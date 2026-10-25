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Йотова: Илюзия е, че без гласуване ще променим България
  Тема: Избори

Йотова: Илюзия е, че без гласуване ще променим България

25 Октомври, 2026 23:03 947 59

  • илиана йотова-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • избирателна активност-
  • българия

Президентът призова за по-висока активност на балотажа и заяви, че ще търси подкрепата на всички български граждани. По предварителни данни тя и Кирил Вълчев водят след първия тур

Йотова: Илюзия е, че без гласуване ще променим България - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Илюзия е да мислим, че ако не гласуваме, можем да променим нещо в страната.“ Това заяви президентът Илияна Йотова в първото си изявление след края на изборния ден. Тя благодари на всички граждани, които са упражнили правото си на глас, както и на избирателите, подкрепили кандидатпрезидентската ѝ двойка с Кирил Вълчев.

Йотова изрази тревога от ниската избирателна активност и подчерта, че участието на гражданите е необходимо условие за реална промяна. „В следващите години трябва да променяме много, за да не върнем България отново в годините на безвремието, в които пропуснахме толкова много ползи заради разделение и конфронтация“, каза тя.

Президентът заяви, че България има значителен потенциал и може да играе важна роля за сигурността в Югоизточна Европа и на целия континент. „Ние държим златна карта тук, в Югоизточна Европа. Ще направим така, че България да бъде гарант за сигурността на целия континент“, посочи Йотова.

Мирът ще бъде водещо послание до балотажа

Сред основните акценти в оставащата седмица от кампанията ще бъде мирът. „Аз ще бъда български президент на мира, защото без мир няма сигурност и просперитет“, заяви Йотова. По думите ѝ посланията ще бъдат насочени към всички български граждани, независимо от политическите им предпочитания.

Тя каза, че България трябва да отстоява собствена суверенна политика, като същевременно работи с партньорите си. Йотова заяви още, че националните символи трябва да обединяват обществото. „Не искам по площадите и по улиците да се веят чужди знамена. Искам българските знамена. И сигурни хора, които мислят за своето бъдеще, за семействата си, за децата и младите хора“, посочи президентът.

Йотова не даде конкретен отговор за политическа подкрепа

На въпрос дали ще потърси подкрепа от формациите, чиито кандидати не достигнаха до балотажа, Йотова не даде конкретен отговор. Тя заяви, че ще продължи да се обръща към всички избиратели и че не иска страната да бъде управлявана от „сглобка“, а от стабилно управление.

Според президента липсата на собствен кандидат на втората политическа сила е повлияла върху активността. „Неучастието на втората политическа сила се отрази и на избирателната активност. Затова отново ще се обърнем към всички“, каза тя.

Йотова заяви, че оценката на кампанията ще бъде направена след обявяването на окончателните резултати. Тя подчерта, че кандидатпрезидентската ѝ двойка е водила позитивна кампания и не е работила срещу опонентите си.

Балотажът е на 1 ноември

Кирил Вълчев, кандидатът за вицепрезидент в двойката с Йотова, отправи публична покана за дебат към Георги Кандев. „Искам да се обърна към господин Кандев. Да бъде мъж. Каня го на дебат. Надявам се да не се скрие“, заяви Вълчев.

Първите данни от паралелното преброяване, цитирани от NOVA, поставят Йотова и Вълчев на първо място, а Андрей Гюров и Георги Кандев – на второ. При 90% изпълнение на извадката „Тренд“ отчита 36% срещу 30,8%, докато при 70% изпълнение „Мяра“ дава 34% срещу 31,3%. Трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат между 12,5% и 12,8%.

Избирателната активност според предварителните данни е 21,9% по „Тренд“ и 20,8% по „Мяра“. Балотажът между двете водещи кандидатпрезидентски двойки е насрочен за 1 ноември.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Илюзия е

    23 19 Отговор
    че руски инфилтрати ще променят България към по-добро.

    Коментиран от #24

    23:05 25.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    12 14 Отговор
    Бойко Борисов удари едно рамо на Гюров.

