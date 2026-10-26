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Асен Василев: ПП няма да прави сделки за балотажа
  Тема: Избори

Асен Василев: ПП няма да прави сделки за балотажа

26 Октомври, 2026 17:51 887 32

  • асен василев-
  • продължаваме промяната-
  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • балотаж

Лидерът на партията заяви, че Андрей Гюров е поискал подкрепа от гражданите, а не от партийни централи. Василев отправи критики към премиера Румен Радев за сигурността и позициите му по войната

Асен Василев: ПП няма да прави сделки за балотажа - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Продължаваме Промяната“ няма да участва в партийни договорки за избора на президент, заяви лидерът на партията Асен Василев след първия тур на президентските избори. По думите му кандидатът на формацията Андрей Гюров трябва да получи подкрепа пряко от българските граждани, а не чрез споразумения между политически сили.

При 99,95% преброени протоколи двойките Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев се класират за балотаж. Йотова и Вълчев получават 34,759% от гласовете, а Гюров и Кандев – 31,953%. Трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,544%, следвани от Радостин Василев и Красимир Манов с 4,608%.

„Не трябва да се правят сделки в партийни централи и по такъв начин да се избере президент на страната. Президентът на страната трябва да бъде избран от българските граждани“, заяви Асен Василев.

На въпрос дали Андрей Гюров трябва официално да поиска подкрепа от други политически сили, Василев отговори, че кандидатът вече е направил най-важното – обърнал се е към гражданите. Лидерът на ПП допълни, че прави разграничение между съставянето на правителство и избора на държавен глава.

Василев отправи остри критики към премиера Румен Радев. Той го обвини, че използва Министерския съвет като партийна централа, плаши обществото с война и не успява да гарантира националната сигурност. По думите му Радев трябва да заеме ясна позиция по международните въпроси и да поддържа активно сътрудничество със съюзниците от НАТО.

„Войната я докараха Румен Радев и Илияна Йотова в България“, каза лидерът на ПП, без да представи конкретни данни в подкрепа на твърдението. Той призова за по-твърд отговор при нарушения на българското морско и въздушно пространство.

Спор за споразумението с Украйна

Василев оспори и твърдението на Радев, че Андрей Гюров е подписал без мандат военно споразумение с Украйна. Лидерът на ПП припомни изказване на премиера от 3 юли 2026 г., според което документът не съдържа конкретни ангажименти, количества или срокове.

Василев постави въпрос и за готовността на българската армия да реагира при инциденти с кораби и безпилотни летателни апарати. Той заяви, че страната все още не разполага с необходимата антидрон система, въпреки че за такава се говори от 2021 г.

„Моята работа като финансов министър съм си я свършил. Дал съм им парите. Защо в момента нямаме система за защита?“, попита Василев.

Той заяви, че като финансов министър е удвоил бюджета на армията и поиска отговор как са използвани отпуснатите средства и доколко страната е подготвена да защити въздушното си пространство.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ставка

    13 9 Отговор
    Вземайте билети за островите.
    Чемодан, аеропорт, оЦтров.

    17:53 26.10.2026

  • 2 А50

    26 9 Отговор
    Не галсуваш - получаваш това от снимката

    17:54 26.10.2026

  • 3 хехе

    23 7 Отговор
    Ако петроханци верно не направят сделка с останалите партии от опозицията гарантирано ще загубят на балотажа.

    Коментиран от #5

    17:55 26.10.2026

  • 4 Гробар

    24 8 Отговор
    Петроханските педофили се самозабравиха. Получиха 6% от гласовете на имащите право да гласуват и вече летят в облаците.

    17:55 26.10.2026

  • 5 Гробар

    22 7 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Сглобката с бойко и шиши не се брои за сделка. Тя си е даденост.

