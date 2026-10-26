Асен Василев: ПП няма да прави сделки за балотажа

„Продължаваме Промяната“ няма да участва в партийни договорки за избора на президент, заяви лидерът на партията Асен Василев след първия тур на президентските избори. По думите му кандидатът на формацията Андрей Гюров трябва да получи подкрепа пряко от българските граждани, а не чрез споразумения между политически сили.

При 99,95% преброени протоколи двойките Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев се класират за балотаж. Йотова и Вълчев получават 34,759% от гласовете, а Гюров и Кандев – 31,953%. Трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,544%, следвани от Радостин Василев и Красимир Манов с 4,608%.

„Не трябва да се правят сделки в партийни централи и по такъв начин да се избере президент на страната. Президентът на страната трябва да бъде избран от българските граждани“, заяви Асен Василев.

На въпрос дали Андрей Гюров трябва официално да поиска подкрепа от други политически сили, Василев отговори, че кандидатът вече е направил най-важното – обърнал се е към гражданите. Лидерът на ПП допълни, че прави разграничение между съставянето на правителство и избора на държавен глава.

Василев отправи остри критики към премиера Румен Радев. Той го обвини, че използва Министерския съвет като партийна централа, плаши обществото с война и не успява да гарантира националната сигурност. По думите му Радев трябва да заеме ясна позиция по международните въпроси и да поддържа активно сътрудничество със съюзниците от НАТО.

„Войната я докараха Румен Радев и Илияна Йотова в България“, каза лидерът на ПП, без да представи конкретни данни в подкрепа на твърдението. Той призова за по-твърд отговор при нарушения на българското морско и въздушно пространство.

Спор за споразумението с Украйна

Василев оспори и твърдението на Радев, че Андрей Гюров е подписал без мандат военно споразумение с Украйна. Лидерът на ПП припомни изказване на премиера от 3 юли 2026 г., според което документът не съдържа конкретни ангажименти, количества или срокове.

Василев постави въпрос и за готовността на българската армия да реагира при инциденти с кораби и безпилотни летателни апарати. Той заяви, че страната все още не разполага с необходимата антидрон система, въпреки че за такава се говори от 2021 г.

„Моята работа като финансов министър съм си я свършил. Дал съм им парите. Защо в момента нямаме система за защита?“, попита Василев.

Той заяви, че като финансов министър е удвоил бюджета на армията и поиска отговор как са използвани отпуснатите средства и доколко страната е подготвена да защити въздушното си пространство.

Източници: nova.bg