечовек.

    Коментиран от #38

    15:27 25.10.2026

  • 30 Ами сега

    13 1 Отговор
    Оставка, не може да се ползват държавни коли и охрана за да ходи по частни партийни събрания. Кой плаща ?

    15:28 25.10.2026

  • 31 Журналист

    8 1 Отговор
    Защо оставихте Колтуклиева да лежи?--Аз само изпълнявам нареджания!!!

    Коментиран от #35

    15:30 25.10.2026

  • 32 Мърфи

    4 0 Отговор
    бил много прав?

    15:32 25.10.2026

  • 33 Мразим ви

    6 1 Отговор
    безплатно.

    15:32 25.10.2026

  • 34 Оставка,

    8 2 Отговор
    мутресо адвокатска. Тичкай да защитаваш наркобарони..

    15:38 25.10.2026

  • 35 Логично

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Журналист":

    "Разпоредителките" са по изпълнителната власт, не по законодателната.

    15:40 25.10.2026

  • 36 Нямате опит и последователност!

    8 1 Отговор
    Опит- нула, последователност - нула. Йоца девет години лала едно и също, това й е опитът! Прилежно изпълнява копринковите инструкции - последователна е!

    15:40 25.10.2026

  • 37 Жоржета стресираща

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Секцията":

    Демек
    От видин до капъ куле и шажла и кп.андр

    15:41 25.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Някой

    1 0 Отговор
    гласува ли ,да скъса синджира?

    15:49 25.10.2026

  • 40 сори майкъл

    7 1 Отговор
    Доцова е недостойна и некомпетентна за председател на парламента.

    15:49 25.10.2026

  • 41 Страхливка

    4 0 Отговор
    Много бързо й е изчезнал страха след инцидента с Колтуклиева. Беше силно стресирана, пък взе, че й мина. Много страхливи тези прогресисти. Шумка да падне и изпадат в неистов стрес и страх. Не се бойте толкова, нали казахте, че сте печени и можете, и знаете.

    15:56 25.10.2026

  • 42 Лилави венци

    3 0 Отговор
    Оставка!

    16:01 25.10.2026

  • 43 А Божков

    0 0 Отговор
    Що рече?

    16:01 25.10.2026

  • 44 Стига ни

    1 0 Отговор
    занимавахте с тези помияри.

    16:07 25.10.2026

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