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Почина Александър Джеров. Той е един от бащите на Конституцията
  Тема: Известни личности

Почина Александър Джеров. Той е един от бащите на Конституцията

25 Октомври, 2026 19:32 1 433 14

  • александър джеров-
  • конституция-
  • нов български университет-
  • велико народно събрание-
  • георги марков

Изтъкнатият юрист и политик е бил депутат в четири парламента и сред авторите на Основния закон, приет през 1991 г

Почина Александър Джеров. Той е един от бащите на Конституцията - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 97-годишна възраст почина проф. Александър Джеров - юристът, преподавателят и политикът, участвал в изработването на действащата Конституция на Република България. За кончината му съобщи бившият конституционен съдия Георги Марков.

„Бог да прости Александър Джеров! Голям юрист, благороден човек, верен приятел!“, написа Марков.

Участник в изработването на Конституцията

Джеров е роден през 1929 г. в София. Той е народен представител в VII Велико народно събрание, което изработва и приема Конституцията през 1991 г. В рамките на парламента е председател на законодателната комисия.

След това продължава парламентарната си дейност в 36-ото, 37-ото и 38-ото Народно събрание. В последния от тези парламенти заема поста заместник-председател. Бил е и председател на законодателната комисия в 36-ото Народно събрание.

Юрист и преподавател

Професионалният му път е свързан както с адвокатурата, така и с юридическата наука. Джеров е сред основателите на департамент „Право“ в Нов български университет, където преподава гражданско право, вещно право, нормотворчество и кадастър.

През 2001 г. е удостоен със званието „Почетен професор на НБУ“. Автор е на монографии и учебници, сред които „Правни проблеми на реституцията“, „Вещно право“, „Гражданско право“ и „Жилищно-строителни кооперации и етажна собственост“.

След промените от 1989 г. Джеров участва активно в политическия живот. Бил е заместник-председател на Радикалдемократическата партия, а по-късно и на Демократическата партия.

Източници: 24chasa.bg, bntnews.bg, dnes.dir.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Яшар

    11 0 Отговор
    Бог да го прости ...един от бащите на демокрацията ...мислех че е починал преди 15-20г..дано всеки му толкова живот че и повече

    19:37 25.10.2026

  • 4 Както каза

    5 11 Отговор
    Волен Сидеров и Радостин Василев от меч това е КОМУНИСТИЧЕСКА КОНСТИТУЦИЯ ...

    19:38 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Един

    13 14 Отговор
    Боклук по-малко

    19:39 25.10.2026

  • 7 Регулатор

    14 7 Отговор
    Бог да го прости! Изключителен юрист и много добър преподавател беше.От хората за които,правото беше част от тях,а не просто професия...

    19:40 25.10.2026

  • 8 Овчар

    6 6 Отговор
    Ако е богат църквата ще го оплаче прилично погребението ще е скъпо и пътят към рая ще е супер лукс ....на думи..

    19:41 25.10.2026

  • 9 Роза

    10 4 Отговор
    Един от най-големите български юристи!Разговаряла съм с него само веднъж,преди около тридесет години!Да е светла паметта му!

    Коментиран от #10

    19:42 25.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 те това е пенсионерин

    5 3 Отговор
    Навърташ стаж и възраст при Соцът ( 1989 г.) и после 37 лета облаги.

    19:51 25.10.2026

  • 12 А успя ли да гласува

    6 2 Отговор
    Приличаше на Брежнев и като него добре си поживя.

    19:53 25.10.2026

  • 13 За починал или добро или нищо

    6 4 Отговор
    Този ще го запомня с много, много, много нищо!

    20:00 25.10.2026

  • 14 Някой си

    2 1 Отговор
    Боклук, също като конституцията!

    20:44 25.10.2026

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