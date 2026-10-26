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Проблеми с видеонаблюдението в 548 секции на вота
  Тема: Избори

Проблеми с видеонаблюдението в 548 секции на вота

26 Октомври, 2026 15:42 353 6

  • видеонаблюдение-
  • избори-
  • президентски избори-
  • изборни секции-
  • цик

Почти една четвърт от наблюдаваните секции с хартиено гласуване са отчели технически аномалии при излъчването. В 150 секции не е имало нито един сигнал на живо

Проблеми с видеонаблюдението в 548 секции на вота - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В 548 избирателни секции са регистрирани проблеми с видеоизлъчването при отчитането на резултатите от първия тур на президентските избори на 25 октомври. Това е почти една четвърт от общо 2283 наблюдавани секции с хартиено гласуване, съобщи Нова телевизия, позовавайки се на окончателната справка за видеонаблюдението. Данните обхващат периода от 19:30 до 22:35 часа в изборния ден.

В 2133 секции е започнало излъчване на живо, докато в 150 не е регистриран нито един сигнал по време на проверките. В други 294 секции предаването е приключило преждевременно. За такова се приема излъчване с продължителност под 20 минути, а за секциите с по-малък брой избиратели са приложени прагове от 15 или 10 минути.

Хиляди прекъсвания на видеосигнала

В 830 секции са отчетени общо 6076 прекъсвания на видеосигнала. В 55 от тях е имало поне едно прекъсване, продължило над пет минути.

В 86 секции са установени проблеми с картината или видеопотока. Най-често изображението е замръзвало – в 64 секции, като общата продължителност на тези случаи достига 7 часа и 20 минути. Най-дългото отделно замръзване е продължило 22 минути.

В други 21 секции е имало звук, но не и картина. Общото времетраене на тези случаи е 6 часа и 50 минути, а най-дългият е продължил 1 час и 45 минути. В три секции е отчетен черен екран, а в една камерата е била покрита или не е показвала видими детайли.

Секции без излъчване и продължителност на предаванията

Сред населените места без регистрирано видеоизлъчване са село Драчево в община Средец, село Храброво в община Провадия и село Теменуга в община Ардино. В избирателните списъци на тези секции са фигурирали съответно 317, 320 и 277 избиратели.

2025 секции са започнали да излъчват до 20:10 часа, а 50 са включили видеонаблюдението след 20:15 часа. Средният час на започване на излъчването е 20:02, докато медианната продължителност на приключилите предавания е 42 минути. Към 22:35 часа 2111 излъчвания вече са били приключили, а 22 са оставали активни.

„Отчетените проблеми не означават непременно нарушения при преброяването на бюлетините“, е посочено в справката.

Документът уточнява, че данните отразяват автоматично установени технически аномалии при видеоизлъчването. Отделните категории могат да се припокриват, тъй като в една и съща секция е възможно да са възникнали няколко различни проблема.

Източници: news.bg, nova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 карай да върви

    3 0 Отговор
    Не сме и очудени, че всичко пак на тъмно се е правело

    15:43 26.10.2026

  • 2 Никой

    1 0 Отговор
    Ще оповести ли някоя медия изборните резултати в тези секции . Червенокосата ли побеждава ?

    15:49 26.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ту-туу

    1 0 Отговор
    Значи пак е имало за чичо Цено

    15:55 26.10.2026

  • 5 Цвете

    1 0 Отговор
    КОЕ НЕ Е ВЕРНО?????? КОЙ ИДИОТ ТРИЕ НЕПРЕКЪСНАТО ? ВИЕ САМО ТОВА ЛИ ПРАВИТЕ И ЗАТОВА ПОЛУЧАВАТЕ ЗАПЛАТА ЛИ ? 🫣🤦‍♂️💯👎😠🇧🇬🇪🇺🇪🇺

    15:56 26.10.2026

  • 6 Цвете

    1 0 Отговор
    КМЕТА НА СЕЛО ГРАДЕЦ ,КАКВО СИ " ПОЖЕЛА "? ПИТАМ ТРИЕЩИТЕ ? ВИЕ БЪЛГАРИ ЛИ СТЕ ИЛИ ПОЛУ.?

    15:58 26.10.2026

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