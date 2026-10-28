Съдът потвърди санкциите за продукт, предлаган като масло

Административен съд – София-област потвърди на първа инстанция имуществените санкции на „Клас фуд“ ЕООД и „Алфа СД“ ООД за заблуждаващо предлагане на продукта Deutsche Markenbutter като масло. Общият размер на санкциите е близо 310 хил. евро.

Съдът е приел, че решението на Комисията за защита на конкуренцията е законосъобразно, а наложените санкции съответстват на тежестта и продължителността на нарушенията. В основата на случая е съставът на продукта, който съдържа над 95% немлечни мазнини.

Санкциите са част от по-широка проверка

В края на май 2026 г. КЗК образува две производства срещу две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици. В рамките на последните пет месеца комисията е събрала доказателства, които в момента се анализират.

За всяко установено нарушение законът предвижда имуществена санкция до 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година. КЗК посочва, че при оборотите на големите търговски вериги санкциите могат да достигнат десетки милиони евро, а при тежко нарушение – над 100 млн. евро.

Едното от двете производства се очаква да приключи с произнасяне на комисията в рамките на около десет дни.

Проучват се отстъпки и надценки

Още през декември 2025 г. КЗК акцентира върху значителния обем отстъпки, които производители и доставчици предоставят на големите търговци. Според комисията тези условия в определени случаи могат да доведат до продажба на продукция на себестойност или под нея.

„При липса на убедителни доказателства за преодоляване на установените проблеми ще упражним правомощията си за образуване на производства по Закона за защита на конкуренцията“, заяви КЗК.

Антимонополният орган задълбочи проучването на ценовата политика, отстъпките, надценките и договорните отношения в сектора. Паралелно с това се извършва предварително проучване за нелоялни търговски практики на търговски вериги след сигнали от Комисията за защита на потребителите за съществени разлики в надценките на съпоставими продукти от различни доставчици.

Източници: btvnovinite.bg