Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиването от френския глобален лидер в областта на енергийните технологии „Шнайдер Електрик Индъстрис САС“ на „Шелли Груп“ ЕД и неговите дъщерни дружества. Въз основа на извършената оценка КЗК установи, че сделката няма да доведе до съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция на пазара на продукти за интелигентна домашна автоматизация в България, включително чрез създаване или засилване на господстващо положение.

С решението си Комисията потвърждава последователния си подход за осигуряване на предвидима инвестиционна среда в страната при спазване на правилата на конкуренцията. Регулаторът прилага закона равнопоставено както спрямо българските участници на пазара, така и по отношение на мултинационалните компании.

Сделката цели да ускори иновациите, да разшири използването на продукти за интелигентен дом и управление на енергията и да подпомогне навлизането на нови географски пазари.

„Шнайдер Електрик“ предлага решения за управление на енергията, автоматизация и интелигентен дом, като в България групата е насочена основно към промишлени, търговски и инфраструктурни клиенти. „Шелли Груп“ разработва, произвежда и предлага интелигентни устройства за домашна автоматизация под марката Shelly.

Дейностите на двете групи се припокриват на разглеждания пазар, като присъствието на придобиващата група е ограничено и придобиването ще доведе до незначително увеличение на общия им пазарен дял, който ще остане под 15% и няма да промени структурата на пазара.

Същевременно потребителите разполагат с богат избор от продукти и възможност да комбинират устройства от различни производители, без да бъдат обвързани с един доставчик.

КЗК приема, че сделката съчетава взаимно допълващи се технологични и търговски предимства на двете групи. Комисията отчита динамичното технологично развитие на пазара, наличието на множество други доставчици и липсата на съществени пречки пред навлизането на нови участници и разширяването на дейността им. Всичко това създава условия за запазване на ефективната конкуренция след придобиването.