    17:56 26.10.2026

  • 6 за висока

    9 4 Отговор
    избирателна активност
    ------формацията Андрей Гюров трябва да получи подкрепа пряко от българските граждани, а не чрез споразумения между политически сили.------
    Тия двамата самодостатъчни, не са ли предложени от инициативен комитет безпартийни, а Василев кум ли им е или представител на политическа сила?

    18:00 26.10.2026

  • 7 Анонимен

    3 4 Отговор
    ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА НИ ЗА ЕВРОПА ЗА СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #18

    18:00 26.10.2026

  • 8 Неблагодарници

    22 4 Отговор
    Радев ви гласува доверие, авие се самозабравихте,и при славчо трифонов ходихте в предаването му и заблудихте много хора,не си мислете че народа не помни.

    18:01 26.10.2026

  • 9 Дядо ви Курти от село пиперково

    16 5 Отговор
    Асенчо ти се оказа по- голям б0клк от толупЪ и нереза взети заедно..

    18:02 26.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 стоян георгиев

    17 4 Отговор
    Гюро нали беше независим бре?Розовият пингвин за какво говори?

    18:04 26.10.2026

  • 12 какъв ПП бе колега

    15 4 Отговор
    Гюров не беше ли независим кандидат?

    18:04 26.10.2026

  • 13 Никога повече за петроханска секта

    18 4 Отговор
    Най-големите изроди сте вие в шарлатанската секта, дано никога повече не се докоснете до властта..
    А кметовете ви,са Най-големите кр@дци.

    18:05 26.10.2026

  • 14 Гащник

    13 3 Отговор
    Не гласувах,но тази неприятна личност ме амбицира да го направя в неделя

    18:07 26.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Горски

    8 6 Отговор
    Видял си ти война,Само в холивудски филми.Виж ако,дойде гюров и почне да изпълнява заповеди на мерц.Тога става страшно,русия ще отговори мощно.Няма да имаш ток в розетката.бензин,нафта,и без туристи за години.Който иска да си прави бъзик с Русия, да иде първо в киев и да види,за какво става дума.Щото има лошо но и по лошо. Радев докара войната в България. Взривени складове и потопени кораби, намали МРЗ и пенсии, замразени социални плащания, изолация в ЕС, нафта 2€, излъга, че ще намали цените с 15%.

    18:09 26.10.2026

  • 17 ФАКТ

    11 3 Отговор
    ЛЪЖЕШ КОКОРЧО, СЕГА НЯМАТЕ ПАЗАРЛЪЦИ, ЗАЩОТО СТЕ ГИ НАПРАВИЛИ ПРЕДИ ПЪРВИ ТУР!
    КЪДЕ СА ДАНС, МВР И ПРОКУРАТУРА! ТОВА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И ПЕЕВСКИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАДЪРЖАН, ЗАЩОТО ТОВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е ПО-ГОЛЯМО ОТ ТОВА НА ТЕЗИ КМЕТОВЕ, КОИТО ГИ ОСВОБОДИХА ОТ ДЛЪЖНОСТ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ. ИМУНИТЕТА НА ПЕЕВСКИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СМЪКНАТ И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДАДЕН НА МВР И ПРОКУРОР. ТАЗИ СУТРИН ТОВА ГО ЧУХ ОТ НАШИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ТУРЦИ ПО БТВ - СЪЩОТО, ДАЖЕ ИМ Е КАЗАЛ НА ВТОРИЯ ТУР ДА ГЛАСУВАТ ЗА ГЮРОВ. КЪДЕ СА ДАНС, МВР И ПРОКУРАТУРА! ЗА ПЕЕВСКИ НЯМА ЛИ ЗАКОНИ В ТАЗИ ДЪРЖАВА. ПРЕЗИДЕНТА ЙОТОВА И ПРЕМИЕРА РАДЕВ ТРЯБВА ДА ИЗЛЯЗАТ И ДА ОПОВЕСТЯТ ТОВА ОФИЦИАЛНО ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ! ТАКОВА ТЕЖКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ДО МОМЕНТА В БЪЛГАРИЯ НА ИЗБОРИ НЕ Е ИМАЛО! БЪЛГАРИ НА 01.11.2026 ГОД. МАСОВО ДА ИЗЛЕЗЕМ ДА ГЛАСУВАМЕ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА!
    БЪЛГАРИ НА 01.11.2026 Г.ИЗЛЕЗТЕ И МАСОВО ДА ГЛАСУВАМЕ СРЕЩУ ТЯХ!

