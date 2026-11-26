Остри реплики и наказание белязаха заседанието на Народното събрание при обсъждането на данъчните промени за 2027 г. Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов получи наказание „забележка“ заради оскърбителна реплика към Асен Василев. Преди това Витанов нарече депутата от „Продължаваме промяната“ „кияк“ и заяви, че парламентът не е „детска площадка“.

Скандалът избухна след спор за размера на глобите при данъчни нарушения. Асен Василев обвини управляващите, че превръщат сумите от левове в евро едно към едно, вместо да ги преизчислят по курса 1,95583.

„Това е грешка. Това е и нарушение на Закона за въвеждане на еврото в България“, заяви Асен Василев.

Като пример той посочи глобата от 500 лева, която според приетия текст става 500 евро. По думите му няма обосновка защо санкциите трябва да бъдат удвоени. Предложението на Мартин Димитров от „Демократична България“ глобите да бъдат превалутирани по официалния курс беше отхвърлено.

В отговор Петър Витанов поиска председателят на Народното събрание да напомни на Василев, че депутатите не са длъжни да се съобразяват с него. В изказването си той каза: „Няма тук 240 души да се съобразяват с един кияк“. От „Продължаваме промяната“ поискаха наказание заради обидата към народен представител и парламентарна група.

Заради напрежението заседанието беше прекъснато за 20 минути. След подновяването председателят на парламента Михаела Доцова наложи на Витанов наказание „забележка“. Депутатите от „Прогресивна България“ демонстративно обърнаха гръб по време на последвалото изказване на Асен Василев.

Какво прие парламентът

В рамките на заседанието депутатите приеха окончателно промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Данъчното облекчение става до 500 евро за едно дете, до 1000 евро за две деца и до 1500 евро за три и повече деца. За дете с увреждане размерът е до 1200 евро.

Въвежда се и ново облекчение за детско развитие. То позволява намаляване на дължимия данък с до 200 евро за едно дете, до 400 евро за две и до 600 евро за три и повече деца при документално доказани разходи за здравни, образователни и спортни дейности. Запазва се възможността основното облекчение да се ползва авансово чрез работодател.

Какво следва в пленарната зала

Данъчният пакет не е приключил. В дневния ред остават промени в Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за данъка върху добавената стойност. Предвиждат се още облагане на частта от ваучерите за храна над 102,26 евро с 7%, увеличение на данъка „уикенд“ и промени в данъчните оценки на имотите. Работното време на парламента е удължено до достигане на седма точка от програмата.

Източници: bntnews.bg, bgonair.bg, offnews.bg