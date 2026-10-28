Три гърмежа край нос Калиакра, жители на Българево са притеснени

Три гърмежа са били чути край нос Калиакра след атаката с три морски дрона срещу контейнеровоза CONTSHIP JET. Първите два са били около 12:00 и 12:30 часа, а по-късно е последвал и трети, разказа Георги Георгиев, кмет на най-близкото до нос Калиакра село Българево.
След първите взривове Георгиев отишъл до нос Калиакра, откъдето видял дим от кораба. По думите му плавателният съд е дрейфувал навътре в морето, а пред носа са били забелязани военни катери. Кметът уточни, че не може да каже дали те са патрулирали или са участвали в учение.
Притеснения за рибарите и крайбрежието
След гърмежите много жители на Българево са се отправили към района на нос Калиакра. Опасенията им са свързани с възможността инцидентът да засегне крайбрежието, както и с безопасността на рибарите от Българево, Каварна и Балчик, които работят в тази част на Черно море.
Георгиев изрази и тревога за евентуален разлив от повредения контейнеровоз. Според него не е ясно какво превозва корабът, а подобен инцидент би могъл да има последици за риболова, рибните ресурси и аквакултурите в региона.
Екипажът е спасен
По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че контейнеровозът е бил атакуван на около 21 морски мили от Шабла. Според информацията на Министерството на транспорта сигналът за поразения кораб е получен в 12:01 часа, а екипажът е напуснал плавателния съд в 12:13 часа. CONTSHIP JET е плавал от Хайфа към Констанца и е превозвал 421 контейнера по данни на екипажа.
Спасителната операция е приключила с извеждането на всичките 18 моряци. Към района са били насочени кораби на Военноморските сили и „Гранична полиция“, а екипажът е транспортиран към Варна за посрещане от гранични служители и медицински екипи.
Кметът на Българево каза, че жителите очакват повече яснота за състоянието на кораба и товара му. Засега потвърдено е, че няма загинали сред екипажа, докато опасенията за възможен разлив и отражението му върху крайбрежието остават свързани с неизвестните около повредения контейнеровоз.
Източници: dariknews.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Споко
Коментиран от #3, #4, #21, #33
16:09 28.10.2026
2 Споко, граждани!
Коментиран от #6
16:10 28.10.2026
3 Тези кораби
До коментар #1 от "Споко":не са украински, и не се знае какво е имало в контейнерите..
Коментиран от #13, #30
16:11 28.10.2026
4 Ами сега
До коментар #1 от "Споко":Това ли са кремълските инструкции. Собствено мнение нямаш ли
16:12 28.10.2026
5 Данчо пръча
16:12 28.10.2026
6 Ами сега
До коментар #2 от "Споко, граждани!":Обаче има в Тюленово
16:13 28.10.2026
7 Адмирал
Коментиран от #17, #29
16:14 28.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пич
Някой от местните ако е ловил риба с динамит, да не е посмял да гъкне, че ще таковаме международното положение...
16:17 28.10.2026
11 Бъдете смели
16:18 28.10.2026
12 Йес
16:18 28.10.2026
13 Соломон
До коментар #3 от "Тези кораби":Ами какво да има в контейнерите.Има стоки.Контенеровоза взема и оставя контейнери от различни страни
Коментиран от #23
16:19 28.10.2026
14 Горски
Коментиран от #22
16:22 28.10.2026
15 ТАКА както
16:22 28.10.2026
16 Ной
16:27 28.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Най - вероятно
16:27 28.10.2026
19 Мухаа ха!
16:31 28.10.2026
20 Маринов
16:31 28.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Сакън!
До коментар #14 от "Горски":Не думай! Украйна и Великобритания са ни съюзници,поне на книга. Дали са провокатори- ама как НАТО са миротворци, начело със САЩ! Те само пазят мира, не атакуват чужди държави, не! Иран ли, Газа ли, Колумбия ли... ми не, те онези са са виновни😥😥😥Нас ще ни пазят, ама от кой е въпросът!
16:33 28.10.2026
23 В каква
До коментар #13 от "Соломон":Зона е бил кораба, в териториалните води, икономическата зона ????
16:33 28.10.2026
24 българина
16:33 28.10.2026
25 Сандо
16:34 28.10.2026
26 Юнак Гюро
16:34 28.10.2026
27 гага уzин
16:36 28.10.2026
28 българина
16:36 28.10.2026
29 Адмирале,
До коментар #7 от "Адмирал":Каква авиация! Хората подводни дронове от Англия използват!
16:37 28.10.2026
30 Но пътуват към украйна, а
До коментар #3 от "Тези кораби":какво е имало в контейнерите да кажат украинците. Нали при тях отива? Или страната от която е тръгнал. Обаче няма да кажат. Сигурно пак украинска гърмяща царевица за пуканки са возили?
16:40 28.10.2026
31 Интересно
16:41 28.10.2026
32 Цвете
16:42 28.10.2026
33 Европеец
До коментар #1 от "Споко":Поредната украинска провокация вероятно...... Баш пък кога са се събрали турския румънски и българския министър на войната.... Зеленият просяк милионер усилено иска конфликта да се разрасне и в него да влязат натовските пуделчета.... Пък може и да е ударен от Русия, ако е возил оръжие.... Но така е И така ще бъде засега, да сме благодарни че не ги бият в наши териториални води....
16:43 28.10.2026