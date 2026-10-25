Йотова: Илюзия е, че без гласуване ще променим България

„Илюзия е да мислим, че ако не гласуваме, можем да променим нещо в страната.“ Това заяви президентът Илияна Йотова в първото си изявление след края на изборния ден. Тя благодари на всички граждани, които са упражнили правото си на глас, както и на избирателите, подкрепили кандидатпрезидентската ѝ двойка с Кирил Вълчев.
Йотова изрази тревога от ниската избирателна активност и подчерта, че участието на гражданите е необходимо условие за реална промяна. „В следващите години трябва да променяме много, за да не върнем България отново в годините на безвремието, в които пропуснахме толкова много ползи заради разделение и конфронтация“, каза тя.
Президентът заяви, че България има значителен потенциал и може да играе важна роля за сигурността в Югоизточна Европа и на целия континент. „Ние държим златна карта тук, в Югоизточна Европа. Ще направим така, че България да бъде гарант за сигурността на целия континент“, посочи Йотова.
Мирът ще бъде водещо послание до балотажа
Сред основните акценти в оставащата седмица от кампанията ще бъде мирът. „Аз ще бъда български президент на мира, защото без мир няма сигурност и просперитет“, заяви Йотова. По думите ѝ посланията ще бъдат насочени към всички български граждани, независимо от политическите им предпочитания.
Тя каза, че България трябва да отстоява собствена суверенна политика, като същевременно работи с партньорите си. Йотова заяви още, че националните символи трябва да обединяват обществото. „Не искам по площадите и по улиците да се веят чужди знамена. Искам българските знамена. И сигурни хора, които мислят за своето бъдеще, за семействата си, за децата и младите хора“, посочи президентът.
Йотова не даде конкретен отговор за политическа подкрепа
На въпрос дали ще потърси подкрепа от формациите, чиито кандидати не достигнаха до балотажа, Йотова не даде конкретен отговор. Тя заяви, че ще продължи да се обръща към всички избиратели и че не иска страната да бъде управлявана от „сглобка“, а от стабилно управление.
Според президента липсата на собствен кандидат на втората политическа сила е повлияла върху активността. „Неучастието на втората политическа сила се отрази и на избирателната активност. Затова отново ще се обърнем към всички“, каза тя.
Йотова заяви, че оценката на кампанията ще бъде направена след обявяването на окончателните резултати. Тя подчерта, че кандидатпрезидентската ѝ двойка е водила позитивна кампания и не е работила срещу опонентите си.
Балотажът е на 1 ноември
Кирил Вълчев, кандидатът за вицепрезидент в двойката с Йотова, отправи публична покана за дебат към Георги Кандев. „Искам да се обърна към господин Кандев. Да бъде мъж. Каня го на дебат. Надявам се да не се скрие“, заяви Вълчев.
Първите данни от паралелното преброяване, цитирани от NOVA, поставят Йотова и Вълчев на първо място, а Андрей Гюров и Георги Кандев – на второ. При 90% изпълнение на извадката „Тренд“ отчита 36% срещу 30,8%, докато при 70% изпълнение „Мяра“ дава 34% срещу 31,3%. Трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат между 12,5% и 12,8%.
Избирателната активност според предварителните данни е 21,9% по „Тренд“ и 20,8% по „Мяра“. Балотажът между двете водещи кандидатпрезидентски двойки е насрочен за 1 ноември.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Илюзия е
Коментиран от #24
23:05 25.10.2026
2 Последния Софиянец
23:07 25.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Илюзията на Йотова е,
23:07 25.10.2026
5 Евгени от Алфапласт
23:08 25.10.2026
6 така така
23:08 25.10.2026
7 Софето
23:08 25.10.2026
8 Математика
Коментиран от #25
23:08 25.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Стара чанта
23:09 25.10.2026
11 Пич
Това върви само по северозапада, където още са отявлени комунисти, но от тъпите, защото не вдяват, че ДС са върли капиталисти!!!
23:09 25.10.2026
12 Яяяяяя
23:10 25.10.2026
13 Мисирка да си, не е лсно
23:10 25.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Адрес 4000
Като я присъединим към уанабиСеСеСЕРЕ2 на дементното блатно москалско джудженце ли?
Ъака ли да я променим
23:10 25.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ти си
А един процент можеш да си го. напазарувал само от пирто касата .. ...
