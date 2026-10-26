Асен Василев: ПП няма да прави сделки за балотажа

„Продължаваме Промяната“ няма да участва в партийни договорки за избора на президент, заяви лидерът на партията Асен Василев след първия тур на президентските избори. По думите му кандидатът на формацията Андрей Гюров трябва да получи подкрепа пряко от българските граждани, а не чрез споразумения между политически сили.
При 99,95% преброени протоколи двойките Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев се класират за балотаж. Йотова и Вълчев получават 34,759% от гласовете, а Гюров и Кандев – 31,953%. Трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,544%, следвани от Радостин Василев и Красимир Манов с 4,608%.„Не трябва да се правят сделки в партийни централи и по такъв начин да се избере президент на страната. Президентът на страната трябва да бъде избран от българските граждани“, заяви Асен Василев.
На въпрос дали Андрей Гюров трябва официално да поиска подкрепа от други политически сили, Василев отговори, че кандидатът вече е направил най-важното – обърнал се е към гражданите. Лидерът на ПП допълни, че прави разграничение между съставянето на правителство и избора на държавен глава.
Василев отправи остри критики към премиера Румен Радев. Той го обвини, че използва Министерския съвет като партийна централа, плаши обществото с война и не успява да гарантира националната сигурност. По думите му Радев трябва да заеме ясна позиция по международните въпроси и да поддържа активно сътрудничество със съюзниците от НАТО.
„Войната я докараха Румен Радев и Илияна Йотова в България“, каза лидерът на ПП, без да представи конкретни данни в подкрепа на твърдението. Той призова за по-твърд отговор при нарушения на българското морско и въздушно пространство.
Спор за споразумението с Украйна
Василев оспори и твърдението на Радев, че Андрей Гюров е подписал без мандат военно споразумение с Украйна. Лидерът на ПП припомни изказване на премиера от 3 юли 2026 г., според което документът не съдържа конкретни ангажименти, количества или срокове.
Василев постави въпрос и за готовността на българската армия да реагира при инциденти с кораби и безпилотни летателни апарати. Той заяви, че страната все още не разполага с необходимата антидрон система, въпреки че за такава се говори от 2021 г.„Моята работа като финансов министър съм си я свършил. Дал съм им парите. Защо в момента нямаме система за защита?“, попита Василев.
Той заяви, че като финансов министър е удвоил бюджета на армията и поиска отговор как са използвани отпуснатите средства и доколко страната е подготвена да защити въздушното си пространство.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ставка
Чемодан, аеропорт, оЦтров.
17:53 26.10.2026
2 А50
17:54 26.10.2026
3 хехе
Коментиран от #5
17:55 26.10.2026
4 Гробар
17:55 26.10.2026
5 Гробар
До коментар #3 от "хехе":Сглобката с бойко и шиши не се брои за сделка. Тя си е даденост.
17:56 26.10.2026
6 за висока
------формацията Андрей Гюров трябва да получи подкрепа пряко от българските граждани, а не чрез споразумения между политически сили.------
Тия двамата самодостатъчни, не са ли предложени от инициативен комитет безпартийни, а Василев кум ли им е или представител на политическа сила?
18:00 26.10.2026
7 Анонимен
Коментиран от #18
18:00 26.10.2026
8 Неблагодарници
18:01 26.10.2026
9 Дядо ви Курти от село пиперково
18:02 26.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 стоян георгиев
18:04 26.10.2026
12 какъв ПП бе колега
18:04 26.10.2026
13 Никога повече за петроханска секта
А кметовете ви,са Най-големите кр@дци.
18:05 26.10.2026
14 Гащник
18:07 26.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Горски
18:09 26.10.2026
17 ФАКТ
КЪДЕ СА ДАНС, МВР И ПРОКУРАТУРА! ТОВА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И ПЕЕВСКИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАДЪРЖАН, ЗАЩОТО ТОВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е ПО-ГОЛЯМО ОТ ТОВА НА ТЕЗИ КМЕТОВЕ, КОИТО ГИ ОСВОБОДИХА ОТ ДЛЪЖНОСТ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ. ИМУНИТЕТА НА ПЕЕВСКИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СМЪКНАТ И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДАДЕН НА МВР И ПРОКУРОР. ТАЗИ СУТРИН ТОВА ГО ЧУХ ОТ НАШИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ТУРЦИ ПО БТВ - СЪЩОТО, ДАЖЕ ИМ Е КАЗАЛ НА ВТОРИЯ ТУР ДА ГЛАСУВАТ ЗА ГЮРОВ. КЪДЕ СА ДАНС, МВР И ПРОКУРАТУРА! ЗА ПЕЕВСКИ НЯМА ЛИ ЗАКОНИ В ТАЗИ ДЪРЖАВА. ПРЕЗИДЕНТА ЙОТОВА И ПРЕМИЕРА РАДЕВ ТРЯБВА ДА ИЗЛЯЗАТ И ДА ОПОВЕСТЯТ ТОВА ОФИЦИАЛНО ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ! ТАКОВА ТЕЖКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ДО МОМЕНТА В БЪЛГАРИЯ НА ИЗБОРИ НЕ Е ИМАЛО! БЪЛГАРИ НА 01.11.2026 ГОД. МАСОВО ДА ИЗЛЕЗЕМ ДА ГЛАСУВАМЕ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА!
БЪЛГАРИ НА 01.11.2026 Г.ИЗЛЕЗТЕ И МАСОВО ДА ГЛАСУВАМЕ СРЕЩУ ТЯХ!
18:09 26.10.2026
18 браво
До коментар #7 от "Анонимен":ЗА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЦЕНИ В МАГАЗИНА - ЗА ЕВРОПА ВРЯШЕЯТ КОТЕЛ -ЗА НЕЗАВИСИМА ОТ УРСУЛА БЪЛГАРИЯ
18:09 26.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 КАЗВАМ
НЯКОЙ ПРОЧЕЛ ЛИ Е РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ИЗНЕСЕНИ ОТ ЦИК? АЗ ГИ ГЛЕДАХ И СИ ГИ АНАЛИЗИРАХ. ВСЕКИ МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИ И ДА ВИДИ, ЧЕ ЙОТОВА В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ВОДИ ПРЕД ГЮРОВ С 6- 15 %, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ СОФИЯ ГРАД -20% И ПЛОВДИВ ГРАД -7 % И ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 16%, Т.Е. ГРАДОВЕТЕ НА НАРКОТИЦИТЕ И ПЕДОФИЛИЯТА. НО СОФИЯ ГРАД И ПЛОВДИВ - ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ НЕ СА БЪЛГАРИЯ НАЛИ, КОЛКОТО И ДА КРЕЩИТЕ, ПЛАТЕНИ КЛАКЬОРИ.
18:11 26.10.2026
21 Дарвин
18:12 26.10.2026
22 До тука сте в сделка
18:13 26.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ами
Вчера други работи разправяше.
18:15 26.10.2026
25 Това,че ни го казва
18:16 26.10.2026
26 Розов тролей
18:17 26.10.2026
27 Гост
18:22 26.10.2026
28 Аз съм от Герб
18:31 26.10.2026
29 Аз държа да спечели Йотова
А и младите да разберат от първо лице за какво ги предупреждавахме.
Да ни смъкват от репресии, а ние да козируваме и благодарим. Нека ни!
18:32 26.10.2026
30 Търгаш
Ама той не искал, разбираш ли!?
Ама иначе е готов!
18:39 26.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Браво!
18:59 26.10.2026