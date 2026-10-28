Три гърмежа край нос Калиакра, жители на Българево са притеснени

Три гърмежа са били чути край нос Калиакра след атаката с три морски дрона срещу контейнеровоза CONTSHIP JET. Първите два са били около 12:00 и 12:30 часа, а по-късно е последвал и трети, разказа Георги Георгиев, кмет на най-близкото до нос Калиакра село Българево.

След първите взривове Георгиев отишъл до нос Калиакра, откъдето видял дим от кораба. По думите му плавателният съд е дрейфувал навътре в морето, а пред носа са били забелязани военни катери. Кметът уточни, че не може да каже дали те са патрулирали или са участвали в учение.

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Притеснения за рибарите и крайбрежието

„Надявам се това нещо да спре“, каза Георги Георгиев.

След гърмежите много жители на Българево са се отправили към района на нос Калиакра. Опасенията им са свързани с възможността инцидентът да засегне крайбрежието, както и с безопасността на рибарите от Българево, Каварна и Балчик, които работят в тази част на Черно море.

Георгиев изрази и тревога за евентуален разлив от повредения контейнеровоз. Според него не е ясно какво превозва корабът, а подобен инцидент би могъл да има последици за риболова, рибните ресурси и аквакултурите в региона.

Екипажът е спасен

По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че контейнеровозът е бил атакуван на около 21 морски мили от Шабла. Според информацията на Министерството на транспорта сигналът за поразения кораб е получен в 12:01 часа, а екипажът е напуснал плавателния съд в 12:13 часа. CONTSHIP JET е плавал от Хайфа към Констанца и е превозвал 421 контейнера по данни на екипажа.

Спасителната операция е приключила с извеждането на всичките 18 моряци. Към района са били насочени кораби на Военноморските сили и „Гранична полиция“, а екипажът е транспортиран към Варна за посрещане от гранични служители и медицински екипи.

Кметът на Българево каза, че жителите очакват повече яснота за състоянието на кораба и товара му. Засега потвърдено е, че няма загинали сред екипажа, докато опасенията за възможен разлив и отражението му върху крайбрежието остават свързани с неизвестните около повредения контейнеровоз.

Източници: dariknews.bg, btvnovinite.bg