    23:07 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Илюзията на Йотова е,

    26 9 Отговор
    че тези които преди гласуваха за Радев, а сега не, защото са отвратени от него, отидат до урните, тя ще спечели.

    23:07 25.10.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    18 8 Отговор
    Кака, да не бъркаш "глаСуване" с "глаДуване"? 😎

    23:08 25.10.2026

  • 6 така така

    29 10 Отговор
    Илюзия е, че йотовица ще стане Президент! Йотовица вече отече в канала!!!!

    23:08 25.10.2026

  • 7 Софето

    19 10 Отговор
    Идиотова слезе на земята ;)

    23:08 25.10.2026

  • 8 Математика

    25 5 Отговор
    От близо 40 години гласуване от собственици на жилища се превърнахме в квартиранти..!

    Коментиран от #25

    23:08 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Стара чанта

    17 9 Отговор
    Фент баронесата май ще духа супата, а ?

    23:09 25.10.2026

  • 11 Пич

    11 12 Отговор
    Клишето пак си отваря устата...!?
    Това върви само по северозапада, където още са отявлени комунисти, но от тъпите, защото не вдяват, че ДС са върли капиталисти!!!

    23:09 25.10.2026

  • 12 Яяяяяя

    18 5 Отговор
    Ако изборите променяха нещо, отдавна да са забранени. Не е моя мисъл, а на велик държавник

    23:10 25.10.2026

  • 13 Мисирка да си, не е лсно

    11 6 Отговор
    Тази до сега къде е била, та да не се връщаме в безвремието?

    23:10 25.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Адрес 4000

    7 11 Отговор
    Как да я променим
    Като я присъединим към уанабиСеСеСЕРЕ2 на дементното блатно москалско джудженце ли?
    Ъака ли да я променим

    23:10 25.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ти си

    11 1 Отговор
    Тъпото е според изборния закон няма долна граница на изборна активност и дори с 1% можеш да станеш нещо си в държавата !
    А един процент можеш да си го. напазарувал само от пирто касата .. ...

    23:13 25.10.2026

  • 18 1234

    19 5 Отговор
    Проблема не е в гласуването, а в нещо друго. Депутатите и министрите за тези 5 месеца надробиха куп глупости. Искаха да намалят майчинството(Владо Николов волейболиста), да вземат от пенсионерите по 2,38 евро (проданов), да ударят домашната ракия(Донев) , да намалят минималната заплата(гълъб донев), Радев говори едно-външната министърка друго, хората искат хартиена бюлетина- те налагат машини, за 5 месеца не можаха да сменят главния прокурор. След нова година нови избори. Сглобката се завръща.

    23:15 25.10.2026

  • 19 мунчо в затвора!

    15 8 Отговор
    Загубата на мунчовица е началото на края на путинския микроб мунчо, който изгуби 900 хиляди избиратели и народът му нанесе унищожителен удар, като бойкотира изборите.Наглите демерджиевци, копринковци и доцовци ще се сгромолясат много бързо, а напролет предсрочните избори ще ни отърват от тях.

    23:15 25.10.2026

  • 20 Хаха

    10 9 Отговор
    На балотажа олигархията, която финансира Прогресивна България ще купи около 200-300 000 гласа за Йотова и мача е свирен.

    23:15 25.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мнение

    11 4 Отговор
    НЯМА КАК МАРИОНЕТКАТА ЙОТОВА ДА Е ПЪРВИ ИЗБОР НА НАРОДА НИ!!!
    ПОМНИТЕ ЛИ КАК ИЗБРА ГЮРОВ, КОЙТО ПОДАРИ МИЛИОНИ БЪЛГАРСКА ПАРА НА ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН, ДОКАТО БЪЛГАРИЯ Е В ПРОЦЕДУРА НА СВРЪХДЕФИЦИТ ОТ ЕЦБ???!!!

