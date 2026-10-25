Почина Александър Джеров. Той е един от бащите на Конституцията

На 97-годишна възраст почина проф. Александър Джеров - юристът, преподавателят и политикът, участвал в изработването на действащата Конституция на Република България. За кончината му съобщи бившият конституционен съдия Георги Марков.

„Бог да прости Александър Джеров! Голям юрист, благороден човек, верен приятел!“, написа Марков.

Участник в изработването на Конституцията

Джеров е роден през 1929 г. в София. Той е народен представител в VII Велико народно събрание, което изработва и приема Конституцията през 1991 г. В рамките на парламента е председател на законодателната комисия.

След това продължава парламентарната си дейност в 36-ото, 37-ото и 38-ото Народно събрание. В последния от тези парламенти заема поста заместник-председател. Бил е и председател на законодателната комисия в 36-ото Народно събрание.

Юрист и преподавател

Професионалният му път е свързан както с адвокатурата, така и с юридическата наука. Джеров е сред основателите на департамент „Право“ в Нов български университет, където преподава гражданско право, вещно право, нормотворчество и кадастър.

През 2001 г. е удостоен със званието „Почетен професор на НБУ“. Автор е на монографии и учебници, сред които „Правни проблеми на реституцията“, „Вещно право“, „Гражданско право“ и „Жилищно-строителни кооперации и етажна собственост“.

След промените от 1989 г. Джеров участва активно в политическия живот. Бил е заместник-председател на Радикалдемократическата партия, а по-късно и на Демократическата партия.

Източници: 24chasa.bg, bntnews.bg, dnes.dir.bg