    18:09 26.10.2026

  • 18 браво

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    ЗА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЦЕНИ В МАГАЗИНА - ЗА ЕВРОПА ВРЯШЕЯТ КОТЕЛ -ЗА НЕЗАВИСИМА ОТ УРСУЛА БЪЛГАРИЯ

    18:09 26.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 КАЗВАМ

    9 2 Отговор
    КОКОРЧО СЕ ВЗЕЛ МНОГО НА СЕРИОЗНО!
    НЯКОЙ ПРОЧЕЛ ЛИ Е РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ИЗНЕСЕНИ ОТ ЦИК? АЗ ГИ ГЛЕДАХ И СИ ГИ АНАЛИЗИРАХ. ВСЕКИ МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИ И ДА ВИДИ, ЧЕ ЙОТОВА В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ВОДИ ПРЕД ГЮРОВ С 6- 15 %, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ СОФИЯ ГРАД -20% И ПЛОВДИВ ГРАД -7 % И ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 16%, Т.Е. ГРАДОВЕТЕ НА НАРКОТИЦИТЕ И ПЕДОФИЛИЯТА. НО СОФИЯ ГРАД И ПЛОВДИВ - ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ НЕ СА БЪЛГАРИЯ НАЛИ, КОЛКОТО И ДА КРЕЩИТЕ, ПЛАТЕНИ КЛАКЬОРИ.

    18:11 26.10.2026

  • 21 Дарвин

    8 3 Отговор
    Направихте вече сделка със Соня. Разбрах че сте и обещали нов ботокс.

    18:12 26.10.2026

  • 22 До тука сте в сделка

    2 3 Отговор
    Което значи че и от тук натам подкрепени от ГЕРБ.

    18:13 26.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ами

    4 3 Отговор
    Май Асенчо като се е наспал му е дошъл друг акъл.
    Вчера други работи разправяше.

    18:15 26.10.2026

  • 25 Това,че ни го казва

    2 2 Отговор
    Не значи, че няма да има сделки под масата.

    18:16 26.10.2026

  • 26 Розов тролей

    3 2 Отговор
    "Успешният" кмет на София ще го предложите ли отново или е толкова "успешен" че ще предложите друг?Столичани определено имат стокхолски синдром.

    18:17 26.10.2026

  • 27 Гост

    4 1 Отговор
    Казваше, че когато еврото време цените ще паднат, ама .....

    18:22 26.10.2026

  • 28 Аз съм от Герб

    3 1 Отговор
    Ама като се замисля за кого,...то по добре за Жената с мъжа да е,...отколкото с мъжа с черното сако и бежови панталони да ме командва.. усмихнат?

    18:31 26.10.2026

  • 29 Аз държа да спечели Йотова

    1 4 Отговор
    С цялата червена власт в ръцете да върнат милиционерската диктатура, та со.п.оливите путинци да изпитат руския мир върху гърба си, особено късопаметните апологети на Радев.
    А и младите да разберат от първо лице за какво ги предупреждавахме.
    Да ни смъкват от репресии, а ние да козируваме и благодарим. Нека ни!

    18:32 26.10.2026

  • 30 Търгаш

    2 0 Отговор
    Търгашът се ошумолява някой да го корумпира,ха ха ха!
    Ама той не искал, разбираш ли!?
    Ама иначе е готов!

    18:39 26.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Браво!

    0 0 Отговор
    Кой да избереш...

    18:59 26.10.2026

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