    ТАЯ КУКЛА НА КОНЦИ В ЕДИНИЯ МОМЕНТ ОСЪЖДАШЕ ДЕЙСТВИЯТА НА РУСИЯ, В ДРУГИЯ КАЗВАШЕ ДРУГО, ТАЯ Е ТОЛКОВА БЕЗСМИСЛЕНА ЛИЧНОСТ, ЧЕ ПО-ДОБРЕ ДА БЯХА ВЪРНАЛИ ПЛЕВНЕЛИЕВ!
    СЪЩИЯ ТОЯ ДЕТО СЕ НАГАЖДАШЕ НА БОРИСОВ ДА ГО ГАЛИ ПО ГЛАВАТА!!!
    ЗАЩО Е ПО-СМИСЛЕТ ТОЙ ОТ ТАЯ (ЩЕ ПОПИТАТЕ)?!

    ЗАЩОТО ТОЙ ПОНЕ НЕ СЕ КРИЕШЕ, ЧЕ Е ЧУЖДОПОКЛОНЕН СЛУГА, А ТЯ В ЧУЖБИНА ГОВОРИ ЕДНО, А В БЪЛГАРИЯ ДРУГО!!!

    23:16 25.10.2026

  • 23 Промяната

    9 3 Отговор
    Бойко Борисов днес лъжеше, че никой не му е поискал подкрепа. Готви да ни изненада на балотажа, затова не ходете за гъби!

    23:17 25.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Солекс

    14 0 Отговор
    Каква промяна? Оставихте ни на спекулантите да ни смачкат с алчността си!

    23:21 25.10.2026

  • 27 ЕДГАР КЕЙСИ

    12 4 Отговор
    ПИГИ, С ТЕБ ПРОМЯНА НЕ МОЖЕ ДА ИМА ........................... ОТИВАШ СИ ........................ ЧАО БАМБИНО ....................,...

    23:21 25.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Никой

    6 11 Отговор
    от двамата не може да спаси България от гореща война, ако ЕС реши да участва в такава на Изток.
    Само Радев може.

    Коментиран от #35, #36

    23:23 25.10.2026

  • 30 Гюров

    7 2 Отговор
    ще пописва и ще участва във всякакви идиоти, които измислят в Брюксел. Първо ще го изпратят в Кииф

    23:25 25.10.2026

  • 31 Мнение

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Сори!":

    Т.е. цената на всичко в България, че стана двойна, че ЕЦБ ни стартира процедура по свръх задлъжнялост, и че на нашето черноморие се потапят кораби (нещо което отблъсна всички туристи), ГО ОПРЕДЕЛЯШ КАТО УИН-ЪР???? ТАКА ЛИ ШОРОШОВО ЧОВЕЧЕ???

    ЗАПОМНИ, ЧЕ РАНО ИЛИ КЪСНО ТОЯ НАРОД ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВДИГНЕ И ДА СИ ОПРАВИ ДЪРЖАВАТА!
    АКО И ТОГАВА СИ ПРОТИВ НЕГО, КАКТО СЕГА, ТЕЖКО И ГОРКО ТИ ПРОДАЛО СЕ ЧОВЕЧЕ!!!

    23:25 25.10.2026

  • 32 Анонимен

    10 3 Отговор
    ЕГАТИ БЕЗСРАМИЕТО НА ТАЗИ РАДЕВА СЕКРЕТАРКА ОСТАВКА ПОЗОР СИ 20 ГОДИНИ ЛЕЖИЖ НА ХРАНИЛКАТА УУУУУУУУУУ

    23:25 25.10.2026

  • 33 Ще си разпечатам поста ти

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мнение":

    и ще го използвам в тоалетната.

    Коментиран от #37

    23:26 25.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Жив ли

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Никой":

    Си??

    23:26 25.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Така е бе

    9 1 Отговор
    Така е Илиянче, ама нещем да гласуваме за наркокартелите !

    23:28 25.10.2026

  • 39 До Солекс

    0 1 Отговор
    Не само че ги оставиха, ами и те самите станаха спекуланти !

    23:30 25.10.2026

  • 40 От л..ното си

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Мнение":

    Акъл не искам.

    23:30 25.10.2026

  • 41 Ама

    4 1 Отговор
    Кой ти каза, че територията ще се променя, при това към добро?Не виждаш ли какво става със света? С такъв управленски мателиал-толкова.

