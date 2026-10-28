Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра

Контейнеровозът CONTSHIP JET е бил поразен при атака с дронове в Черно море край нос Калиакра. Корабът плава под либерийски флаг и е пътувал към румънското пристанище Констанца, след като е отпътувал от израелското пристанище Хайфа.

По информация на Maritime.bg плавателният съд се е намирал на около 16 морски мили от нос Калиакра. Екипажът е започнал евакуация на спасителни плотове, а по предварителни данни моряците са напуснали кораба.

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За Министерството на отбраната е известно за инцидента. Очаква се изявление на ведомството. Засега няма съобщени данни за състоянието на членовете на екипажа, нито за размера на щетите по CONTSHIP JET.

Пореден инцидент с търговски кораб

Случаят е поредният от серията нападения с въздушни и морски дронове срещу търговски кораби в близост до българското и румънското крайбрежие през октомври.

Според Maritime.bg при предишни подобни инциденти са потопени няколко плавателни съда, а други са били поразени. Сред споменатите кораби са ROYAD MAMMADOV, ALFA WATAN и HS DIGNITY, както и ABLE и CHELSEA-3.

На фона на новия инцидент в София се провежда среща на министрите на отбраната на България, Турция и Румъния. Засега няма официално съобщение, което да посочва извършителя на атаката или причините, поради които CONTSHIP JET е бил избран за цел.

Източници: btvnovinite.bg, maritime.bg