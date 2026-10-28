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Три гърмежа край нос Калиакра, жители на Българево са притеснени
  Тема: Украйна

Три гърмежа край нос Калиакра, жители на Българево са притеснени

28 Октомври, 2026 16:05, обновена 28 Октомври, 2026 16:08 1 204 33

  • нос калиакра-
  • българево-
  • морски дронове-
  • контейнеровоз-
  • черно море

Кметът Георги Георгиев е видял дим от атакувания контейнеровоз. 18-членният екипаж е спасен, съобщиха транспортните власти

Три гърмежа край нос Калиакра, жители на Българево са притеснени - 1
Снимка: Уикипедия
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Три гърмежа са били чути край нос Калиакра след атаката с три морски дрона срещу контейнеровоза CONTSHIP JET. Първите два са били около 12:00 и 12:30 часа, а по-късно е последвал и трети, разказа Георги Георгиев, кмет на най-близкото до нос Калиакра село Българево.

След първите взривове Георгиев отишъл до нос Калиакра, откъдето видял дим от кораба. По думите му плавателният съд е дрейфувал навътре в морето, а пред носа са били забелязани военни катери. Кметът уточни, че не може да каже дали те са патрулирали или са участвали в учение.

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„Надявам се това нещо да спре“, каза Георги Георгиев.

Притеснения за рибарите и крайбрежието

След гърмежите много жители на Българево са се отправили към района на нос Калиакра. Опасенията им са свързани с възможността инцидентът да засегне крайбрежието, както и с безопасността на рибарите от Българево, Каварна и Балчик, които работят в тази част на Черно море.

Георгиев изрази и тревога за евентуален разлив от повредения контейнеровоз. Според него не е ясно какво превозва корабът, а подобен инцидент би могъл да има последици за риболова, рибните ресурси и аквакултурите в региона.

Екипажът е спасен

По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че контейнеровозът е бил атакуван на около 21 морски мили от Шабла. Според информацията на Министерството на транспорта сигналът за поразения кораб е получен в 12:01 часа, а екипажът е напуснал плавателния съд в 12:13 часа. CONTSHIP JET е плавал от Хайфа към Констанца и е превозвал 421 контейнера по данни на екипажа.

Спасителната операция е приключила с извеждането на всичките 18 моряци. Към района са били насочени кораби на Военноморските сили и „Гранична полиция“, а екипажът е транспортиран към Варна за посрещане от гранични служители и медицински екипи.

Кметът на Българево каза, че жителите очакват повече яснота за състоянието на кораба и товара му. Засега потвърдено е, че няма загинали сред екипажа, докато опасенията за възможен разлив и отражението му върху крайбрежието остават свързани с неизвестните около повредения контейнеровоз.

Източници: dariknews.bg, btvnovinite.bg


Добрич / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Споко

    23 8 Отговор
    просто украинците си потапят корабите. Обикновените провокации. Искат някъв член 4 или 5

    Коментиран от #3, #4, #21, #33

    16:09 28.10.2026

  • 2 Споко, граждани!

    9 6 Отговор
    Няма опасност за Коци! Той няма къща на Калиакра. Все още няма.

    Коментиран от #6

    16:10 28.10.2026

  • 3 Тези кораби

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Споко":

    не са украински, и не се знае какво е имало в контейнерите..

    Коментиран от #13, #30

    16:11 28.10.2026

  • 4 Ами сега

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Споко":

    Това ли са кремълските инструкции. Собствено мнение нямаш ли

    16:12 28.10.2026

  • 5 Данчо пръча

    20 4 Отговор
    Военния министър каза че кораба е ударен със 3 морски дрона,значи има инфо откъде са дошли дроновете,а си спомням че преди време от нато казаха че русия не разполага с морски дронове а само украйна и то със подарени им от велокобритания,та въпроса ми е към министъра ако ве вярно това и има инфо какво се прикрива от нашите съюзници,щото от няколко дена доста наблюдаващи натовски самолети са над над нашата морска територия

    16:12 28.10.2026

  • 6 Ами сега

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Споко, граждани!":

    Обаче има в Тюленово

    16:13 28.10.2026

  • 7 Адмирал

    8 3 Отговор
    Евтимов, какво става бе ? Палячовци...нали взехте ВСИЧКИ мерки да предотвратите такива атаки...нали американски кораби вече патрулират ? Нали каза, че цялата ни келява авиация е впрегната да патрулира с цел прихващане и неутрализиране на подобни инциденти. Пакли се издънихте - мухльовци !

    Коментиран от #17, #29

    16:14 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    6 0 Отговор
    Чшъъ.......
    Някой от местните ако е ловил риба с динамит, да не е посмял да гъкне, че ще таковаме международното положение...

    16:17 28.10.2026

  • 11 Бъдете смели

    4 3 Отговор
    Русия не може да уплаши един истински българин никога!

    16:18 28.10.2026

  • 12 Йес

    2 1 Отговор
    Митко Есемеса съвсем оплете конците.