    23:32 25.10.2026

  • 42 ГЕРП

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Анонимен":

    Победа!

    23:36 25.10.2026

  • 43 Защо

    5 0 Отговор
    Да гласувам за по-глупави от мен?

    23:36 25.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Българин

    2 2 Отговор
    Мразим комунизма и Русия!

    23:45 25.10.2026

  • 47 ЧИЧО

    3 0 Отговор
    И като гласуваме , какво ще променим. Все едни и същи изедници.

    23:45 25.10.2026

  • 48 Въпросче

    3 0 Отговор
    Абе няма ли някакъв минимум на гласувалите под, който изборите да са невалидни? Щото то на тия избори почти никой не отиде да гласува. Яз бях от гласуващите, ама вече се преквалифицирам на гъбар. Като влезнах в секцията, една дремеше на бюрото, един си цъкаше на телефона и двама си правеха масаж. Кът питах, пичуи, ко стаа бе? Те ми казаха, мъртвило! И така цял ден

    23:47 25.10.2026

  • 49 Зелен чорапогащник

    1 0 Отговор
    Удобен ли ви е фатмаци ? Функционално неграмотна сган!

    23:49 25.10.2026

  • 50 мимиш

    2 1 Отговор
    стига де,10 години не ти ли стигат,знам че много ти харесва службата, и по твойто президентстване България цъфтеше и прецъфтяваше,,но все пак не бъди лакома не е хубаво така,засрами се

    23:50 25.10.2026

  • 51 Иди отова

    3 0 Отговор
    След като 35 години с гласувания всякакви не я промениха,хората се отчаяха.Една германска поговорка гласи:Ако гласуването променяше нещо, политиците отдавна щяха да го забранят.

    23:50 25.10.2026

  • 52 Закрилницата

    5 0 Отговор
    Закрилницата на наркобароните света Илияна Идийотова

    23:51 25.10.2026

  • 53 Не съм маймуна

    3 2 Отговор
    Край на игричките с чичо Румен, Йотова! Ти може и да получиш още един мандат с машините на Мадуро, но Радев до пролетта ще бъде изритан, днес получи първият си шут!

    00:01 26.10.2026

  • 54 да ти кажа ...🤣🤣

    3 1 Отговор
    С ПОМИЛВАНЕ НА НАРКОДИЛЪРИ И ТРАФИКАНТИ ЕДВА ЛИ БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ..МАФИ ЙОТОВА ВЕЧЕ Е ПРОЧЕТЕН ВЕСТНИК

    00:03 26.10.2026

  • 55 Троловете на ППДБ

    0 1 Отговор
    много усилено се опитват да внушават че "няма смисъл да се гласува", понеже те винаги печелят ако не гласувате, само с подкрепата на 10% от населението. Има смисъл да се гласува за по малкото зло Йотова, иначе Гюров ще разкаже играта на България, както я разказаха с еврото.

    00:08 26.10.2026

  • 56 Гумичка за триене

    0 0 Отговор
    Ама нещо моли ли се тва????? И ти си илюзия че си мислиш че ще си президент на българите ама те на! Комунист братче кво да го правиш!!!! Отивай да коленичиш!!!!!!!!! НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕШ ПРЕЗИДЕН С ДОСТОЙНСТВО!!!!!!

    00:09 26.10.2026

  • 57 Нямам

    2 0 Отговор
    Доверие на нито един от двамата, но все пак Илиана ще положи усилия да попречи ЕС да ни вкара в поредната европейска война. Гюрката ще козирува и ще изпълнява всички команди на Брюксел. Илиана не. Не дай Боже да се стигне до там. Ама си е напълно възможно

    00:11 26.10.2026

  • 58 Перо

    1 0 Отговор
    При тази мутренска политическа система, нищо не може да се промени, гласуването е излишно!

    00:15 26.10.2026

  • 59 Без 100 евро кебапи и азис нема гласувам

    1 0 Отговор
    На толкоз си оценям минимално моа глас и да илюзия ще е да гласувам без 100 евро кебапи бира на корем и азис☺️😅😅😅

    00:15 26.10.2026

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