Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра

Контейнеровозът CONTSHIP JET е бил поразен при атака с дронове в Черно море край нос Калиакра. Корабът плава под либерийски флаг и е пътувал към румънското пристанище Констанца, след като е отпътувал от израелското пристанище Хайфа.
По информация на Maritime.bg плавателният съд се е намирал на около 16 морски мили от нос Калиакра. Екипажът е започнал евакуация на спасителни плотове, а по предварителни данни моряците са напуснали кораба.
За Министерството на отбраната е известно за инцидента. Очаква се изявление на ведомството. Засега няма съобщени данни за състоянието на членовете на екипажа, нито за размера на щетите по CONTSHIP JET.
Пореден инцидент с търговски кораб
Случаят е поредният от серията нападения с въздушни и морски дронове срещу търговски кораби в близост до българското и румънското крайбрежие през октомври.
Според Maritime.bg при предишни подобни инциденти са потопени няколко плавателни съда, а други са били поразени. Сред споменатите кораби са ROYAD MAMMADOV, ALFA WATAN и HS DIGNITY, както и ABLE и CHELSEA-3.
На фона на новия инцидент в София се провежда среща на министрите на отбраната на България, Турция и Румъния. Засега няма официално съобщение, което да посочва извършителя на атаката или причините, поради които CONTSHIP JET е бил избран за цел.
Източници: btvnovinite.bg, maritime.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 румен рубльов
Коментиран от #12, #16, #25, #37
12:42 28.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Есмесът се дереше
12:42 28.10.2026
5 Пич
Я стига, Израел е производител оръжие, хоп в Румъния, от там в Украйна!!!
Както казах, Русия вече не прощава!!!
Коментиран от #17, #27, #33, #63
12:43 28.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Просто човек
Коментиран от #18, #76
12:44 28.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Чорапа
Коментиран от #13
12:44 28.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Просто човек
До коментар #1 от "ИСТИНАТА":Някой да то обясни, че НЕ се пише с главни букви!!!
Коментиран от #70
12:45 28.10.2026
12 МИРЧИ
До коментар #2 от "румен рубльов":ще активирам члена, пахахахахахя
12:46 28.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 пешо
Коментиран от #29, #34
12:48 28.10.2026
15 Гост
12:49 28.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хохо Бохо
До коментар #7 от "Просто човек":Ми ходи ги сваляй бе. Кво ни занимаваш?
Коментиран от #32
12:50 28.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ганерал до Ганерала
12:51 28.10.2026
21 Споко,
12:52 28.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ТИР
12:52 28.10.2026
24 хмм
12:52 28.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Има ни пак
12:52 28.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Прогресивно ми е ще повърна
И догодина най-вероятно ще завърши с извода с неизвестен извършител..
Толкова жалко управление не сме имали
12:54 28.10.2026
29 Муци, Путин не е наркоман, а педофил.
До коментар #14 от "пешо":А Радев не е генерал, а мекица.
Оправи си по понятията.
Коментиран от #38
12:54 28.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хмм
До коментар #19 от "Няма такъв резил":какво толкова сте се разтревожили за чуждите кораби извън българските териториални води, опасен беше бойният дрон край Кардам, нашите правят достатъчно, евакуират, лекуват, стараят се да разберат чие е нападението
12:55 28.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Без значение какво и закъде
До коментар #5 от "Пич":Другото лято нито Евровизия, нито летен сезон. Празни хотели плажове. Даже българите ще ходят на плаж само в чужбина. Кажете благодаря на Радев за това, че българската икономика ще се срине с 40процента.познайте откъде ще компенсират загубите в хазната......
Коментиран от #48, #52, #59
12:56 28.10.2026
34 Кой от всичките?
До коментар #14 от "пешо":Медведев? Лавров?
12:56 28.10.2026
35 Сатана Z
Коментиран от #44
12:57 28.10.2026
36 сега очаквам
12:57 28.10.2026
37 Рапорт приет!
До коментар #2 от "румен рубльов":Но не сварвам да пека хлябове. Те направо валят.
12:58 28.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Вечна дружба!
Ура, другари!
Коментиран от #53
12:59 28.10.2026
41 Да бе
12:59 28.10.2026
42 Питане
13:00 28.10.2026
43 Гост
Така че, моля някой да дефинира проблема!?
13:00 28.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Антон
Вечер по националните новини говорят - американски самолет патрулира и гарантира сигурността в черно море.
Вчера вечерта по новините някакъв френски самолет обикалял във въздуха и той гарантирал сигурност на корабоплаването в черно море
Днеска поразен кораб.
Виждате ли какви сте смешници, натовци ли сте, какви сте.