23:13 25.10.2026
18 1234
23:15 25.10.2026
19 мунчо в затвора!
23:15 25.10.2026
20 Хаха
23:15 25.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мнение
ПОМНИТЕ ЛИ КАК ИЗБРА ГЮРОВ, КОЙТО ПОДАРИ МИЛИОНИ БЪЛГАРСКА ПАРА НА ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН, ДОКАТО БЪЛГАРИЯ Е В ПРОЦЕДУРА НА СВРЪХДЕФИЦИТ ОТ ЕЦБ???!!!
ТАЯ КУКЛА НА КОНЦИ В ЕДИНИЯ МОМЕНТ ОСЪЖДАШЕ ДЕЙСТВИЯТА НА РУСИЯ, В ДРУГИЯ КАЗВАШЕ ДРУГО, ТАЯ Е ТОЛКОВА БЕЗСМИСЛЕНА ЛИЧНОСТ, ЧЕ ПО-ДОБРЕ ДА БЯХА ВЪРНАЛИ ПЛЕВНЕЛИЕВ!
СЪЩИЯ ТОЯ ДЕТО СЕ НАГАЖДАШЕ НА БОРИСОВ ДА ГО ГАЛИ ПО ГЛАВАТА!!!
ЗАЩО Е ПО-СМИСЛЕТ ТОЙ ОТ ТАЯ (ЩЕ ПОПИТАТЕ)?!
ЗАЩОТО ТОЙ ПОНЕ НЕ СЕ КРИЕШЕ, ЧЕ Е ЧУЖДОПОКЛОНЕН СЛУГА, А ТЯ В ЧУЖБИНА ГОВОРИ ЕДНО, А В БЪЛГАРИЯ ДРУГО!!!
23:16 25.10.2026
23 Промяната
23:17 25.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Солекс
23:21 25.10.2026
27 ЕДГАР КЕЙСИ
23:21 25.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Никой
Само Радев може.
Коментиран от #35, #36
23:23 25.10.2026
30 Гюров
23:25 25.10.2026
31 Мнение
До коментар #28 от "Сори!":Т.е. цената на всичко в България, че стана двойна, че ЕЦБ ни стартира процедура по свръх задлъжнялост, и че на нашето черноморие се потапят кораби (нещо което отблъсна всички туристи), ГО ОПРЕДЕЛЯШ КАТО УИН-ЪР???? ТАКА ЛИ ШОРОШОВО ЧОВЕЧЕ???
ЗАПОМНИ, ЧЕ РАНО ИЛИ КЪСНО ТОЯ НАРОД ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВДИГНЕ И ДА СИ ОПРАВИ ДЪРЖАВАТА!
АКО И ТОГАВА СИ ПРОТИВ НЕГО, КАКТО СЕГА, ТЕЖКО И ГОРКО ТИ ПРОДАЛО СЕ ЧОВЕЧЕ!!!
23:25 25.10.2026
32 Анонимен
23:25 25.10.2026
33 Ще си разпечатам поста ти
До коментар #24 от "Мнение":и ще го използвам в тоалетната.
Коментиран от #37
23:26 25.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Жив ли
До коментар #29 от "Никой":Си??
23:26 25.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Така е бе
23:28 25.10.2026
39 До Солекс
23:30 25.10.2026
40 От л..ното си
До коментар #37 от "Мнение":Акъл не искам.
23:30 25.10.2026
41 Ама
23:32 25.10.2026
42 ГЕРП
До коментар #35 от "Анонимен":Победа!
23:36 25.10.2026
43 Защо
23:36 25.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Българин
23:45 25.10.2026
47 ЧИЧО
23:45 25.10.2026
48 Въпросче
23:47 25.10.2026
49 Зелен чорапогащник
23:49 25.10.2026
50 мимиш
23:50 25.10.2026
51 Иди отова
23:50 25.10.2026
52 Закрилницата
23:51 25.10.2026
53 Не съм маймуна
00:01 26.10.2026
54 да ти кажа ...🤣🤣
00:03 26.10.2026
55 Троловете на ППДБ
00:08 26.10.2026
56 Гумичка за триене
00:09 26.10.2026
57 Нямам
00:11 26.10.2026
58 Перо
00:15 26.10.2026
59 Без 100 евро кебапи и азис нема гласувам
00:15 26.10.2026