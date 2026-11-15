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36 години от решението България да стане република

36 години от решението България да стане република

15 Ноември, 2026 09:05 936 39

  • република българия-
  • 15 ноември 1990-
  • седмо велико народно събрание-
  • конституция-
  • демократичен преход

На 15 ноември 1990 г. Седмото Велико народно събрание премахва от официалното име на държавата думата „народна“. Законът е обнародван осем дни по-късно

36 години от решението България да стане република - 1
Снимка: shutterstock.com
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 15 ноември 1990 г. Седмото Велико народно събрание взема решение държавата да се нарича „Република България“ вместо „Народна република България“. Промяната е направена чрез изменение на чл. 1 от действащата тогава Конституция и идва малко повече от година след свалянето на Тодор Живков от власт.

Решението е важна стъпка в политическия преход, но датата на гласуването и датата на юридическото обнародване не съвпадат. Законът за изменението е публикуван в „Държавен вестник“, бр. 94 от 23 ноември 1990 г.

От Народна република към Република България

В променения конституционен текст държавата вече е определена така: „Република България е демократична, парламентарна и правова държава.“ Същото изменение променя и разпоредбите за държавните символи. Знамето е описано като трицветно - бяло, зелено и червено, без поставен върху него герб.

Промяната идва след десетилетия на еднопартийно управление. Народна република България е обявена на 15 септември 1946 г., а през 1947 г. е приета Димитровската конституция. От 1954 до 1989 г. Тодор Живков ръководи държавата и Българската комунистическа партия.

Преходът след 10 ноември 1989 г.

След отстраняването на Живков започват политически промени, създава се Съюзът на демократичните сили, а през пролетта на 1990 г. се провеждат първите многопартийни избори след повече от 40 години. Избраното Седмо Велико народно събрание получава задачата да изработи нов основен закон.

Новата Конституция е приета на 12 юли 1991 г. Тя утвърждава България като република с парламентарно управление и заменя конституционния ред, действащ до този момент. Така промяната на името от ноември 1990 г. се оказва част от по-широко преустройство на държавните институции и политическата система.

Източници: actualno.com, nova.bg, standartnews.com


България
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