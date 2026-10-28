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Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
  Тема: Украйна

Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра

28 Октомври, 2026 12:39 2 206 77

  • нос калиакра-
  • черно море-
  • атака с дронове-
  • контейнеровоз-
  • морска сигурност

CONTSHIP JET е плавал към Констанца, когато е бил поразен на около 16 морски мили от носа. Екипажът е напуснал кораба, но няма данни за състоянието на моряците

Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Контейнеровозът CONTSHIP JET е бил поразен при атака с дронове в Черно море край нос Калиакра. Корабът плава под либерийски флаг и е пътувал към румънското пристанище Констанца, след като е отпътувал от израелското пристанище Хайфа.

По информация на Maritime.bg плавателният съд се е намирал на около 16 морски мили от нос Калиакра. Екипажът е започнал евакуация на спасителни плотове, а по предварителни данни моряците са напуснали кораба.

Още новини от Украйна

За Министерството на отбраната е известно за инцидента. Очаква се изявление на ведомството. Засега няма съобщени данни за състоянието на членовете на екипажа, нито за размера на щетите по CONTSHIP JET.

Пореден инцидент с търговски кораб

Случаят е поредният от серията нападения с въздушни и морски дронове срещу търговски кораби в близост до българското и румънското крайбрежие през октомври.

Според Maritime.bg при предишни подобни инциденти са потопени няколко плавателни съда, а други са били поразени. Сред споменатите кораби са ROYAD MAMMADOV, ALFA WATAN и HS DIGNITY, както и ABLE и CHELSEA-3.

На фона на новия инцидент в София се провежда среща на министрите на отбраната на България, Турция и Румъния. Засега няма официално съобщение, което да посочва извършителя на атаката или причините, поради които CONTSHIP JET е бил избран за цел.

Източници: btvnovinite.bg, maritime.bg


Добрич / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 румен рубльов

    54 34 Отговор
    другари нека посрешнем дроновете с хляб и сол

    Коментиран от #12, #16, #25, #37

    12:42 28.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Есмесът се дереше

    20 9 Отговор
    и транспортерът припяваше, че засилили мерките за сигурност?!

    12:42 28.10.2026

  • 5 Пич

    86 25 Отговор
    От Израел към Румъния пшеница ли кара?!
    Я стига, Израел е производител оръжие, хоп в Румъния, от там в Украйна!!!
    Както казах, Русия вече не прощава!!!

    Коментиран от #17, #27, #33, #63

    12:43 28.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Просто човек

    29 52 Отговор
    Какво още трябва да се случи, че да започнете да сваляте руските дронове?! НАТО?!

    Коментиран от #18, #76

    12:44 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Чорапа

    30 38 Отговор
    Нямам доказателства, кораба не е потънал още.

    Коментиран от #13

    12:44 28.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Просто човек

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "ИСТИНАТА":

    Някой да то обясни, че НЕ се пише с главни букви!!!

    Коментиран от #70

    12:45 28.10.2026

  • 12 МИРЧИ

    33 2 Отговор

    До коментар #2 от "румен рубльов":

    ще активирам члена, пахахахахахя

    12:46 28.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 пешо

    40 16 Отговор
    наркомана да спре да използва българските води

    Коментиран от #29, #34

    12:48 28.10.2026

  • 15 Гост

    21 23 Отговор
    Радев да мълчи.Нищо да не казва.Да не ядосаме ,,големия брат"

    12:49 28.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хохо Бохо

    33 7 Отговор

    До коментар #7 от "Просто човек":

    Ми ходи ги сваляй бе. Кво ни занимаваш?

    Коментиран от #32

    12:50 28.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ганерал до Ганерала

    19 15 Отговор
    Министерството на Отбраната е заето със Здравната Реформа!:) Смешна картина е това управление!

    12:51 28.10.2026

  • 21 Споко,

    16 7 Отговор
    Родната милиция ни пази.

    12:52 28.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ТИР

    27 2 Отговор
    При толкова сателити и разузнавателни самолети и пак се чудят кой праща дронове или торпеда,,, май си е по добре да чакаме тупурдията сама да отмине,,,

    12:52 28.10.2026

  • 24 хмм

    34 5 Отговор
    Това вече не напомня, а е истинска провокация за включване на България във войната. Дори Грийнпийс обърна специално внимание на България за екологията в Черно море, сякаш за това е отговорна единствено България. В този доклад зелените дават препоръки на България за повече зелена енергия, сякаш земите и горите ни вече не са осеяни с достатъчно фотоволтаици и ветрогенератори. Твърде често България е в медиите и се нагнетява напрежение около нас. Мислете кого ще подкрепите в неделя!!!

    12:52 28.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Има ни пак

    32 2 Отговор
    Ако така продължава, жална им майка на хотелиери и ресторантьори през следващия летен сезон по черноморието. Не дай си боже да потопят някой танкер или кораб с химически товар. Ще гледаме морето само на картичка години наред.

