Йотова: Илюзия е, че без гласуване ще променим България

„Илюзия е да мислим, че ако не гласуваме, можем да променим нещо в страната.“ Това заяви президентът Илияна Йотова в първото си изявление след края на изборния ден. Тя благодари на всички граждани, които са упражнили правото си на глас, както и на избирателите, подкрепили кандидатпрезидентската ѝ двойка с Кирил Вълчев.

Йотова изрази тревога от ниската избирателна активност и подчерта, че участието на гражданите е необходимо условие за реална промяна. „В следващите години трябва да променяме много, за да не върнем България отново в годините на безвремието, в които пропуснахме толкова много ползи заради разделение и конфронтация“, каза тя.

Президентът заяви, че България има значителен потенциал и може да играе важна роля за сигурността в Югоизточна Европа и на целия континент. „Ние държим златна карта тук, в Югоизточна Европа. Ще направим така, че България да бъде гарант за сигурността на целия континент“, посочи Йотова.

Мирът ще бъде водещо послание до балотажа

Сред основните акценти в оставащата седмица от кампанията ще бъде мирът. „Аз ще бъда български президент на мира, защото без мир няма сигурност и просперитет“, заяви Йотова. По думите ѝ посланията ще бъдат насочени към всички български граждани, независимо от политическите им предпочитания.

Тя каза, че България трябва да отстоява собствена суверенна политика, като същевременно работи с партньорите си. Йотова заяви още, че националните символи трябва да обединяват обществото. „Не искам по площадите и по улиците да се веят чужди знамена. Искам българските знамена. И сигурни хора, които мислят за своето бъдеще, за семействата си, за децата и младите хора“, посочи президентът.

Йотова не даде конкретен отговор за политическа подкрепа

На въпрос дали ще потърси подкрепа от формациите, чиито кандидати не достигнаха до балотажа, Йотова не даде конкретен отговор. Тя заяви, че ще продължи да се обръща към всички избиратели и че не иска страната да бъде управлявана от „сглобка“, а от стабилно управление.

Според президента липсата на собствен кандидат на втората политическа сила е повлияла върху активността. „Неучастието на втората политическа сила се отрази и на избирателната активност. Затова отново ще се обърнем към всички“, каза тя.

Йотова заяви, че оценката на кампанията ще бъде направена след обявяването на окончателните резултати. Тя подчерта, че кандидатпрезидентската ѝ двойка е водила позитивна кампания и не е работила срещу опонентите си.

Балотажът е на 1 ноември

Кирил Вълчев, кандидатът за вицепрезидент в двойката с Йотова, отправи публична покана за дебат към Георги Кандев. „Искам да се обърна към господин Кандев. Да бъде мъж. Каня го на дебат. Надявам се да не се скрие“, заяви Вълчев.

Първите данни от паралелното преброяване, цитирани от NOVA, поставят Йотова и Вълчев на първо място, а Андрей Гюров и Георги Кандев – на второ. При 90% изпълнение на извадката „Тренд“ отчита 36% срещу 30,8%, докато при 70% изпълнение „Мяра“ дава 34% срещу 31,3%. Трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат между 12,5% и 12,8%.

Избирателната активност според предварителните данни е 21,9% по „Тренд“ и 20,8% по „Мяра“. Балотажът между двете водещи кандидатпрезидентски двойки е насрочен за 1 ноември.

Източници: nova.bg