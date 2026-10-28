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Започна изграждането на градина “Яна Язова” в кв. “Витоша - ВЕЦ Симеоново”

Започна изграждането на градина “Яна Язова” в кв. “Витоша - ВЕЦ Симеоново”

28 Октомври, 2026 19:22 449 10

  • “яна язова”-
  • кв. “витоша - вец симеоново”-
  • градина

Паркът  ще бъде първата обществена зелена площ за отдих и спорт в квартала, заяви кметът Васил Терзиев

Започна изграждането на градина “Яна Язова” в кв. “Витоша - ВЕЦ Симеоново” - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на Столичната община Васил Терзиев, кметът на район „Лозенец“ Константин Павлов и заместник-кметът по екология Николай Неделков направиха първа копка на градина „Яна Язова“ в квартал „Витоша – ВЕЦ Симеоново“. Новият парк ще предостави пространство за отдих и спорт на квартала.

„Освен че създаваме парк, какъвто досега липсваше в квартала, искам това да бъде място на общността. Място, където семействата да се събират, а всеки да намира време за движение и почивка. Парковете и зелените пространства имат пряко значение за качеството ни на живот“, каза кметът Васил Терзиев.

На събитието присъства и д-р Петър Величков, литературен историк, текстолог, журналист, изследовател на писателката Яна Язова. В периода 1987 – 1989 г. излизат подготвените от него за печат по оцелели чернови романи на Язова „Левски“, „Бенковски“ и „Шипка“, които съставят трилогията „Балкани“. По-късно разчита и урежда издаването на останалите ѝ неизлезли приживе творби.

Градина “Яна Язова” ще бъде разположена на площ от 2 329 кв. м в близост до едноименната улица.

„Поне 7 години продължи подготовката на терена за започване на строителството на новия парк. Вярвам, че мястото ще се превърне в сърцето на квартала и ще бъде център на обществения живот“, каза кметът на район Лозенец Константин Павлов.

“Един парк не е само място за отмора, но и място за памет”, заяви Петър Величков.

Проектът предвижда зони за отдих и спорт, свързани с основна алея. Ще има многофункционално игрище с баскетболен кош, сцена с амфитеатрално разположени места, фитнес на открито и детски площадки за две възрастови групи. Предвидени са още поляна за игра и събирания, маси за пикник, кът за питейна вода, заградена площ за кучета и автоматизирана тоалетна.

Голяма част от съществуващите големи дървета ще бъдат запазени, а новото озеленяване ще бъде с дълготрайни растителни видове. Осигурен е достъп за хора с увреждания до всички зони на парка, като най-малко половината от игровите съоръжения ще бъдат достъпни и за деца с увреждания.

Голяма част от съществуващите дървета ще бъдат запазени, а новото озеленяване ще включва дълготрайни растителни видове. Ще бъде осигурен достъп за хора в неравностойно положение.

Кметът посочи, че първата копка е резултат от последователна работа по решенията за терена, отчуждаването, подготовката на проекта и осигуряването на финансиране и изпълнител. Важна част от подготовката е бил и разговорът с жителите на квартала. Той благодари специално на екипа на район „Лозенец“ и г-н Павлов за усилията по проекта, както и гражданите, споделили своите идеи.

Общината работи както за опазването и поддръжката на съществуващите зелени площи, така и за създаването на нови паркове и градини в кварталите. Сред големите проекти е „Зелен ринг“, който ще превърне 30-километров зелен коридор в парк и ще свърже над 30 квартала. Продължава и работата по приемането на подробния устройствен план на Борисовата градина и по екологичното възстановяване на езерата в Южния парк. Сред новите квартални пространства са парк „Кукуряк“ в район „Овча купел“ и паркът в „Младост 3“, по който вече е започнала работа. Подготвя се и парк „Здравето“. Продължава и инициативата „Новата гора на София“, в рамките на която се засаждат нови фиданки.

Общата стойност на проекта за градина „Яна Язова“ е около 1,6 млн. евро. Безвъзмездната европейска помощ е в размер на 443 928 евро, а останалите средства са собствен принос на общината. Проектът се финансира по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 и със средства на Столична община – район „Лозенец“. Очаква се всички дейности да приключат до 27 ноември 2027 г.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ян Бибиян

    0 0 Отговор
    Една от хипотезите за българската писателка е че "Яна Язова е убита (удушена с колана на халата си) от агенти на ДС", което събитие би било особено подходящо за име на детска градина според ДС сина,внука и кмет на столицата.

    Коментиран от #6

    19:33 28.10.2026

  • 3 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Далаверата за Васко Петроханеца от тая градинка е около два милиона ! Всички фактури за услуги и материали са завишени три пъти !

    19:35 28.10.2026

  • 4 ала-бала

    0 0 Отговор
    "Koй e ocнoвният cпoнcop нa Гюpoв – yкpaинcкaтa фиpмa, пpoизвoдитeл нa бoйни дpoнoвe" , Сред най-големите дарители на кампанията на Андрей Гюров и Георги Кандев е Калоян Данчев, който е превел 100 000 евро. Същият Данчев е едноличен собственик на капитала на българската фирма „Дженерал Чери интернешънъл“ (ЕИК 208363240). Дружеството е регистрирано през юни 2025 г. като „Волаком Инвестмънт“ и на 12 юни 2026 г. е преименувано точно на името на една от най-големите украински компании за FPV дронове – General Cherry. Украинският производител официално заявява капацитет над 100 000 безпилотни системи месечно и е сред водещите в производството на ударни и прихващащи дронове. В българската фирма Кирил Петков е вписан като представител и член на съвета на директорите.

    19:36 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Започва

    1 0 Отговор
    ново ограбване на средства от българските и европейските данъкоплатци ! Ден през ден дране на кожи от червената пасмина .

    19:48 28.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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