    12:52 28.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Прогресивно ми е ще повърна

    12 21 Отговор
    Айде сега ново разследване, което ще усложни започнатото вече....
    И догодина най-вероятно ще завърши с извода с неизвестен извършител..
    Толкова жалко управление не сме имали

    12:54 28.10.2026

  • 29 Муци, Путин не е наркоман, а педофил.

    15 24 Отговор

    До коментар #14 от "пешо":

    А Радев не е генерал, а мекица.
    Оправи си по понятията.

    Коментиран от #38

    12:54 28.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хмм

    22 5 Отговор

    До коментар #19 от "Няма такъв резил":

    какво толкова сте се разтревожили за чуждите кораби извън българските териториални води, опасен беше бойният дрон край Кардам, нашите правят достатъчно, евакуират, лекуват, стараят се да разберат чие е нападението

    12:55 28.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Без значение какво и закъде

    12 23 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Другото лято нито Евровизия, нито летен сезон. Празни хотели плажове. Даже българите ще ходят на плаж само в чужбина. Кажете благодаря на Радев за това, че българската икономика ще се срине с 40процента.познайте откъде ще компенсират загубите в хазната......

    Коментиран от #48, #52, #59

    12:56 28.10.2026

  • 34 Кой от всичките?

    7 4 Отговор

    До коментар #14 от "пешо":

    Медведев? Лавров?

    12:56 28.10.2026

  • 35 Сатана Z

    24 10 Отговор
    Какво търси кораб натоварен с оръжие на един КР разстояние от Калиакра?

    Коментиран от #44

    12:57 28.10.2026

  • 36 сега очаквам

    11 3 Отговор
    Радев да привика украинската посланичка. Или поне руската и украинската посланичка докато не бъде доказано коя държава носи отговорност за последните атаки в непосредствена близост до териториалните ни води.

    12:57 28.10.2026

  • 37 Рапорт приет!

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "румен рубльов":

    Но не сварвам да пека хлябове. Те направо валят.

    12:58 28.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Вечна дружба!

    12 16 Отговор
    С кремълските педофили към светлото бъдеще!
    Ура, другари!

    Коментиран от #53

    12:59 28.10.2026

  • 41 Да бе

    10 3 Отговор
    Гюров е виновен ... Радев и Йотова са за мир

    12:59 28.10.2026

  • 42 Питане

    10 12 Отговор
    Рундьо Маринкин, ПАК ли не знаеш чии са дроновете ???

    13:00 28.10.2026

  • 43 Гост

    21 7 Отговор
    Нито кораба е български, нито товара, нито екипажа, нито атаката е станала в български териториални води!
    Така че, моля някой да дефинира проблема!?

    13:00 28.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Антон

    11 6 Отговор
    Онзи ден смешника министър на войната, каза че целия ни ресурс е насочен към опазване на корабоплаването в нашите води - самолети, хеликоптери, антидрон системи.
    Вечер по националните новини говорят - американски самолет патрулира и гарантира сигурността в черно море.
    Вчера вечерта по новините някакъв френски самолет обикалял във въздуха и той гарантирал сигурност на корабоплаването в черно море
    Днеска поразен кораб.
    Виждате ли какви сте смешници, натовци ли сте, какви сте.
    Сега разбирате ли защо всеки ден зеления , тръмп и ес чрез разни проксита вият за мир.
    Имат късмет че Путин е мекошав и си прави гаргара с тези от нато.

    13:03 28.10.2026

  • 46 руски Терористи

    6 0 Отговор
    Може би коръбът е щял да бъде натоварен с оръжия .... и за това неизвестни дрончета са го думнали...

    13:03 28.10.2026

  • 47 огранена пирожка

    7 7 Отговор
    Нашите ъдмирали и гинирали стоят в парламента и още умуват откъде идват дроновете. Някак си не им се иска да признаят, че е от Русия. Не се говори срещу шефа, защото ще има лошо.

    13:03 28.10.2026

  • 48 Остави ги.

    3 8 Отговор

    До коментар #33 от "Без значение какво и закъде":

    Те не са виновни че не са чували за причинно-следствена връзка Нека се радват на Путин, докато им се празнят джобовете.

    13:04 28.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Сандо

    9 2 Отговор
    Колкото нашите повече се опъват да ни вкарат във войната,толкова корабите все по-близо до територията ни ще бъдат атакувани.Извода го направихме отдавна,фактите доказват правотата ни.Никой няма да позволи на дребосъците от България да съсипят Плана!

    Коментиран от #62

    13:04 28.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Някой

    10 3 Отговор

    До коментар #33 от "Без значение какво и закъде":

    Радев ли потапя корабите? Или Русия? Или Украйна? Или Великобритания? Или Нептун?
    Дай доказателства, щото иначе е проява на празноглавие.

    13:06 28.10.2026

  • 53 Сандо

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Вечна дружба!":

    Засега разполагаме само с тия от обкръжението на софийския кмет,ще трябва с тях да се задоволяваш.

    13:06 28.10.2026

  • 54 Ха ха ха

    6 1 Отговор
    Съсипаха контрабандата, евала!