    16:18 28.10.2026

  • 13 Соломон

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тези кораби":

    Ами какво да има в контейнерите.Има стоки.Контенеровоза взема и оставя контейнери от различни страни

    Коментиран от #23

    16:19 28.10.2026

  • 14 Горски

    12 2 Отговор
    Чудесно. Сега си задайте въпроса кой развива и използва водни дронове? Руснаците залагат на въздушни такива, докато украинците използват от много време английски водни дронове. Тъй че, кръгът на заподозрените се свива до две държави - Украйна и Великобритания.

    Коментиран от #22

    16:22 28.10.2026

  • 15 ТАКА както

    8 1 Отговор
    МИРЧО гъделичка баба меца , така и ще ни натресе един танкер нефт по плажовете за по добър туристически сезон догодина . Това ще е заслуга и на Гюрчо дето финансира когото не трябва с пари на сиромашията по селата ни . ГЛАСУВАЙТЕ . Те това е за МИР или ВОЙНА

    16:22 28.10.2026

  • 16 Ной

    5 0 Отговор
    Какво да има в контейнерите най много смокини с тротил.

    16:27 28.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Най - вероятно

    3 0 Отговор
    Няма кой да застрахова, кораби във военна зона.

    16:27 28.10.2026

  • 19 Мухаа ха!

    1 0 Отговор
    Вероятно някой от контейнерите пълен с оранжеви тикви, превозвани за Хелоуин,се е пръснал.И никой не знае,какъв е точно товара,но наоколо са обикаляли катери, разбираш ли!? Нали е в наша юрисдикция ,защо граничари,военни не са осъществили контакт с капитана.Къде отива,какво превозва.Ами ако в останалите контейнери има пиратки- до горе,и Хелоуин започне предварително? Ганчо все още не схваща,не му светна пред очите,че желаещите безцеремонно,започнаха да използват нашите териториални води,за превоз на тикви и фойерверки.Към кого и защо,всеки се сеща.Разчитат,че щом са на наша ,морска територия,ще минат необезпокоявани.

    16:31 28.10.2026

  • 20 Маринов

    2 0 Отговор
    Сега обикалят брега и чакат нещо плуващо. Преди много години потъна гемия с цигари и масово пушеха Кент!

    16:31 28.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сакън!

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Горски":

    Не думай! Украйна и Великобритания са ни съюзници,поне на книга. Дали са провокатори- ама как НАТО са миротворци, начело със САЩ! Те само пазят мира, не атакуват чужди държави, не! Иран ли, Газа ли, Колумбия ли... ми не, те онези са са виновни😥😥😥Нас ще ни пазят, ама от кой е въпросът!

    16:33 28.10.2026

  • 23 В каква

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    Зона е бил кораба, в териториалните води, икономическата зона ????

    16:33 28.10.2026

  • 24 българина

    3 1 Отговор
    какво прави кораб от изрел за Румъния в наши води, това не е най прекия път? а да конфликт се търси

    16:33 28.10.2026

  • 25 Сандо

    4 1 Отговор
    Обработката на стадото продължава с нарастваща сила.

    16:34 28.10.2026

  • 26 Юнак Гюро

    1 3 Отговор
    се е помолил на Митрофанова да му помогне на изборити в неделя!

    16:34 28.10.2026

  • 27 гага уzин

    1 0 Отговор
    благодорим дядя вова!

    16:36 28.10.2026

  • 28 българина

    2 0 Отговор
    време е англиското барабар с Посолство и украинското да бъдат закрити и трите!!!! всички знаят с какво се занимават тук, искат София да стане пак картофена нива!

    16:36 28.10.2026

  • 29 Адмирале,

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Адмирал":

    Каква авиация! Хората подводни дронове от Англия използват!

    16:37 28.10.2026

  • 30 Но пътуват към украйна, а

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тези кораби":

    какво е имало в контейнерите да кажат украинците. Нали при тях отива? Или страната от която е тръгнал. Обаче няма да кажат. Сигурно пак украинска гърмяща царевица за пуканки са возили?

    16:40 28.10.2026

  • 31 Интересно

    0 0 Отговор
    Спасяват екипажите, но никой не може да каже какъв точно е бил товара на корабите. И това се повтаря при всеки инцидент.

    16:41 28.10.2026

  • 32 Цвете

    1 0 Отговор
    ТОВА ПОДИГРАВКА ЛИ Е, ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВАТ ? КОМУ Е ИЗГОДНО И КАКВА Е ЦЕЛТА ИМ ? ДА СЪСИПЯТ ЧЕРНОМОРИЕТО НИ ЛИ ? ДОГОДИНА ДА НЯМА ЛЕТУВАЩИ ЛИ ? ЩО ЗА НРАВИ И НЕРВИ ВСЕ ОЩЕ ОСТАНАЛО ЛИ Е НЕЩО ЧОВЕШКО ТАМ НА ИЗТОК ? 🫡😠🫡🛒🤥🤫🤔🤦‍♂️🎭

    16:42 28.10.2026

  • 33 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Споко":

    Поредната украинска провокация вероятно...... Баш пък кога са се събрали турския румънски и българския министър на войната.... Зеленият просяк милионер усилено иска конфликта да се разрасне и в него да влязат натовските пуделчета.... Пък може и да е ударен от Русия, ако е возил оръжие.... Но така е И така ще бъде засега, да сме благодарни че не ги бият в наши териториални води....

    16:43 28.10.2026

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