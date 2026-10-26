Проблеми с видеонаблюдението в 548 секции на вота

В 548 избирателни секции са регистрирани проблеми с видеоизлъчването при отчитането на резултатите от първия тур на президентските избори на 25 октомври. Това е почти една четвърт от общо 2283 наблюдавани секции с хартиено гласуване, съобщи Нова телевизия, позовавайки се на окончателната справка за видеонаблюдението. Данните обхващат периода от 19:30 до 22:35 часа в изборния ден.

В 2133 секции е започнало излъчване на живо, докато в 150 не е регистриран нито един сигнал по време на проверките. В други 294 секции предаването е приключило преждевременно. За такова се приема излъчване с продължителност под 20 минути, а за секциите с по-малък брой избиратели са приложени прагове от 15 или 10 минути.

Хиляди прекъсвания на видеосигнала

В 830 секции са отчетени общо 6076 прекъсвания на видеосигнала. В 55 от тях е имало поне едно прекъсване, продължило над пет минути.

В 86 секции са установени проблеми с картината или видеопотока. Най-често изображението е замръзвало – в 64 секции, като общата продължителност на тези случаи достига 7 часа и 20 минути. Най-дългото отделно замръзване е продължило 22 минути.

В други 21 секции е имало звук, но не и картина. Общото времетраене на тези случаи е 6 часа и 50 минути, а най-дългият е продължил 1 час и 45 минути. В три секции е отчетен черен екран, а в една камерата е била покрита или не е показвала видими детайли.

Секции без излъчване и продължителност на предаванията

Сред населените места без регистрирано видеоизлъчване са село Драчево в община Средец, село Храброво в община Провадия и село Теменуга в община Ардино. В избирателните списъци на тези секции са фигурирали съответно 317, 320 и 277 избиратели.

2025 секции са започнали да излъчват до 20:10 часа, а 50 са включили видеонаблюдението след 20:15 часа. Средният час на започване на излъчването е 20:02, докато медианната продължителност на приключилите предавания е 42 минути. Към 22:35 часа 2111 излъчвания вече са били приключили, а 22 са оставали активни.

„Отчетените проблеми не означават непременно нарушения при преброяването на бюлетините“, е посочено в справката.

Документът уточнява, че данните отразяват автоматично установени технически аномалии при видеоизлъчването. Отделните категории могат да се припокриват, тъй като в една и съща секция е възможно да са възникнали няколко различни проблема.

Източници: news.bg, nova.bg