    13:07 28.10.2026

  • 55 Стефан Кънчев

    5 6 Отговор
    Нищо не направи Рундьо. Цените летят нагоре, дронове потапят кораби в наши води. Една тумба генерали на генералски заплати и привилегии.

    Коментиран от #71

    13:08 28.10.2026

  • 56 Пламен

    5 4 Отговор
    Партията на Мира доде на власт.
    Патакламата започна.

    С войнолюбците беше по-тихо и спокойно.

    13:10 28.10.2026

  • 57 асенчо

    1 5 Отговор
    За бомбозите неа прошка, колкото и да реват центаджиите, родени от руския нефт.

    13:10 28.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ,абравих за Пристанищата ни

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Без значение какво и закъде":

    и кораборемонтния и корабостроителните заводи. Износ на зърно, летища, транспортни фирми, БДЖ, и всичко навързано по веригата. Дори не могат да си представят какъв домино ефект ще има и как ще засегне тях, техни роднини и познати.
    Благодаря Радев. Благодаря Путин. Само Русия.

    13:11 28.10.2026

  • 60 Манол от Чуричене

    7 8 Отговор
    Радев каза, че пак няма да каже, че са руски. Готов е и на кладата да застане, но няма да каже думата Русия е виновна.

    Коментиран от #68, #74

    13:13 28.10.2026

  • 61 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 1 Отговор
    Корабът е превозвал ИМАМ БАЯЛДЪ в трилитрови буркани

    13:14 28.10.2026

  • 62 да де,

    5 1 Отговор

    До коментар #50 от "Сандо":

    ама това ни дава повод да настояваме ЕС да спре подкрепата за войната. Без значение е чии са дроновете или морските мини, от значение е само това, че сигурността на държава членка на ЕС е сериозно застрашена от трагични инциденти, а и трябва да се иска безвъзмездна помощ, защото не сме длъжни изцяло за наша сметка да спасяваме, евакуираме, лекуваме и да изтегляме аварирали морски съдове. Време е България да надигне глас, ама не в НАТО, а в ЕС.

    13:15 28.10.2026

  • 63 Пичи ,

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Я кажи , откъде идва херань и севернокорейската "пшеница" ?

    13:16 28.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Истината

    2 2 Отговор
    Руснаците гласуваха на балотажа!!! Не уважават и не зачитат посмесището йотова и миролюбивия и верен слуга румен радев, абсолютно провалящ се в защитата на националната сигурност!!!

    13:17 28.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ШЕФА

    6 2 Отговор
    Къде е клоуна Мин.на отбраната,който със съюзниците щеше пази Ч.море хахаа,Къде сте тръгнали срещу разярената мечка бе плъхове жалки !

    13:17 28.10.2026

  • 68 А бе

    4 1 Отговор

    До коментар #60 от "Манол от Чуричене":

    Преди зеления да се ьскани да постави Русия на колене за 60 дни и да почне да бомбандира рафинериите и корабите им нямаше проблем,нали? То нямаше проблем и преди 2008 когато Украйна от неутрална стана кандидат за НАТО

    13:18 28.10.2026

  • 69 Добре де,

    5 0 Отговор
    Нали самолети от НАТО , САЩ денонощно патрулираха над Черно море? Самолети цистерни ги зареждаха даже. Разузнавателни с радари!! И сега пак не е ясно кой откъде праща.
    Или пак ни лъжат с информацията или толкова ни пазят тези самолети! Може да са отлетели обратно. 24/7 летене и гориво не е шега работа.

    13:19 28.10.2026

  • 70 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Просто човек":

    А АЗ СЪМ БЕЗ ОЧИЛА

    13:20 28.10.2026

  • 71 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Стефан Кънчев":

    Отново пишеш глупости, защото 16 морски мили не са български териториални води!
    И какво да направи Радев, след като нито корабите, товара, екипажа са български и българи!? Нищо, освен да изиска от доставчици, поръчители и превозвачи на товарите да минават по-навътре в морето, от където им е и по-пряко и там да си разрешават проблемите от военен характер!
    Но не знам защо не го прави, както и недоумявам за какво беше тайното посещение на Буданов в България и има ли "да" връзка същото с преминаващите до наши води кораби...

    13:20 28.10.2026

  • 72 Йоцо,

    3 0 Отговор
    къде ти е мораториума?

    13:22 28.10.2026

  • 73 паниран червен пабирог

    1 0 Отговор
    не е руски няма доказателства!!!

    Коментиран от #77

    13:25 28.10.2026

  • 74 Да ти кажа

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Манол от Чуричене":

    На Зеленски му трябват войници и пари.Затова мисля,че той ръчка натовски държави да влязат във война.Русия КАКВО ТОЧНО иска от нас,че не се сещам.

    13:26 28.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 НАТО

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Просто човек":

    Само почакай да си избелим анусите!

    13:27 28.10.2026

  • 77 муня

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "паниран червен пабирог":

    почваме разследване да се учат ФБР ЦРУ и МИ6!!!

    13:31 28.10.2026

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