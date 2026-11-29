На 29 ноември 1990 г. Андрей Луканов подава оставка като министър-председател на България. Решението идва след дни на общонационална стачка, студентски протести и натиск от политически и синдикални организации, сред които КТ „Подкрепа“.

КТ „Подкрепа“ обявява стачна готовност на 19 ноември с искане за оставка на правителството. Синдикатът дава срок до 26 ноември, след който започва обща политическа стачка. Към протестите се присъединяват студенти, служители от Българската телевизия и Българската телеграфна агенция, както и други трудови колективи.

Стачката започва след вот на доверие

На 23 ноември Великото народно събрание гласува вот на доверие на Луканов. Вотът е приет с тайно гласуване, но не прекратява протестите. На 26 ноември започва общата политическа стачка, обявена от КТ „Подкрепа“.

В декларация, разпространена по време на стачката, стачният комитет при Българската телевизия заявява, че исканията са насочени срещу правителството, което според участниците „не е в състояние да я ръководи“. В документа се посочват икономическата криза, недостигът на основни стоки и усещането за политическа безизходица.

Протестите се развиват и на фона на продължаваща студентска стачка. Студентският стачен комитет настоява правителството да се оттегли и предупреждава, че при липса на оставка ще призове към обща политическа стачка в страната.

„По-нататъшното ми оставане е безпредметно“

В заявлението си от 29 ноември Луканов посочва, че неговото правителство не е получило очакваната подкрепа за програмата си за ускоряване на икономическата реформа. Той пише, че действията на парламентарни и обществени сили, включително на ръководствата на основните синдикални организации, правят по-нататъшното изпълнение на програмата невъзможно.

„По-нататъшното ми оставане на министър-председателския пост е безпредметно“, заявява Андрей Луканов.

На същия ден политическите сили постигат договореност за съставяне на национално правителство на прехода. На 30 ноември Великото народно събрание приема оставката и възлага на Луканов временно да изпълнява функциите си до утвърждаването на нов кабинет.

На 20 декември парламентът избира правителството на Димитър Попов. В него участват представители на БСП, СДС и БЗНС, а кабинетът остава известен като правителството на националното съгласие.

Източници: bta.bg, dnes.dir.bg