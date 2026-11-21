Депутатът от „Прогресивна България“ и член на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Здравко Марков обяви подкрепата си за премахването на т.нар. домова книга от Конституцията. Той коментира темата в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS, като уточни, че разговорите за евентуални конституционни промени тепърва предстоят.

„Аз твърдо подкрепям премахването на т. нар. домова книга“, заяви Марков. По думите му действащият списък ограничава държавния глава да избира независим и непартиен служебен министър-председател извън тесния кръг на публичната администрация.

Марков отхвърли твърденията за договорки около ВСС

Изказването му дойде ден след избора на 11 членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Марков определи гласуването като „историческо решение“, с което е сложен край на дългогодишния блокаж и на състав с изтекъл мандат.

Депутатът отхвърли твърденията на ГЕРБ и ДПС за договорки с „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Той посочи, че управляващото мнозинство разполага със 131 народни представители, докато за решенията с квалифицирано мнозинство са нужни 160 гласа.

„Сглобки няма, има конструктивност, има диалог по важни държавнически решения с опозицията, не с партньори“.

Марков заяви, че проведените разговори не представляват съглашателство. Според него целта е била да се възстанови правовата държава и да се даде възможност за проверка на евентуални злоупотреби с публични средства.

Какво следва за новия съдебен съвет

По думите на депутата процедурата в правната комисия е включвала десетки часове изслушвания. От новите 11 членове на ВСС се очаква да участват в съдебна реформа, както и в избора на нов главен прокурор и председатели на върховните съдилища.

Марков отрече и твърдението, че подкрепата за избора на членовете на съвета е свързана с предварително обещание за гласове при бъдещи промени в Конституцията. Той заяви, че по темата предстои широк обществен и парламентарен дебат.

Позицията му за Бюджет 2027

В разговора депутатът коментира и параметрите на Бюджет 2027. Той отхвърли предупрежденията на опозицията, че план-сметката ще доведе до рецесия и висока инфлация, и заяви, че бюджетът цели промяна на икономическия модел.

Марков посочи, че публичните разходи ще бъдат съкратени, а дефицитът ще бъде намален с 2% на касова основа. По думите му социалните разходи за хората в нужда няма да бъдат съкращавани.

Източници: news.bg, nova.bg