Сега разбирате ли защо всеки ден зеления , тръмп и ес чрез разни проксита вият за мир.
Имат късмет че Путин е мекошав и си прави гаргара с тези от нато.
13:03 28.10.2026
46 руски Терористи
13:03 28.10.2026
47 огранена пирожка
13:03 28.10.2026
48 Остави ги.
До коментар #33 от "Без значение какво и закъде":Те не са виновни че не са чували за причинно-следствена връзка Нека се радват на Путин, докато им се празнят джобовете.
13:04 28.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Сандо
Коментиран от #62
13:04 28.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Някой
До коментар #33 от "Без значение какво и закъде":Радев ли потапя корабите? Или Русия? Или Украйна? Или Великобритания? Или Нептун?
Дай доказателства, щото иначе е проява на празноглавие.
13:06 28.10.2026
53 Сандо
До коментар #40 от "Вечна дружба!":Засега разполагаме само с тия от обкръжението на софийския кмет,ще трябва с тях да се задоволяваш.
13:06 28.10.2026
54 Ха ха ха
13:07 28.10.2026
55 Стефан Кънчев
Коментиран от #71
13:08 28.10.2026
56 Пламен
Патакламата започна.
С войнолюбците беше по-тихо и спокойно.
13:10 28.10.2026
57 асенчо
13:10 28.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 ,абравих за Пристанищата ни
До коментар #33 от "Без значение какво и закъде":и кораборемонтния и корабостроителните заводи. Износ на зърно, летища, транспортни фирми, БДЖ, и всичко навързано по веригата. Дори не могат да си представят какъв домино ефект ще има и как ще засегне тях, техни роднини и познати.
Благодаря Радев. Благодаря Путин. Само Русия.
13:11 28.10.2026
60 Манол от Чуричене
Коментиран от #68, #74
13:13 28.10.2026
61 Дякон Унуфрий Араллампиев
13:14 28.10.2026
62 да де,
До коментар #50 от "Сандо":ама това ни дава повод да настояваме ЕС да спре подкрепата за войната. Без значение е чии са дроновете или морските мини, от значение е само това, че сигурността на държава членка на ЕС е сериозно застрашена от трагични инциденти, а и трябва да се иска безвъзмездна помощ, защото не сме длъжни изцяло за наша сметка да спасяваме, евакуираме, лекуваме и да изтегляме аварирали морски съдове. Време е България да надигне глас, ама не в НАТО, а в ЕС.
13:15 28.10.2026
63 Пичи ,
До коментар #5 от "Пич":Я кажи , откъде идва херань и севернокорейската "пшеница" ?
13:16 28.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Истината
13:17 28.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 ШЕФА
13:17 28.10.2026
68 А бе
До коментар #60 от "Манол от Чуричене":Преди зеления да се ьскани да постави Русия на колене за 60 дни и да почне да бомбандира рафинериите и корабите им нямаше проблем,нали? То нямаше проблем и преди 2008 когато Украйна от неутрална стана кандидат за НАТО
13:18 28.10.2026
69 Добре де,
Или пак ни лъжат с информацията или толкова ни пазят тези самолети! Може да са отлетели обратно. 24/7 летене и гориво не е шега работа.
13:19 28.10.2026
70 Боруна Лом
До коментар #11 от "Просто човек":А АЗ СЪМ БЕЗ ОЧИЛА
13:20 28.10.2026
71 Гост
До коментар #55 от "Стефан Кънчев":Отново пишеш глупости, защото 16 морски мили не са български териториални води!
И какво да направи Радев, след като нито корабите, товара, екипажа са български и българи!? Нищо, освен да изиска от доставчици, поръчители и превозвачи на товарите да минават по-навътре в морето, от където им е и по-пряко и там да си разрешават проблемите от военен характер!
Но не знам защо не го прави, както и недоумявам за какво беше тайното посещение на Буданов в България и има ли "да" връзка същото с преминаващите до наши води кораби...
13:20 28.10.2026
72 Йоцо,
13:22 28.10.2026
73 паниран червен пабирог
Коментиран от #77
13:25 28.10.2026
74 Да ти кажа
До коментар #60 от "Манол от Чуричене":На Зеленски му трябват войници и пари.Затова мисля,че той ръчка натовски държави да влязат във война.Русия КАКВО ТОЧНО иска от нас,че не се сещам.
13:26 28.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 НАТО
До коментар #7 от "Просто човек":Само почакай да си избелим анусите!
13:27 28.10.2026
77 муня
До коментар #73 от "паниран червен пабирог":почваме разследване да се учат ФБР ЦРУ и МИ6!!!
13:31 28.10.2026