Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Съдът потвърди санкциите за продукт, предлаган като масло
  Тема: Икономика

Съдът потвърди санкциите за продукт, предлаган като масло

28 Октомври, 2026 16:46 932 12

  • кзк-
  • масло-
  • немлечни мазнини-
  • търговски вериги-
  • защита на потребителите

„Клас фуд“ и „Алфа СД“ са санкционирани с общо близо 310 хил. евро. Продуктът Deutsche Markenbutter е съдържал над 95% немлечни мазнини

Съдът потвърди санкциите за продукт, предлаган като масло - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Административен съд – София-област потвърди на първа инстанция имуществените санкции на „Клас фуд“ ЕООД и „Алфа СД“ ООД за заблуждаващо предлагане на продукта Deutsche Markenbutter като масло. Общият размер на санкциите е близо 310 хил. евро.

Съдът е приел, че решението на Комисията за защита на конкуренцията е законосъобразно, а наложените санкции съответстват на тежестта и продължителността на нарушенията. В основата на случая е съставът на продукта, който съдържа над 95% немлечни мазнини.

Санкциите са част от по-широка проверка

В края на май 2026 г. КЗК образува две производства срещу две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици. В рамките на последните пет месеца комисията е събрала доказателства, които в момента се анализират.

За всяко установено нарушение законът предвижда имуществена санкция до 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година. КЗК посочва, че при оборотите на големите търговски вериги санкциите могат да достигнат десетки милиони евро, а при тежко нарушение – над 100 млн. евро.

Едното от двете производства се очаква да приключи с произнасяне на комисията в рамките на около десет дни.

Проучват се отстъпки и надценки

Още през декември 2025 г. КЗК акцентира върху значителния обем отстъпки, които производители и доставчици предоставят на големите търговци. Според комисията тези условия в определени случаи могат да доведат до продажба на продукция на себестойност или под нея.

„При липса на убедителни доказателства за преодоляване на установените проблеми ще упражним правомощията си за образуване на производства по Закона за защита на конкуренцията“, заяви КЗК.

Антимонополният орган задълбочи проучването на ценовата политика, отстъпките, надценките и договорните отношения в сектора. Паралелно с това се извършва предварително проучване за нелоялни търговски практики на търговски вериги след сигнали от Комисията за защита на потребителите за съществени разлики в надценките на съпоставими продукти от различни доставчици.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 5556

    13 0 Отговор
    Казвайте ги тези неща по-рано!!!

    16:50 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 немците

    10 0 Отговор
    Да осъдят българската измет ужким бизнесмени и да ги натикат в затвора!!!

    Коментиран от #7

    16:54 28.10.2026

  • 6 От Пръв Поглед !

    4 0 Отговор
    Си Личи !

    Че е Фалшак !

    16:54 28.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мое мнение

    16 0 Отговор
    "Продуктът Deutsche Markenbutter е съдържал над 95% немлечни мазнини"....А какви по-точно немлечни мазнини? Палмово масло ли? Тия които влагат палмово масло в прясното и киселото мляко, сиренето и кашкавала могат да ги изловят много лесно. Просто да се проследи кой внася хиляди тонове палмово масло и къде отива то. Ако един тир натоварен с палмово масло влиза в двора на производител на сирене то не е, че е сбъркал пътя, нали?

    Коментиран от #11

    16:58 28.10.2026

  • 9 5556

    9 0 Отговор
    Мисля, че и на Зоров трябва да се даде зор! Що млеко, крави няма толкоз, ама и преброителите дето му броят кравите трябва да се раздрусат!

    17:04 28.10.2026

  • 10 Горски

    6 0 Отговор
    Стига само дрънканици...също къде е качествения контрол върху тия боклуци по рафтовете в опаковките , внасяни отвън, а и произвеждани тука без мляко, с химикали- канцерогенни, хидрогенирани палмови и всякакви масла наблъскани ВЪВ ВСИЧКО. Дeцата ги ядат всеки ден тия отрови бе, глупаци, а възрастните пукат като въшки от инфаркти и инсулти и ракове. Но хайде малко глобички да видим, че до сега е основно празни приказки, вайкане и олелия.
    Търговците най-добре разбират от яки глоби. Значи аз карам с 20км/ч по бързо - МВР бам, 100 евро глоба. Оня продава с 200% надценка - КЗК - о, недей тъй да правиш, не е хубаво.

    17:12 28.10.2026

  • 11 А баниците

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мое мнение":

    дето нагъваме целодневно от разните пекарни с какво мислите че се правят. Това е такова тровене на хората, че на Маяма свят ще и се вие целодневно ако можеше да вдене за какво става въпрос. А, в тия и всичките им сирена са същия фалшимент.

    17:17 28.10.2026

  • 12 Тити

    1 0 Отговор
    В Гърция за завишени цени и не истински стоки глобите започват от 1 милион евро

    17:46 28.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове